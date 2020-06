Unser aller Mobbing-Problem

Nirgends in Europa werden so viele Schüler gemobbt wie in der Schweiz. Und dennoch wird kaum etwas dagegen getan.

«Mami, du siehst mich nicht!», ruft das kleine Kind, während es sich ein Kissen vors Gesicht hält. Wir mögen über diesen kindlichen Irrtum schmunzeln, aber tappen wir Erwachsenen nicht manchmal in ähnliche Fallen? Nur weil wir etwas nicht sehen, heisst das nicht, dass es nicht da ist. Mobbing zum Beispiel. So werden die Folgen von Mobbing massiv unterschätzt. Gespräche mit betroffenen Eltern und Beiträge wie «Nirgends in Europa werden so viele Schüler gemobbt wie in der Schweiz» haben mich zu dieser Überzeugung gebracht.

Was ist Mobbing? Von Mobbing spricht man, wenn jemand systematisch und wiederholt über einen längeren Zeitraum ausgegrenzt, gedemütigt oder verletzt wird. Aufgrund des grossen Machtgefälles kann sich das betroffene Kind nicht aus eigener Kraft daraus befreien. Mobbing gedeiht dort am besten, wo eine heterogene Gruppe von Menschen über längere Zeit (unfreiwillig) zusammen ist und gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Hierarchische Strukturen, Leistungsdenken und Bewertungen begünstigen Mobbing. Somit bieten Schulen einen idealen Nährboden für Mobbing – wenn die Sensibilität und das Wissen um die Gefahren nicht vorhanden sind.

Seelische Verletzungen bleiben

Mobbing ist Misshandlung auf Raten. Ähnlich wie bei einem Missbrauch sind Kinder noch nicht in der Lage, zu erkennen, dass sie keine Schuld tragen. Und je länger Kinder Mobbing ausgesetzt sind, desto mehr glauben sie, es liege an ihnen. Ihr Selbstwertgefühl erfährt tiefe Risse. Körperliche Verletzungen heilen, aber die seelischen bleiben. Letztlich brauchen wir aber alle das Gefühl, dazuzugehören, sonst werden wir krank. In der Hirnforschung wurde nachgewiesen, dass negative Beziehungserfahrungen im Kindesalter Nervenbahnen im Gehirn derart vorspuren, dass spätere Erlebnisse der Ausgrenzung sich ungleich stärker auswirken als bei Menschen, welche als Kind keine allzu negativen Beziehungserfahrungen hatten. Wer in der Schule gemobbt wurde, hat als junger Erwachsener ein dreifach erhöhtes Suizidrisiko.

Es braucht viel Fingerspitzengefühl und ein Verständnis für Gruppendynamiken.

Das Thema Mobbing ist aber leider noch mit zu vielen Missverständnissen behaftet. So ist Mobbing kein individuelles, sondern ein systembedingtes Phänomen. Entsprechend muss es auf der Ebene des Systems gelöst werden, das heisst in der Schule und in den Klassen. Die Aufforderung «Macht das unter euch aus» mag bei einem Konflikt angebracht sein, bei Mobbing allerdings ist es der falsche Weg: Die Opfer haben keine Chance, sich selbst aus ihrer Situation zu befreien. Deshalb müssen wir Erwachsenen die Zeichen erkennen und eingreifen. Eltern tun ihren gemobbten Kindern aber keinen Gefallen, wenn sie sich direkt an die Mobber oder deren Eltern wenden. Selbst wenn Lehrpersonen und Eltern ihr Bestes geben, so drängen Schuldzuweisungen und fehlende Empathie uns Menschen immer wieder in die Defensive und können im schlimmsten Fall die Situation für ein gemobbtes Kind noch verschärfen. Wenn Eltern das Problem an Lehrpersonen, an die Schulleitung oder an andere Eltern adressieren, braucht es daher viel Fingerspitzengefühl und Verständnis für Gruppendynamiken.

Es kommt darauf an, was wir vorleben

Wissen ist heute überall und jederzeit verfügbar. Die Vermittlung von Fachwissen wird daher an den Schulen in den Hintergrund treten. Vielmehr kommt es heute darauf an, unsere Kinder auf eine Zukunft des lebenslangen Lernens vorzubereiten. Lern-, Sozial- und Selbstkompetenz sowie die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen werden viel wichtiger. So weisen nicht nur Hirnforscher regelmässig darauf hin, dass Lernen nur dann optimal funktioniert, wenn es mit positiven Emotionen verknüpft ist. Auch deshalb muss die Schule also ein Ort sein, wo alle Kinder gern hingehen – ohne Angst vor Be- und Abwertungen.

Leider gibt es aber noch immer Schulen, an denen Mobbing bagatellisiert wird. Wenn Schulleiter davon überzeugt sind, dass in ihren Klassen alles in Ordnung sei, so ist das alarmierender als das Geständnis «Ja, wir haben diese Probleme genauso, wie es ab und zu Lausbefall gibt». Entscheidend sind eine bessere Aufklärung sowie der Wille, jegliches Verhalten, das Mobbing begünstigt, bereits im Keim zu ersticken. Man kann Kindern ja vieles versuchen beizubringen, aber letzten Endes machen sie nach, was wir ihnen vorleben. Wo also Respekt, Wertschätzung und Zivilcourage vorgelebt werden, da gibt es weniger Nährboden für Mobbing. Das 30-Sekunden-Video «Children See. Children Learn.» bringt dies gut auf den Punkt:

Die Schweiz hinkt hinterher

Viele Länder gehen entschlossener gegen Mobbing vor als die Schweiz. An amerikanischen Schulen gibt es zum Beispiel 60-seitige Infobroschüren zur Mobbing-Prävention. Dan Olweus, ein schwedisch-norwegischer Psychologe, gilt seit den 1980er-Jahren als Pionier in der Erforschung von Gewalt an Schulen. Auslöser seines Engagements war der Suizid von drei norwegischen Schülern, die massiv gemobbt wurden. In der Folge begannen die Behörden in Skandinavien und auch in Grossbritannien, den Zusammenhang zwischen Jugendsuiziden und Mobbing systematisch zu untersuchen, um entsprechende Massnahmen ableiten zu können.

Im Sommer 2017 nahm sich die 13-jährige Céline nach massivem Cybermobbing das Leben. Der 17-jährige Raymond Krbavac wurde gemobbt, bis er Depressionen bekam. Aber im Gegensatz zu Céline hatte er Glück: Eine Kollegin konnte ihn im Herbst 2018 im letzten Moment vom geplanten Suizid abhalten. Inzwischen hat er seinen Lebensmut wiedergefunden und setzt sich heute mit einer Petition für eine wirksamere Aufklärung an Schulen ein. Denn eines ist klar: Die Erfahrungen der beiden Aargauer Teenager sind nur die Spitze eines Eisbergs. Tausende Kinder und Jugendliche leiden im Verborgenen, aus Scham, Angst und Resignation.

Wann endlich erhält die Mobbing-Prävention schweizweit den Stellenwert, der bitter nötig wäre? Was wir jetzt tun können, ist, achtsam und sensibel auf Signale zu reagieren, die darauf hinweisen, dass es unseren Schützlingen in der Schule nicht gut geht. Wir können unsere Kinder stärken, indem wir die Tipps von Fachleuten nutzen, und wir können Raymonds Petition unterzeichnen.

