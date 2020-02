Wenn das Baby brüllt. Und brüllt. Und brüllt.

Manche Säuglinge schreien sich stundenlang die Seele aus dem Leib. Nadja Baumann vom Verein Schreibabyhilfe über untröstliche Babys, unnötige Ratschläge und Lärmschutzkopfhörer.

Die Erkenntnis sei über sie gekommen wie eine kalte Dusche: Irgendwann, als ihr Baby fünf Stunden lang gebrüllt hatte, war er da, der Moment, in dem Nadja Baumann dachte: Jetzt weiss ich, wie es kommt, dass Eltern ihr Kind schütteln. «Das war extrem schockierend», sagt sie heute. Inzwischen ist sie Mutter von drei Töchtern – alle Schreibabys –, und Vorstandsmitglied des Vereins Schreibabyhilfe Schweiz.

Frau Baumann, Sie selbst hatten drei Schreibabys. Wie haben Sie das durchgestanden?

Dank einem extrem unterstützenden Umfeld. Es gab Leute, die einfach die Wäsche mitnahmen. Andere brachten Essen zum Aufwärmen. Dabei war weder ihnen noch mir bei unserem ersten Kind klar, dass es ein Schreibaby war. Es hat einfach nur geweint, war kaum zu beruhigen, wollte immer getragen werden. Irgendwann stiess ich auf das Buch «Das 24-Stunden-Baby» von William Sears und merkte: So eines haben wir, ein Kind mit starken Bedürfnissen, ein «24-Stunden-Baby». Dieser Begriff gefiel mir besser, er ist positiver. Doch können sich die Leute unter «Schreibaby» oft mehr vorstellen.

Das war beim ersten Kind. Dann kam das zweite …

… und war wieder ein Schreibaby. Obwohl ich gedacht hatte: Nicht noch mal! Immerhin wusste ich schon, was durchzustehen ist. Beim Dritten befürchtete ich aber schon fast, dass es ganz ruhig sein würde. Sicher wäre ich nachts x-mal aufgestanden, um zu schauen, ob es atmet. Doch so war es dann auch dieses Mal nicht. Das soll aber keine Angst machen, denn ich kenne viele Eltern, die nach dem ersten kein weiteres Schreibaby mehr bekamen. Meine Erfahrung machte zudem beim Dritten vieles leichter. Ich empfand das anhaltende Weinen nicht mehr als Belastung, sondern als normal.

Bei so viel Erfahrung kennen Sie bestimmt die ultimativen Tipps!

Leider nein. Nichts funktioniert bei allen Babys. Zudem haben Eltern all die Tipps oft längst ausprobiert. Raten lässt sich aber zum Versuch, das Baby genau zu «lesen». Und sich selbst immer wieder zu zentrieren, z. B. Lieblingsmusik aufzulegen oder in die Natur zu gehen, und sich darauf zu konzentrieren. Und, doch ein Tipp: Lärmschutzkopfhörer! Die meisten Eltern sind darüber irritiert. Sie glauben, ihr Baby im Stich zu lassen. Doch hört man es ja immer noch, gerät aber nicht so in Hektik. «Ruhe bewahren» ist andererseits auch so ein Tipp … Bleiben Sie mal bei stundenlangem Geschrei ruhig! Mehr als so ein Ratschlag würde Betroffenen helfen, wenn jemand nachfragt und zuhört.

Das geschieht nicht? Ist das Umfeld zu wenig sensibilisiert für das Thema?

Es gab Situationen, in denen ich jemandem sagte: «Läck, jetzt hat sie drei Stunden am Stück geweint.» Als Antwort kam oft nur ein saloppes «Jedes Baby brüllt halt mal». Da redet niemand weiter. Doch wäre so eine Bemerkung genau der Moment, in dem man nachfragen, Verständnis oder Hilfe anbieten könnte.

Eine Faustregel lautet, dass ein Baby ein Schreibaby ist, wenn es mehr als drei Stunden pro Tag an mehr als drei Tagen pro Woche während mehr als drei aufeinanderfolgenden Wochen schreit. Das geht deutlich über «Jedes Baby brüllt halt mal» hinaus …

Definitiv! Es gibt aber weitere Merkmale: Schreibabys wollen oft ständig Körperkontakt, immer getragen werden, lassen sich nur kurz beruhigen und haben Mühe, abzuschalten. Die Faustregel ist hilfreich, aber nicht zu strikt anzuwenden. Auch ein Baby, das weniger lang oder seltener schreit, kann Eltern an Grenzen bringen.

Was, wenn dies passiert, man in Verzweiflung gerät?

Dann sollte man Hilfe organisieren. Der Verein Schreibabyhilfe, eine Selbsthilfeinitiative von (ehemals) Betroffenen, bietet einen Telefondienst an. Wir geben Infos, tauschen Erfahrungen aus und helfen, Unterstützung zu finden. Wer sich mit Betroffenen regelmässig austauschen möchte, kann auch in unserem Whatsapp-Chat teilnehmen. Für viele Eltern ist es schon erleichternd, mit Leuten zu reden, die nicht sagen, was sie alles falsch machen, sondern Verständnis haben und auch Tabuthemen wie Ärger und Wut ansprechen.

«Fühlt man sich nicht in der Lage, das Kind wieder ruhig auf den Arm zu nehmen: Unbedingt Hilfe organisieren.»

Hören Schreibaby-Eltern sonst nur, was sie anders machen sollten?

Das kommt schon zum Ausdruck. Doch diese Eltern machen nichts falsch! Ich kenne eine Mutter, deren viertes Kind ein Schreibaby war. Da ist eindeutig: Es liegt nicht an ihr! Beim ersten Kind fehlt Eltern diese Gewissheit. Leider fühlen sie sich auch von offiziellen Stellen nicht immer ernst genommen, obwohl Schreibabys häufig sind. Schätzungen gehen von 20 Prozent aus. Eine Mutter erzählte mir, dass sie zum Notfall ging, weil ihr Kind nicht aufhörte zu schreien und sie etwas Organisches befürchtete. Nach Stunden des Wartens unter Gebrüll sagte man ihr: Das Problem liege bei ihr. Wie sie ihr Kind beruhigen wolle, wenn sie so aufgeregt sei? So etwas hören Eltern von Schreibabys oft – obwohl die meisten Leute keine zwanzig Minuten Geschrei aushalten. Diese Frau hatte sechs Stunden Dauergebrüll. Mit dem demütigenden Gefühl, eine unfähige Mutter zu sein, ging sie heim.

Sie haben auch Ärger und Wut angesprochen …

Ja. Solche Gefühle sind aus der Überforderung heraus absolut verständlich, das muss man sich zunächst eingestehen. Dann das Kind an einen sicheren Ort legen und den Raum kurz verlassen. Schafft man es, sich zu beruhigen, indem man z. B. tief ein- und ausatmet oder etwas trinkt, geht man wieder zum Baby. Fühlt man sich nicht in der Lage, das Kind wieder ruhig auf den Arm zu nehmen: Unbedingt Hilfe organisieren. Grosseltern anrufen, Freunde, eine Beratungsstelle oder auch den rund um die Uhr betriebenen Elternnotruf (sh. unten, Anm. der Redaktion).

Wie lange müssen Eltern von Schreibabys durchhalten?

Alle reden von den berühmten drei Monaten. Das ist ein Richtwert, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Auch hört das Schreien selten so auf, als ob ein Schalter umgekippt würde. Eher passiert es schleichend. Und plötzlich merkt man im Nachhinein: Das war doch früher schlimmer!

