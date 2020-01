Haben Sie Ihr Kleinkind aufgeklärt?

Ein Plädoyer für eine rechtzeitige und möglichst wertfreie Vermittlung aller Möglichkeiten.

Bestimmt sassen Sie schon einmal in einem Linienflugzeug. Da werden Sie vor jedem Abflug auf den äusserst seltenen Fall vorbereitet, dass die Maschine abstürzt.

Dass Ihr Kind irgendwann sein Geschlecht entdeckt, Liebe empfindet oder sexuell aktiv wird – diese Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Entsprechend wichtig scheint mir, es darauf vorzubereiten. Ob Sie das per Mikrofon-Ansage, mit einer kleinen Vorführung oder einer liebevoll gestalteten Sicherheitskarte für die Seitentasche des Nachttischchens machen, ist Ihnen überlassen.

«Aufklärung» nennen wir das. Über die thematische Breite, die inhaltliche Tiefe und den richtigen Zeitpunkt sind sich Eltern oft uneinig. Ein Vater meinte kürzlich: «Man muss mit Kindern nur über Verhütung reden, alles andere lernen sie auf der Strasse.» Tatsächlich reduzieren viele Erwachsene die Aufklärung auf zwei Fragen:

Für kleine Kinder: Wo kommen die Babys her? Für grössere Kinder: Wie verhindere ich Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten?

Darüber zu reden, ist nicht falsch. Bleiben wir bei den Jüngeren: Natürlich sind die neugierig, wie so ein Baby entsteht. Unter anderem. Der Brecht fragte mich kürzlich, wie Plastiktüten hergestellt werden, und ich zeigte ihm ein entsprechendes Youtube-Video. Notwendiges Wissen ist das natürlich beides nicht. Der Brecht wird morgen weder eine Plastiktüten-Produktionslinie in Betrieb nehmen noch ein Baby gebären.

Die wirklich relevanten Inhalte

Es gibt aber durchaus Aufklärungsthemen, die sind für Klein- und Kindergartenkinder unmittelbar wichtig. Ein Thema, das leider oft vernachlässigt wird, ist die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und der sexuellen Orientierungen («sexuell» im Sinne von Geschlecht, nicht Geschlechtsverkehr).

Dazu sollten Eltern folgende Fakten kennen:

Viele Kinder entwickeln ihre Geschlechtsidentität vor der Einschulung. Drei-, Vier- oder Fünfjährige können sich genauso intensiv verlieben wie Teenager und Erwachsene.

Manche Jungs verlieben sich naturgemäss in Jungs, manche Mädchen in Mädchen. Manche Kinder sind trans, nicht binär oder genderfluid. Eltern und andere Bezugspersonen können das nicht beeinflussen. Sie haben aber einen Einfluss darauf, wie glücklich die Kinder dabei sind.

Sich verlieben und sich seiner Identität bewusst werden sind im Prinzip schöne Erlebnisse – wenn man dabei nicht von einem inneren oder äusseren Konflikt aufgefressen wird. Kinder müssen wissen, dass es in Ordnung ist, wie sie fühlen. Dass es viele andere Kinder gibt, die dasselbe erleben. Dass sie sich mit ihren Sorgen, aber auch ihrer Freude den Eltern jederzeit anvertrauen können.

Weiss Ihr Kind, dass es so sein darf, wie es ist?

Deshalb sollten sich Eltern früh damit auseinandersetzen, dass ihre Kinder verschiedene Geschlechtsidentitäten annehmen und verschiedene sexuelle Orientierungen entwickeln können. Informieren Sie sich – zum Beispiel darüber, was es bedeutet, trans zu sein. Vermitteln Sie Ihrem Kind wertfrei alle Möglichkeiten und nehmen Sie es ernst – egal, in welchem Geschlecht es sich wohlfühlt und in wen es sich verliebt.

Ist Ihr Kind heterosexuell und dem Geschlecht zugehörig, das Sie damals stolz auf sein Geburtskärtchen geschrieben haben, dann war der Aufwand übrigens nicht umsonst. Es wird in seinem Leben viele Menschen aus dem LGBTQI-Spektrum kennen lernen und ihnen hoffentlich mit Wissen und Respekt begegnen. Und Sie natürlich auch.

