Schulschliessung! Wie organisieren wir uns?

Von einem Tag auf den anderen bleiben alle Schulen zu. Nichts ist organisiert, nichts geplant – und die Grosseltern dürfen nicht einmal eingespannt werden. Und jetzt? Die ersten Gedanken der Mamablog-Redaktion.

Sabine Sommer

«Als ich die Hiobsbotschaft über die Schulschliessung erhielt, wartete ich mit meinen Kindern gerade auf den Bus. Der Sohn jubelte: «Ich liebe dich, Coronavirus, danke!», die Tochter maulte «Ou Mann, ich will aber in die Schule!» – und mir selbst schob sich das verstörende Bild vor Augen, wie wir alle in der hintersten Ecke unseres Kellers über der letzten Dose Ravioli kauern und einander auf die Kappe geben.

Doch zu meinem Erstaunen machte sich auf meinem Gesicht ein Grinsen breit. Ein Grinsen darüber, dass wir gerade aus unserem Hochsicherheitskonstrukt katapultiert werden. Dass die Illusion, alles immer im Griff zu haben, uns ins Gesicht lacht und sich all die tausend Kleinigkeiten, die wir stets für so wichtig halten, auflösen und wir gemeinsam in ein Abenteuer starten, von dem wir nicht wissen, wo es uns hinführt. Der Natur schenkt der Virus einen Moment des Durchatmens, die Wirtschaft zeigt ihr verletzliches Gesicht, die Waage verteilt sich neu und bietet auch für uns Familien eine Chance der Neuorientierung.

Doch es tut mir im Herzen weh, dass meine Kinder, die eben ihren Grossvater verloren haben, ihre Grossmutter nicht umarmen dürfen.»

Sabine Sommer lebt mit Mann und zwei Kindern in Zürich, arbeitet als Sachbearbeiterin und schreibt an ihrem Roman, wann immer es der ganz normale Wahnsinn zulässt.



Markus Tschannen

«Wir leben schon Jahre nach dem Corona-Regime und machen viel Homeoffice. Jetzt halt auch der Brecht. Ausserdem tüfteln wir am richtigen Level von Social Distancing zu Verwandten und Nachbarskindern.»

Markus Tschannen lebt mit seiner Frau, Beebers (0) und dem Brecht (5) in der Nähe von Bern.



Benedikt Sartorius

«Es gab Tränen, als am Freitag der vorgezogene Frühlingsferienbeginn via Bundesrats-PK kommuniziert wurde. Denn am kommenden Donnerstag hätte meine Tochter in der Schule ihren Geburtstag gefeiert. Aus diesem Ritual wird nun nichts, so, wie auch das Osternestsuchen an der holländischen Küste ausfallen wird. Stattdessen: Die Suche nach Alternativen, solange der Raum abseits der Wohnung noch einigermassen offen ist. Und die Frage: Wie ich da arbeiten soll?»

Benedikt Sartorius ist freier Journalist und Produzent.

Mirjam Oertli

«Die Grosse kreischt, die Mittlere hüpft, der Kleinste versteht Bahnhof, aber macht trotzdem mit. Keine Schule – in Luzern mit Osterferien mal für ganze sechs Wochen. Wie Sommerferien! Die Dauer jedenfalls, der Rest weniger. Wir Eltern richten uns im Homeoffice ein, froh, dass wir es können, und nennen es Crowdworking, gespannt, ob es nicht mehr crowd als working wird …»

Mirjam Oertli ist freie Journalistin, Mutter von drei Kindern und lebt in Luzern. Sie ist Autorin des Buches «Jetzt stellen Sie doch das Kind mal ruhig!».

Ellen Girod

«Ich versuche, mich auf das Gute zu fokussieren: Die Solidaritätswelle, die Entschleunigung, all die Bastelideen aus Pinterest, die wir endlich umsetzen können und vor allem: kein Stress mehr morgens, um pünktlich in den Kindsgi zu kommen.»

Ellen Girod ist Mutter, freischaffende Journalistin und Bloggerin aus Zürich. Sie betreibt ihren eigenen Blog www.chezmamapoule.com.

Sven Broder

«Immerhin (quasi) Sommerferien, in denen mal alle Kinder gleichzeitig zu Hause sind. Nicht in Italien, nicht im Ferienhäuschen in der Provence. Den Kids wird also bestimmt nicht langweilig werden. Ich hoffe nur, das Wetter stimmt. Aber da kommt einem ja wiederum die andere aktuelle Krise entgegen.»

Sven Broder ist Leiter Reportagen der Zeitschrift «Annabelle» und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Zürich.

Jeanette Kuster

«Meine Kinder und ich verfolgten die Medienkonferenz live am Radio. «Krass», fand der 7-Jährige. Die Tochter simste die News sofort an alle Gspänli – freudig-aufgeregt und schockiert gleichzeitig. Ich war ein paar Stunden zuvor angewiesen worden, ab sofort nur noch in Ausnahmefällen ins Büro zu kommen. Wie sich das Homeoffice mit den zu Hause anwesenden Kindern verträgt, wird sich zeigen.»

Jeanette Kuster ist zweifache Mutter, Journalistin und Kommunikations-Fachfrau. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich.

Nicole Gutschalk

«Normalerweise dient unser Nachbarschafts-Chat dazu, sich in Sachen Kinderkleider auszutauschen. Oder so. Doch am vergangenen Freitag meldeten sich die Eltern aus unserem Strässchen im Minutentakt mit Infos im Stil von: «Ich kann jeweils am Dienstag eine grosse Portion Pasta für alle kochen», oder «Judihui, homeschooling, ich übernehme die Sprachfächer – wer macht Mathe?» Leider wurde aber auch eine Fake-News-Nachricht durch den Chat geschickt, der zu Hamsterkäufen animieren soll. Woraufhin sich ein Bakfiets-Tross in Richtung Quartier-Supermarkt bewegte und gut beladen mit WC-Papier und Mehlpackungen zurückkehrte. Tja, in Krisenzeiten muss man wohl damit rechnen, dass das Hirn vorübergehend auf Standby stellt. Meines tat es jedenfalls. Dafür kann ich in den kommenden Wochen unser Strässchen mit selbst gebackenem Brot versorgen.»

Nicole Gutschalk ist Leiterin des Mamablogs. Mit Mann, drei Kindern und Dackel lebt sie in Zürich.

Raphael Diethelm

«Wir hätten unsere drei Kinder lange vor den Frühlingsferien aus Schule und Kindergarten nehmen dürfen. Am anderen Ende der Welt Land, Freunde und Gottikind besuchen wollen. Dann kam Corona, die Vorfreude ging. Bis die Schweiz die Schulen schloss und Neuseeland die Einreiseregeln verschärfte: 14 Tage Selbstisolation für alle. Jetzt ist der Fall leider klar: Wir bleiben daheim, in der Schweizer Selbstisolation, und gehen auf eine ganz andere Reise – mit Homeoffice und Homeschooling, aber ohne unnötigen Kontakt. Und zum Glück ohne grössere Betreuungsprobleme; wir haben ja mal Ferien geplant.»

Raphael Diethelm leitet die Textproduktion der Tamedia Publikationen Deutschschweiz, ab sofort nach Möglichkeit in einem Homeoffice, in dem auch Frau und Kinder neue Arbeitsformen ausprobieren.

Jacqueline Krause-Blouin

«Ich muss ab sofort im Homeoffice arbeiten, was sich mit einem einjährigen Klammeräffchen am Bein ziemlich schwer gestaltet. Die Kita ist bisher noch offen, aber ich habe kein gutes Gefühl, meine Tochter abzugeben. Ich werde sehr früh aufstehen und einige Stunden arbeiten, dann, während sie tagsüber schläft und abends noch einmal. Meinem Mann wurde bereits ein Projekt gestrichen, weswegen er auch zu Hause sein wird. Ausserdem habe ich mittlerweile die perfekte Homeoffice-Position gefunden: Wäschekorb umgekehrt auf den Esstisch stellen, Laptop drauf und Baby ins Tragetuch!»

Jacqueline Krause-Blouin ist Chefredaktorin des Frauenmagazins «Annabelle» und ist im Februar 2019 zum ersten Mal Mutter geworden.

Daniela Wyler

«Unser zweijähriges Abenteuer in Shanghai sollte im Februar starten. Doch die internationale Schule blieb geschlossen und statt der Uniformen bekamen wir E-Learning-Logins. Da ich schon zuvor Homeoffice praktiziert hatte, war zumindest die Betreuungssituation geregelt. Doch drei unterschiedliche Schulstufenniveaus und die zunehmenden Corona-Restriktionen stellten unseren Alltag auf den Kopf. Mittlerweile sind wir in der siebten Woche E-Learning und zurück in Liechtenstein. Obwohl die Distanz zu den Grosseltern schwer fällt, hat sich der E-Learning-Alltag etwas eingespielt und die Stimmung ist erstaunlich gut.»

Daniela Wyler arbeitet als Produzentin der TX Group AG und hofft, bald zu ihrem Mann nach Shanghai zurückkehren zu können.

Luk von Bergen

«Derzeit ist es der Galgenhumor, der in meinem Umfeld dominiert. Egal, wo du bist, die Leute nehmen die aktuelle Situation ernst, aber vorerst auch gelassen. Klar, es gibt Dinge zu organisieren, zu planen, umzudenken. Das ist in Ordnung. Wir sind alle im gleichen Boot und kriegen das irgendwie hin, so der Tenor. Eine im Grunde schöne und flächendeckende Denkweise, die nicht nur ich als grosse Chance erachte, etwas näher zusammenzurücken. Kommunal wie global. Ich hoffe, dass das kein naiver Wunschtraum ist.»

Luk von Bergen, Vater eines Erstklässlers und einer Spielgrüpplerin, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Zürich. Er arbeitet als Texter in der Kommunikationsagentur Redact in Glattbrugg.

Rahel Bains

«Whatsapp-Gruppen, in denen man sich Unterstützung anbietet, Anrufe von Nachbarn, Wohnungen, die fürs Homoffice angeboten werden – wenige Stunden nach dem Bekanntwerden der landesweiten Schulschliessungen haben sich in unserem Quartier alle Eltern solidarisch miteinander verbündet, damit im Notfall niemand allein dasteht.»

Rahel Bains arbeitet als Newsredaktorin und freie Autorin. Sie hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Zürich.

Olivia Hager

«Freitagnachmittag im Büro. Gespannt lausche ich der Sprecherin im Radio und warte auf die Pressekonferenz des Bundesrats. Verschoben. Eine Stunde später, nochmals verschoben. Daraus erahne ich bereits massiv verschärfte Massnahmen. Jetzt ist klar, die Kinder werden in den nächsten Wochen nicht zur Schule gehen können. Meine organisatorischen Synapsen schiessen auf Hochtouren.

Schritt 1: Problemerkennung: keine Kinderbetreuung!

Lösung: Homeoffice inklusive Kinderaufsicht. Auf direktem Weg bespreche ich mich mit der Geschäftsleitung und atme auf, dass mein Antrag auf Homeoffice sofort bewilligt wird.

Schritt 2: Checkliste Homeoffice

Mein Gedankenweg führt mich ins Büro der internen IT. Gemeinsam prüfen wir, dass ich die notwendige Hardware und alle notwendigen Zugriffe habe, um von zu Hause aus produktiv zu bleiben.

Schritt 3: Kinderbetreuung

Zurück am Arbeitsplatz telefoniere ich den Kindern in den Hort und schicke sie mit dem Auftrag in ihre Klassenzimmer, alle relevanten Schulbücher mit nach Hause zu nehmen. Ich rechne mit der Situation, dass es keinerlei externe Betreuung für die beiden geben wird und wir für längere Zeit zu Hause festsitzen.

Zu Hause angekommen, tröste ich meine Krümel, die sichtlich enttäuscht über das wochenlange Ausfallen der Schule, der Sportkurse und das auf der Kippe stehende Geburtstagsfest sind.

Ich hingegen hoffe vor allem, dass wir aus der Nummer alle wieder gesund rauskommen und die Nation einsieht, dass wir uns gemeinsam einen Schritt zurücknehmen müssen.»

Olivia Hager ist zweifache Mutter, arbeitet als Marketingmanagerin und freie Autorin. Sie lebt mit ihren Kindern in Zürich-Nord.