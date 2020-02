«Influencer finde ich ein seltsames Wort»

Was macht es mit einer Zwölfjährigen, wenn sie plötzlich ein Youtube-Star mit Hunderttausenden von Followern ist? Mavie Noelle und ihre Mutter geben Auskunft.

Fragte man einen Teenager in den Achtzigern nach seinem Idol, kam als Antwort womöglich ein erfolgreicher Sportler oder angesagter Sänger. Stellen Sie dieselbe Frage heutigen Jugendlichen, ist die Chance gross, dass der Name eines Influencers fällt: Umfragen haben ergeben, dass die Social-Media-Stars unter Jugendlichen mittlerweile beliebter sind als Schauspieler und Sportler.

Weshalb? Weil sie über Themen reden, welche die Jugendlichen beschäftigen. Und da sie selber im gleichen Alter sind wie ihre Zuschauer, wirken sie authentisch und nah.

Im Umfeld meiner Tochter sind momentan die Kanäle «Ilia’s Welt» und «Mavie Noelle» hoch im Kurs. Zwei blondhaarige Mädchen aus Deutschland, 13 beziehungsweise 12 Jahre alt, die sich dabei filmen, wie sie ihr Zimmer umdekorieren, Rollschuh fahren oder Kleider kaufen gehen. Klingt langweilig? Das sehen die Kinder anders: Ilia hat 186’000 Abonnenten, Mavie Noelle sogar 519’000.

Ziemlich viel Aufmerksamkeit für so junge Mädchen. Wie die wohl damit umgehen? Ich wollte das genauer wissen und habe bei Mavie Noelles Mutter nachgefragt.

Ihre erste Antwort war zurückhaltend, um nicht zu sagen leicht abweisend. Sie stehe dem Hype um die Kinder-Influencer sehr skeptisch gegenüber, sagte sie, Mavie werde hier in eine Schublade gesteckt, in die sie nicht gehöre: «Youtube ist schlicht und einfach ihr Hobby. Sie wird nicht als Star behandelt, und wir haben ein ganz normales Familienleben.» Damit das auch so bleibe, wolle sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – dann rede sie gern mit mir.

Ihr habt 2015 mit Frisurenvideos auf Youtube angefangen. Wessen Idee war das?

Mutter: «Eigentlich wollte Mavies älterer Bruder damals einen Youtube-Kanal eröffnen, um seine Zaubertricks zu zeigen. Er traute sich aber doch nicht. Wir lagen ihm immer in den Ohren damit, weil wir die Idee gut fanden, da sagte er eines Tages «Macht ihr doch!». Also haben Mavie und ich uns gedacht, okay, lass uns ein Video hochladen.»

Und das ist gleich gut angekommen?

Mutter: «Ja. Und wir hatten Spass daran, Frisuren zu zeigen, also haben wir weitergemacht. Irgendwann wollte Mavie ein eigenes Video hochladen – so hat sich das weiterentwickelt.»

Unterdessen habt ihr 519’000 Abonnenten. Hättet ihr je damit gerechnet?

Mutter: «Niemals. Wir haben die ersten 100 Abonnenten noch abgefeiert wie Weihnachten und Ostern zusammen und sind gross essen gegangen damals.»

Mavie, du bist heute ein Idol vieler Mädchen. Wie fühlt sich das an?

Mavie Noelle: «Ich denke eigentlich nicht gross darüber nach. Es fällt mir erst auf, wenn mich jemand auf der Strasse anspricht. Das freut mich dann natürlich. Ausser wenn die Mädchen weinen, sobald sie mich sehen, das finde ich komisch.»

In der Schule behandeln Sie dich nicht anders, weil du eine Influencerin bist?

Mavie Noelle: «In der Grundschule sind meine Klassenkameraden sozusagen mit mir da reingewachsen, deshalb war das kein grosses Thema. Auf dem Gymnasium gab es die ersten Wochen schon Reaktionen, da wurde ich auch einmal um ein Autogramm gebeten, oder jemand wollte Fotos machen. Ich hab das aber nicht gemacht, weil ich in der Schule normal behandelt werden will. Influencer finde ich übrigens ein seltsames Wort.»

Weshalb?

Mavie Noelle: «Nun, ich will ja keinen beeinflussen. Die Leute gucken einfach gerne, was ich mache.»

Trotzdem hast du grossen Einfluss auf deine Fans: Zeigst du einen bestimmten Rucksack im Video, wollen die Zuschauer den auch haben.

Mavie Noelle: «Ich weiss, aber ist das so schlimm? Wenn eine Freundin etwas hat, das mir gefällt, möchte ich es ebenfalls kaufen. Für mich ist das dasselbe.»



Für einen Saugroboter würde sie keine Werbung machen: Youtube-Video von Mavie Noelle.

Ihr bekommt auch Produkte zur Verfügung gestellt von Firmen, damit Mavie diese vorstellt und somit Werbung dafür macht.

Mutter: «Wir sagen aber nur zu, wenn Mavie ein Produkt selber toll findet. Manchmal kommen auch Anfragen, die überhaupt keinen Sinn machen – was soll zum Beispiel ein Kind mit einem Saugroboter? So was lehne ich direkt ab – auch wenn ich den gut gebrauchen könnte.»

Wer sich online so exponiert, erntet auch Kritik und Hass. Wie geht ihr damit um?

Mutter: «Wer auf Instagram eine Hassbotschaft schickt, wird blockiert – ganz einfach.»

Youtube hat die Kommentarfunktion auf Kinderkanälen vor kurzem ganz deaktiviert. Hilft das?

Mutter: «Wir bedauern diesen Schritt. Auf Youtube gab es bei uns nur sehr wenige Hasskommentare. Und Mavie hat der Austausch mit den Fans in der Kommentarspalte immer viel bedeutet.»

Mindestens einmal pro Woche geht ein neues Video online. Das bedeutet viel Arbeit.

Mavie Noelle: «Nö, eigentlich nicht. Ich selber drehe die Videos ja nur, da bin ich in einer Stunde fertig, nur DIY-Videos sind etwas aufwendiger. Wenn es nach mir ginge, würde ich viel mehr Videos hochstellen, aber Mama hat keine Zeit, die alle zu schneiden.»

Was rät ihr Familien, deren Teenager sich auch als Youtuber versuchen wollen?

Mavie Noelle: «Einfach losfilmen! Man kann später ja immer noch entscheiden, ob man das Video hochladen will. Manchmal drehe ich auch nur aus Spass Videos mit meiner Freundin, die wir nie ins Netz stellen werden.»

Mutter: «Einen speziellen Rat habe ich nicht, den braucht es auch nicht. Youtube ist eine Freizeitbeschäftigung wie jede andere. Unsere Familie ist dabei auf jeden Fall unheimlich kreativ geworden. Und ich habe ein neues Hobby gefunden: das Videoschneiden.»