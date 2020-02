«Redet mit den Kindern über euren Job»

Wie können Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen? Tipps von Laufbahnberaterin Nadja Roth.

Gestern lag es noch in den Windeln – und heute schon soll sich mein Kind für einen Beruf entscheiden? Viele Eltern empfinden den Zeitpunkt der Berufswahl in der Schweiz als zu früh, die Situation überfordert sie. In dieser Phase sind Experten wie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin Nadja Roth vom Laufbahnzentrum der Stadt Zürich gefragt: Was passiert, wenn das Thema Berufswahl ins Familienleben tritt?

Frau Roth, falls kein gymnasialer Weg eingeschlagen wird, stehen Kinder in der Schweiz mit 14 Jahren vor dem Entscheid, welchen beruflichen Weg sie gehen wollen. Vielen Eltern erscheint dieser Zeitpunkt als zu früh. Wie sehen Sie das?

Als sehr individuell: Manche Jugendliche sind bereit und offen, andere überhaupt nicht. Aber vor allem glaube ich, dass es primär an der Reaktion der Eltern liegt, ob die Jugendlichen selbst den Zeitpunkt als zu früh erachten. Denn Eltern geben ihre Ängste und Bedenken in der Regel ihren Kindern weiter. Dies äussert sich darin, dass das Thema Berufswahl zu Hause teilweise kaum diskutiert wird, und wenn, dann nur in Form von bemitleidenden Aussagen wie: «Du bist ja noch so jung.» Interessanterweise hat beim Zukunftstag (ab der 4. Primarschulstufe, Anm. d. Red.) niemand das Gefühl, die Kinder seien zu jung dafür. Und gerade beim Schnuppern in der 2. Sekundarstufe geht es – ähnlich wie beim Zukunftstag – ja primär darum, das Tor zur Berufswelt aufzustossen und Eindrücke zu sammeln. Ich plädiere für mehr Lockerheit in dieser Angelegenheit und dafür, dass Eltern die Kinder beim Sammeln von Erfahrungen in der Berufswelt unterstützen.

Eltern sollten die Berufswahl also zu Hause zum Thema machen?

Genau, aber nicht nur. Ich würde ganz allgemein über den eigenen beruflichen Alltag berichten – und zwar schon früh. Die Kinder haben viele Fragen und sind sehr interessiert. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Jugendliche bei mir im Erstgespräch sitzen und nicht genau wissen, was ihre Eltern beruflich eigentlich machen. Das finde ich schade und halte es für eine verpasste Gelegenheit, Kindern die Berufswelt unaufgeregt näher zu bringen.

Gibt es überhaupt Jugendliche, die schon eine klare Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft haben?

Nein, in der Regel kaum. Denn es ist ähnlich wie bei Sportarten: Wie will ein Kind wissen, ob es lieber Tennis oder Eishockey spielt, wenn es die Sportarten noch nie ausgeführt hat und gar nicht weiss, wie sie sich anfühlen? Das Gleiche gilt für die Berufswahl. Deshalb ist die reine Vorstellung von einem Beruf auch so schwierig, logisch, oder?

Klingt logisch, ja. Was sind denn die grössten Ängste und Bedenken von Jugendlichen beim Erstgespräch?

Die meisten haben noch wenig Bedenken. Sie sind zu Beginn der Berufswahl noch ziemlich offen, aber auch ahnungslos. Ängste haben nicht selten die Eltern, die sich bewusst sind, was alles auf sie zukommt. Schwierig ist oft der Anfang: Wo soll ich beginnen? Was kommt alles auf mich zu? Wie finde ich den Weg, der zu mir passt? Mit diesen Fragen dürfen die Jugendlichen und ihre Eltern jederzeit bei uns vorbeikommen, da helfen wir gerne weiter.

Viele Jugendliche scheinen beruflich eine falsche Wahl getroffen zu haben – jährlich wird rund ein Viertel der in der Schweiz abgeschlossenen Lehrverträge frühzeitig aufgelöst. Wo liegt der Hund begraben?

Natürlich gibt es viele Gründe für Lehrabbrüche: zwischenmenschliche Differenzen, persönliche Probleme, Unzufriedenheit mit dem gewählten Beruf und so weiter. Viele versuchen, bevor sie abbrechen, die Lehre in einem anderen Betrieb fortzusetzen. Dabei handelt es sich also nicht um Abbrüche, sondern um Vertragsverschiebungen. Viele Lehrstellenabbrüche finden übrigens in den ersten Monaten der Lehre statt und können zu einem grossen Teil auf falsche Vorstellungen des Berufs zurückgeführt werden. Deshalb meine Empfehlung: Unbedingt ausreichend schnuppern! Viele Lehrabbrecher landen später bei uns in der Beratung und berichten tatsächlich von wenig Schnuppererfahrungen. Ich kann gut verstehen, dass sie damals einfach froh waren, eine Zusage für eine Lehrstelle bekommen zu haben. Wie der Alltag als Lernende oder als Lernender dann in der Realität aussieht, dessen sind sie sich wenig bewusst. Es ist für sie neu, pro Tag 8 Stunden arbeiten zu müssen und am Abend noch für die Schule zu lernen, bei deutlich weniger Ferien.

«Jungs zeigen bei der Wahl ihrer Lehrstelle eine grössere Bandbreite als Mädchen.»

Wie steht es um geschlechterstereotype Berufe – verlaufen die Grenzen immer noch so klar?

Leider. Obwohl wir von unserer Seite viel unternehmen, um Mädchen und Jungs für möglichst diverse Berufe zu begeistern. Doch der Weg ist lang und harzig. Immerhin hat sich auf der universitären Ebene einiges getan: Es lässt sich eine stetige Zunahme des Frauenanteils an Hochschulen beobachten, sowohl bei den Eintritten als auch bei den Abschlüssen. Und dies in diversen Fachrichtungen. Bei den Lehrverträgen allerdings zeichnet sich immer noch eine starke Geschlechterstereotypisierung ab. Nach wie vor wird das KV von beiden Geschlechtern am meisten gewählt. Mädchen zieht es daneben vor allem in soziale und pflegende Berufe oder in den Detailhandel. Jungs zielen häufiger auf technische Berufe oder Informatik ab, zeigen bei der Wahl ihrer Lehrstelle aber eine grössere Bandbreite als Mädchen.

Lassen Sie uns über Chancengleichheit sprechen: Der Schweizerische Wissenschaftsrat weist regelmässig auf die «soziale Selektivität» unseres Bildungssystems hin. Will heissen, wer finanziell schwache Eltern hat, schafft es kaum ans Gymnasium. Wie sehen Sie das in der Praxis?

Bei der Chancengleichheit – gerade auf dem gymnasialen Weg – kann diskutiert werden, ob sie tatsächlich gegeben ist. Wir, aber auch die Lehrerschaft der Sekundarschule, versuchen, leistungsstarke Kinder darin zu bestärken, das Gymnasium zu versuchen und neben oder auch nach der Lehre die Berufsmaturität zu absolvieren. Das Schweizer Bildungssystem ist sehr durchlässig und trägt im Vergleich zu anderen Ländern bereits einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit bei. Der Weg an eine Hochschule ist zum Glück über verschiedene Wege möglich. Zudem sind unterschiedliche Initiativen im Gange, beispielsweise das ChagALL-Projekt, um auch Jugendlichen mit erschwerter Ausgangslage den Zugang zum Gymnasium zu ermöglichen.

Wie lautet Ihr persönlicher Rat für Eltern von Kindern, die mitten in der Berufswahl stecken?

Bleibt entspannt, redet zu Hause möglichst oft über euren beruflichen Alltag, sorgt dafür, dass eure Kinder bei Nachbarn, Freunden und Bekannten in den Berufsalltag reinschauen dürfen – auch nur für einen halben Tag. Und: Besucht Informationsveranstaltungen in Sachen Berufswahl, die geben in der Regel einen guten Überblick.

