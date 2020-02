Ab auf die Bäume, Kinder!

Warum Orte ohne Erwachsene für unsere Kinder so wichtig sind – und doch kaum mehr zu finden sind.

Als ich ein Kind war, verbrachte ich viel Zeit allein im Wald. Ich weiss nicht, ob ich mich dafür jeweils zu Hause abgemeldet habe. Ich glaube, ich zog einfach los, und glücklicherweise kam es keinem in den Sinn, diese Freiheit mit Worten wie «gefährliche Vernachlässigung» in Verbindung zu bringen, was heute durchaus passieren könnte. Was diese einsamen Waldstunden bei mir bewirkten, würden heutige Psychologen wohl als Stärkung von Selbstvertrauen und Resilienz bezeichnen. Pädagogen sähen darin wohl eine wachsende Autonomie, und Anthroposophen sprächen von einem spirituellen Austausch zwischen Mensch und Natur.

Ich glaube, sie hätten alle recht. Für mich jedenfalls waren die einsamen Stunden im Wald ein Schatz, der mich weit über meine Kindheit hinaus für mein Leben stärkte. Meine eigenen Kinder allerdings waren noch nie allein im Wald. Kein einziges Mal. Mit Erwachsenen, klar. Aber allein und unkontrolliert in die Wildnis loszuziehen, kennen sie so wenig wie die meisten ihrer Altersgenossen.

Minimaler Bewegungsradius

Der Weg dorthin wäre ja auch viel zu weit und zu gefährlich. Der durchschnittliche Bewegungsradius von Kindern hat sich nämlich seit den Sechzigerjahren von mehreren Kilometern pro Tag auf etwa 500 Meter reduziert, und dies, obwohl die Risiken eines Unfalls oder Gewaltverbrechens seit den 70er-Jahren um ein Vielfaches gesunken sind. Doch dem entgegen ist das Bewusstsein für diese Gefahren eben deutlich gestiegen. Die Sache mit dem Wald soll an dieser Stelle aber auf keinen Fall zu einem weiteren Schlechtes-Gewissen-Punkt auf der elterlichen To-do-Liste werden. So war das nicht gemeint! Es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten von Freiheit als eine wilde Ansammlung von Bäumen und Käfern. Der Park oder die Quartierstrasse kann es genauso sein. Es geht einzig um das unbeaufsichtigte, programmfreie Sich-Aufhalten an einem Ort, an dem kein Erwachsener das Sagen hat.

Doch leider gibt es nicht mehr viel Brachland, welches Kinder zu ihrer Welt machen können. Zu viel Dichte, zu viel Verkehr, zu viel Absicht. Sind solche Orte also in der Umgebung nicht zu finden, hilft es schon, wenn Eltern einfach einmal mehr wegschauen, wenn die Brut gerade halsbrecherisch den Baum vor dem Haus beklettert. Dafür braucht es von uns den Mut, unseren Kindern etwas zuzutrauen. Was sich lohnt. Denn wenn Kinder Risiken eingehen, tun sie dies meist überlegter, als wir glauben. Vorausgesetzt, sie können sie einschätzen. Aber nicht zu fallen, lernt eben nur, wer auch mal fällt. Wenn wir das zulassen und unseren Beschützerinstinkt zwischendurch in die Schranken weisen, ist das die nachhaltigste Sicherheit, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können.

Mut zum Kontrollverlust

Unseren Kindern Freiraum zu schenken, ist umso nötiger, da es noch nie eine Zeit gegeben hat, in der Kinder so stark unter

Aufsicht und Kontrolle standen, wie heute. Nicht zuletzt auch darum, weil sie viele Stunden in betreuten Tagesstrukturen verbringen und immer mehr zu Projekten Erwachsener werden – in der Schule sowie zu Hause. So wird auch die Freizeit mehr und mehr von Erwachsenen organisiert und durch wohlmeinende Angebote gefüllt.

Doch gerade weil wenig Raum für freies Spiel bleibt und heutige Kinder in einer Zeit ständiger Bewertung und Optimierung gross werden, brauchen sie Freiräume, wo sie auch mal komplett «daneben» sein können. Wo sie sich streiten, Quatsch machen und sich durch scheinbar sinnloses Spiel selbst erfahren können. Ohne dass sie dabei jemand anleitet und erzieht.

Lassen wir die Kinder also mehr unkontrolliert herumstreunen und auf Bäume klettern. So wird Selbstverantwortung gelernt, und Kinder werden zu Erwachsenen, die nicht nur auf die Fernbedienung anderer reagieren, sondern aus sich selbst

heraus.

