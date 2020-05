Sind wir noch gesellschaftsfähig?

Corona-Tagebuch

Plötzlich wieder grüssen und regelmässig duschen – unser Blogger fragt sich, wie seine Familie den Weg zurück in die Zivilisation findet.

Dienstag, 5. Mai

Es staubt ganz schön, wenn man bei uns versehentlich die Gästehandtücher berührt. Und auch sonst holt sich die Natur einiges zurück. Unsere Dusche zum Beispiel wurde zur Kalksteinhöhle. Wir putzen sie normalerweise immer dann gründlich, wenn Übernachtungsbesuch angekündigt ist. Vieles habe ich noch gar nicht überprüft. Bestimmt hat eine grosse Iltisfamilie unser Auto längst zum Generationenwohnhaus umgebaut.

Einiges gibt in diesen Zeiten grad ganz den Geist auf und wird nicht mehr ersetzt. Das Waffeleisen – dessen Kabel ich versehentlich gewaffelt habe – steht seit Wochen defekt herum, weil die Waffeleisenersatzkabelfachhandelsgeschäfte mit Brettern vernagelt sind. Etwa die Hälfte der Rauchmelder funktioniert, den anderen fehlen Batterien. Die Heizung heizt nur noch jeden dritten Tag, aber ich möchte den Heizungsmenschen nicht einer unnötigen Ansteckungsgefahr aussetzen. Alle reden von Digitalisierung, aber ich stelle in diesem Lockdown eher eine gewisse Detechnologisierung fest.

Ich habe ein stattliches Stück meiner Gesellschaftsfähigkeit verloren.

Hinzu kommt – man verwittert auch als Person. Ich habe ein stattliches Stück meiner Gesellschaftsfähigkeit verloren. Spreizte ich im Februar beim Afternoon Tea noch den kleinen Finger ab, begrüsse ich fremde Menschen inzwischen mit gutturalen Grunzlauten. Waschen tu ich mich auch eher selten – ist ja ziemlich eklig in unserer Dusche. Der Brecht wiederum ist in den letzten Tagen streitsüchtig geworden. Er versucht die Strukturlosigkeit zu nutzen, um sich in unserer Familie die Position des Alphawolfs zu erkämpfen. Das wirkt im kleinen Rudel vielversprechender als im Grossrudel. Was ich sagen will: Die Dynamiken einer Schulklasse täten ihm gerade ganz gut.

Ich bin gespannt, ob wir den Weg zurück in die Zivilisation finden. Es wird wohl seine Zeit dauern. Der Brecht kreuzt nächste Woche die Krallen mit seiner strengen Lehrerin. Ich werde wieder neu lernen müssen, dass man in physischen Meetings saubere Hosen, eventuell sogar Socken und Schuhe trägt. Und wenn wir wieder mit dem Auto Verwandte und Freunde besuchen können, fragen die sich bestimmt, weshalb wir so jämmerlich nach Iltis stinken.

