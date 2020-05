Von wegen nervige Nachbarn

Suchaktionen mit Happy End und ein stetiges Grundvertrauen: Warum unsere Bloggerin die Dorfnachbarschaft einfach grossartig findet.

Im Dorf kennt man sich bekanntlich. Wenn ich unterwegs bin in den Strassen, in denen ich selber gross geworden bin, begegne ich selten einem unbekannten Gesicht. Seit ich Kinder habe, schätze ich das mehr als vorher. Dabei freut es mich nicht nur, dass ich immer mal wieder für einen Schwatz anhalte und mich über die Dinge unterhalte, die mich gerade beschäftigen (was auch schon Abwechslung in manch eintönigen Tag gebracht hat).

Für mich bringt das Leben im Dorf ein Grundvertrauen mit sich, ein allgemeines Sich-aufgehoben-Fühlen in einer Gemeinschaft, die über die eigene Familie und Freunde hinausgeht. Auch wenn alles gut läuft, weiss ich irgendwo tief in mir drin, dass da Menschen sind, die uns helfen würden, falls die Ordnung auseinanderfällt. Das kann ein Brand sein, eine Scheidung, eine Krankheit vielleicht. Es kann aber auch im kleineren Rahmen im ganz normalen Alltag passieren, dass die Hilfe von anderen plötzlich unabdingbar wird.

Schreckmoment an der Chilbi

An der letzten Chilbi hatten wir so einen Schreckmoment. Gewusel herrschte überall, die Kinder rannten um den Platz, während wir Erwachsenen ins Gespräch vertieft waren. Unsere ganze erweiterte Familie war da, die Kleinen irgendwie von allen gleichzeitig beaufsichtigt. Oder von niemandem so richtig. Als meine Schwiegermutter gerade abwesend war und unsere kleinste Tochter auch, ging ich automatisch davon aus, dass sie gemeinsam an einem Stand sind. Als die Grossmutter mit einer Portion Pommes – aber ohne ihre Enkelin – wiederkam, sank mir das Herz in die Hose.

Auf dem Dorf ist es noch stärker verankert, dass man sich auch links und rechts ein bisschen kümmert.

Innert Sekunden machten wir uns alle auf die Suche nach der knapp Zweijährigen, versuchten den blonden Wuschelkopf inmitten der dynamischen Menschenmenge auszumachen. Als ich vom Schulhausareal auf die Nebenstrasse heraustrat, sah ich sie gemütlich hochspazieren; sie war zielstrebig auf dem Weg nach Hause. Der Bahnübergang war nicht weit, ein paar hundert Meter fehlten bis zur stark befahrenen Hauptstrasse. Schon fast eingeholt hatte sie ein Bekannter, der sofort reagiert hatte. War ich erleichtert!

Ich glaube, fast alle Eltern haben schon einmal etwas Ähnliches erlebt. Ich erinnere mich jedenfalls noch gut daran, wie ich selbst damals im Tierpark am Kassenhaus abgegeben wurde… Und ich glaube auch, dass es überall nette Menschen gibt, die sofort zum Rechten sehen, wenn ein Kind seine Eltern verloren hat oder sonst etwas passiert ist.

Mamas zusätzliche Augen und Ohren

In dörflichen Strukturen, wo sich die meisten Leute untereinander kennen, ist es aber vermutlich noch stärker verankert, dass man sich auch links und rechts ein bisschen kümmert. Wir kennen gegenseitig die Familienverhältnisse, das ungefähre Alter der Kinder, mit wem sie normalerweise unterwegs sind. Und wo wir notfalls klingeln müssten.

Ich habe auch schon interveniert, als ich einen Jungen allein angetroffen habe, der mir noch etwas zu klein schien, um selbstständig auf Wanderschaft zu gehen. Prompt kam seine Mutter mit den Geschwistern um die Ecke gerannt. Bei einem mir unbekannten Kind hätte ich vielleicht weniger schnell eingegriffen.

Ich möchte meine Kinder nicht immer kontrollieren und überwachen – das auf keinen Fall. Im Gegenteil: Ich denke, ihre Freiheiten werden im Primarschulalter grösser sein, als wenn wir in der Stadt geblieben wären, wo wir als kinderloses Paar gewohnt hatten. Gut so, sie sollen ihre Abenteuer erleben und sich unbekümmert bewegen können!

Ich habe die Gewissheit: Bei einem Unfall wird mich jemand rufen; wenn der Nachwuchs einen Blödsinn anstellt, werde ich es vermutlich bald erfahren. Die Dorfgemeinschaft ist wie ein paar zusätzliche Augen und Ohren, zur Not auch zusätzliche Hände, die helfen. Wenn es wichtig ist, dann, wenn es drauf ankommt, kann ich auf die Nachbarschaft zählen. Das finde ich sehr beruhigend.

Weitere interessante Postings: