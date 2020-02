«Du wolltest doch unbedingt Kinder»

Über Stress im Büro zu sprechen, gehört zum guten Ton. Doch wer sich über den Familienalltag aufregt, gilt schnell als Jammeri.

Ein Zürcher Tram, kurz nach Feierabend. Eine Gruppe junger, gut gekleideter Businessleute, mit Blumenstrauss und Champagner im Arm, auf dem Weg zu einem Arbeitskollegen, um dessen Abschied zu feiern. Das grüne Hemd sagt: «Ich chume eifach schnäll und gang nachher nomal is Büro!» Darauf das blaue Hemd: «Das machsch sicher nöd. Vergiss mal das Büro! Susch magsch den irgendwenn gar nüme – du schaffsch ächt zvill.» Das Deux­pi­èces fügt bei: «Isch mega sträng für dich im Momänt, gäll?» Das grüne Hemd: «Extrem. Und d Luune vom Pitsch hälfed au nöd grad!» Verständnisvolles Nicken bei allen Farben. Was für ein nettes Team, denke ich, die lauschend eine Reihe hinter ihnen sitzt, so unterstützend und wohlwollend.

Im selben Moment betritt eine ebenfalls gut gekleidete Frau die Szene und sinkt sichtlich erschöpft auf den leeren Sitz: «Läck, ich säg eu, bin ich froh da z si! Das isch vilicht en Tag gsi! Di Chline händ de ganz Tag nur brüllt! Und i de Nacht bin ich wieder chuum zum Schlafe cho. Ich bin ächt nudelfertig!» Schweigen. Bis das blaue Hemd sagt: «Ach chum, sind doch so herzig, dini Chind! Zeigsch eus mal wieder Föteli?» Und als die Frau nudelfertig keinen Anschein macht, freudig ihr Smartphone zu zücken, bringt das grüne Hemd jenen K.-o-Satz, den schon manche Mutter zum Schweigen gebracht hat, vor: »Du hesch doch unbedingt Chind welle!», worauf alle verlegen lachen und das Thema vom Tramsitz ist.

Hör auf zu jammern, Mama!

Waren das wirklich die gleichen Leute, die eben noch so empathisch ihrem belasteten Kollegen zugehört hatten? Warum tun sie das jetzt bei ihrer Kollegin nicht, die von ihrem Muttersein erzählt? Und warum sagt keiner zum grünen Hemd, dem gerade alles zu viel wird, er habe doch schliesslich diesen Job gewollt? Gehört es bei einer bezahlten Arbeit etwa zum guten Ton, darüber zu reden, wie streng man es hat? Macht man sich vielleicht schon fast verdächtig, wenn man es nicht tut? Wählt man allerdings als Mutter den gleichen Weg der Psychohygiene, wird das schnell mal abschätzig als «Jammern» abgetan.

Aus irgendeinem Grund scheinen andere Gesetze zu herrschen, wenn man über die Belastungen in der Arbeitswelt redet als über jene in der Familienwelt. «Ach, es gibt ja auch andere», kann man nun sagen. Die Menschen aus der beschriebenen Tramszene haben halt noch keine Kinder und darum einfach kein Verständnis für die Situation dieser Frau. Doch ist

das wirklich alles? Geht es nicht darüber hinaus um einen Mythos, der sich noch immer ums Muttersein rankt und umgestossen gehört? Jenes Bild einer stets in Liebe nährenden Mutter, egal ob sie mitten in der Nacht zum sechsten Mal des Kleinkindes Kotze aufwischt oder der Pubertierende gerade beschlossen hat, sie abgrundtief zu hassen.

Kann es sein, dass aus diesem Mythos die eigene Sehnsucht spricht? Der kindliche Traum, von einer bärenstarken Mutter geliebt worden zu sein, obwohl Mütter keine Bären, sondern schlicht Menschen sind?

Zeit, den rosa Schleier zu heben

Mütter werden gleichzeitig unterschätzt und überhöht. In ihrer alltäglichen Arbeit wird oft zu wenig erkannt, wie anspruchsvoll es ist, Kinder in ihrem Leben zu begleiten. Doch wehe, das Kind zeigt irgendwelche Auffälligkeiten! Dann kommt dem Muttersein plötzlich sehr viel Einfluss zu. Viel zu oft treibt dieser selbst verinnerlichte, widersprüchliche Spagat Frauen in einen erschöpfenden Perfektionsdrang, der sein Ausrufezeichen durchaus durch solch oben beschriebene Reaktionen der Umwelt erhalten kann.

Meiner Meinung nach sollten wir mehr über die verzerrten Bilder von Müttern nachdenken und froh sein um jede von ihnen, die uns erzählt, wie es wirklich für sie ist. Ohne ihre Liebe zu hinterfragen. Allerdings sollten auch Mütter von ihrem Frust erzählen, ohne immer gleich ein «Aber ich han mini Chind ja mega gern» hinterherzuschieben. Damit täten wir den

Kindern dieser Welt viel Gutes. Denn je besser es letztlich Müttern geht, umso mehr Fundament haben ihre Kinder. Und dazu könnte in einem ersten Schritt – wie bei einer bezahlten Arbeit manchmal auch – der rosa Schleier gelüftet werden, ohne gleich beteuern zu müssen, wie sehr man seinen Job, äh, seine Kinder mag. Denn das eine hat in den seltensten Fällen mit dem andern zu tun.

