Und wie wecken Sie Ihre Kinder?

Oder: Warum «Nullkommaplötzlich» oft das effizientere «Bitte» ist, wenn das Kind mal wieder nicht aufstehen will.

Wissen Sie, ich versuche es durchaus jeden Morgen mit einem mamihaft-säuselnden «E guete Morge. Chum, stand uf» und denke dabei gleichzeitig an meinen Feldweibel in der Rekrutenschule. Zugegeben, man musste mich damals auch jeden Morgen separat wecken bis wachrütteln. Und ich höre den «Feldi» noch immer in meinem geistigen Ohr: «Tääägwäääch!» Ja, liebe Brüder und Schwestern: Tagwache, ein Wort, das in keinem Dialekt besser funktioniert, als wenn es, aus dem tiefsten Innern einer aufgeblasenen Ostschweizer Röhre kommend, durch die morgendlich leeren Kasernengänge pfeift. Theoretisch.

Zurück zu Junior. Keine Sorge, er schläft genug. Wir stecken ihn abends um acht Uhr ins Bett, dann gibts eine Geschichte, und um viertel nach acht ist «finito Pepito». «Tääägwäääch!», pardon, Tagwache am nächsten Morgen: um circa viertel nach sieben. Trotz ausreichend Schlaf hat sich seit einigen Wochen dieses Unding eingenistet, das normalerweise erst mit dem Eintritt in die Pubertät Hochkonjunktur feiert: dieses Liegenbleiben, dieses morgendliche Chillen der eigenen Bicoflex-Basis. Ach, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Er schläft genug, und er geht auch gerne zur Schule. Aber eben, Junior hat meine Gene. «Der arme Bub», werden einige Menschen aus der Leserschaft aufheulen – nicht nur in Bezug aufs Aufstehen.

Wenn «Bitte» nicht mehr reicht, dann «Subito!»

Wie wir jetzt wissen, bringt die sanfte Aufforderung, doch «bitti-bätti» das Bett zu verlassen und sich – im Optimalfall chronologisch korrekt bekleidet – in Richtung Zmorgentisch fortzubewegen, einen feuchten Kübel. Nun, der erzieherisch reflektierte Vater weiss: Wenn «Bitte» nicht mehr reicht, muss man mit Steigerungsformen arbeiten. «Subito!» als sanfte Alternative oder «Blitzartig!», «Aaaaber zackig!» und «Nullkommaplötzlich!» sind durchaus deutlichere Formulierungsansätze, die in jedes gut sortierte Elternvokabular gehören. Und sie wirken. Allerdings nur, wenn Tonalität und Lautstärke beim Absender einwandfrei gepegelt sind. Klar, auch diese Aufforderungsvarianten sind irgendwann ausgelutscht. So weit sind wir noch nicht, aber die Suche nach anderen Lösungsansätzen läuft bereits auf Hochtouren.

Nun, Junior hat sich noch immer irgendwie an den Zmorgentisch geschleppt, früher oder später. Doch die Krux am Morgen ist halt, dass man selber ja auch irgendwie möglicherweise, vielleicht und eventuell aus dem Haus muss. Diesbezüglich haben Studien – von mir – übrigens Folgendes ergeben: Je Termin-penetrierter die eigene Tagesagenda, desto mühsamer ist das Kind zu wecken. Sollte Ihnen dieses Phänomen gänzlich unbekannt sein, machen Sie den Selbsttest. Sie werden staunen.

Und falls auch Ihr Kind nach den vorgeschlagenen Verbal-Tipps immer noch wohlig unter der Decke schlummert, dann machen Sie es wie ich und freuen Sie sich auf den Lehrplan 22. Denn irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird das Kind am Morgen endlich selber entscheiden dürfen, ob es zur Schule gehen oder ob es sich den Lernstoff mittels zur Verfügung gestellter Tutorials in einer Art Home-Schooling-Office beibringen möchte. Dazu wird auch Ihr Kind einfach das Smartphone zücken, die Absenz in den Klassenchat schreiben, senden, fertig. Schreiben? Ein einschlägiges Emoji wird

genügen.

