Ein eigenes Smartphone mit 10 Jahren? Ja!

Wie das erste Handy des Kindes in der Familie ankommt: Eine Bilanz nach vier Monaten.

Erinnern Sie sich? Letzten Herbst befanden sich meine Tochter und ich im Prä-Handy-Modus. Sie vorfreudig aufgeregt, weil sie bald ihr allererstes eigenes Mobiltelefon bekommen würde. Ich leicht nervös, weil ich nicht genau abschätzen konnte, was da auf mich zukommen würde.

Unterdessen sind vier Monate vergangen, und es ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Die gute Nachricht vorweg: Alles läuft viel entspannter und unkomplizierter, als ich befürchtet hatte.

Ist man mit 10 Jahren bereit fürs Smartphone?

Meine Tochter ist es auf jeden Fall. Das hatte ich ihr auch zugetraut, sonst hätte sie keins der Dinger bekommen. Dennoch bin ich positiv überrascht, wie vernünftig sie sich verhält, was das Handy angeht. Beispiel gefällig? Obwohl ich ihr nie verboten habe, das Smartphone mit in die Schule zu nehmen, lässt sie es zu Hause. «In der Schule darf ich es sowieso nicht benützen. Und sonst wird es mir noch gestohlen!»

Wie hält das Gerät möglichst lange?

Ich hatte im Herbst zur schützenden Hülle geraten. Die muss sein. Was ich unterdessen ebenfalls empfehlen kann, sind diese klobigen Halte-Apparaturen, die man an den Handyrücken klebt, sogenannte Pop-Sockets. Ich würde selber zwar nie so ein Teil an mein Telefon pappen, aber meine Tochter schwört darauf, weil sie so das Smartphone viel sicherer halten könne.

Braucht es Regeln?

Nun, meinen geplanten schriftlichen «Vertrag» habe ich schnell wieder vergessen. Allerdings bin ich überzeugt, dass es richtig war, mit meiner Tochter eingehend über gewisse Verhaltensregeln im Umgang mit dem Smartphone zu diskutieren. Zwei feste Regeln gibt es übrigens bei uns:

Während des Essens hat das Smartphone am Tisch nichts zu suchen.

Und zu einer festgelegten Zeit ist am Abend jeweils Schluss mit Handy. Wann das sein soll, hängt sehr davon ab, wann das Kind normalerweise einschläft. Ich finde, mindestens eine halbe Stunde vorher muss die letzte Chatnachricht eingetippt sein.

Macht eine Timer-App Sinn?

Mir wurde damals empfohlen, eine solche einzurichten. Ich habs nicht getan, und das war gut so. Ja, die Tochter chattet nach der Schule jeden Tag eine Runde mit ihren Freundinnen, und vor dem Zubettgehen läuft Whatsapp auch nochmals heiss. Dazwischen dreht sie mit ihrem Smartphone Videos, lauscht Hörspielen oder schaut einen Youtube-Clip. Häufig liegt das Telefon aber einfach auf dem Pult, stummgeschaltet, und wird ignoriert. Auch wenn die Tochter bei einer Freundin ist, erreicht man sie nur mit sehr viel Geduld – sprich nach mehrmaligem Anrufen und Anchatten – auf ihrem Handy. «Ich starre halt nicht immer aufs Telefon, weisch!»

Abo oder Prepaid?

Prepaid bewährt sich bei uns. Meine Tochter zahlt jeden Monat ihre 10 Franken ein, wobei das Abo 9.90 Franken kostet. So kann sie gar nie versehentlich zu viel Geld ausgeben, weil keines auf dem Konto ist. Im Abo enthalten sind 300 MB Daten und fünf Nummern, die sie jederzeit gratis anrufen kann. Der einzige Haken: Das funktioniert nur mit Nummern desselben Anbieters. Ein Punkt, den man beim Abo-Abschluss unbedingt beachten sollte.

Im ersten Monat hatte sie ihre Daten schon am zweiten Tag aufgebraucht. Das hat sie so erschreckt, dass sie danach das mobile Surfen gleich ganz deaktiviert hat und die MB ungenutzt verfallen liess. So langsam tastet sie sich nun an einen guten Mittelweg heran und aktiviert das Surfen unterwegs dann, wenn es wirklich unbedingt sein muss.

Und sonst so?

Nach den ersten vier Monaten kann ich voller Überzeugung sagen, dass meine Tochter ihr Smartphone zum idealen Zeitpunkt bekommen hat. Sie ist gross genug, um vernünftig mit dem Gerät umzugehen. Und doch noch jung genug, dass sie auf meine Ratschläge und meine Erfahrung vertraut und so gut begleitet in die digitale Welt eintaucht. So fragt sie mich zum Beispiel jedes Mal um meine Meinung, bevor sie ihr Profilbild auf Whatsapp ändert. Sie hat auch nichts dagegen, dass ihr Handy jedes Mal nach meiner Erlaubnis fragt, wenn sie eine neue App herunterladen möchte. Tatsächlich scheint sie diese Kontrolle eher als Schutz zu sehen.

Einzig dass auf ihrem Handy nur «Youtube Kids» läuft, ärgert sie, weil in der Kinderversion ihre Lieblings-Influencer nicht immer auffindbar sind. Bei dem Thema bleibe ich trotzdem hart, da auf Youtube nicht kindgerechte Inhalte schlicht zu plötzlich ins Blickfeld geraten können.

Ganz nebenbei hat das kindliche Smartphone auch der Verwandtschaft viel Freude bereitet. Grossmami, Grosspapi, Gotti und Götti, sie alle wurden zu Beginn regelrecht überhäuft mit morgendlichen Grüssen und abendlichen Gute-Nacht-Wünschen. Mittlerweile haben die Freundinnen zwar Vorrang, aber die Familie darf sich immer noch regelmässig über Herzchen, Fotos und Grüsse freuen. Und viele, viele Sprachnachrichten.

