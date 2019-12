Best of: «Zuerst sind die dran, die gearbeitet haben!»

Eine Busfahrt in der Stadt Zürich bringt den Glauben an eine mütterfreundliche Gesellschaft ins Wanken.

Dieses Jahr habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig offiziell beschwert. Und zwar, indem ich den Kundendienst der Verkehrsbetriebe Zürich anrief. Meine Stimme zitternd vor Wut – und Unglauben. Und das kam so:

Es war ein Freitag, etwas nach 16 Uhr. An der Busstation Limmatplatz drängelten sich viele Leute, als endlich der 32er vorfuhr. Nachdem ich zusammen mit den meisten im Innern des Busses einen Platz ergattert hatte, wollten zum Schluss noch zwei Mütter mit ihren Kinderwagen einsteigen. Als die erste die Vorderräder des Zwillings-Buggys bereits im Bus hatte, schloss sich dessen Doppeltür unerwartet – und klemmte den Wagen mit den etwa dreijährigen Kindern drin ein. Ich dachte zuerst an ein Versehen und drückte auf den Knopf.

Dann aber meldete sich der Chauffeur über den Lautsprecher. «Die mit den Kinderwagen sollen bitte draussen bleiben. Jetzt sind zuerst die dran, die heute gearbeitet haben!» Bis auf einen murmelnden Opa neben mir («Ist doch wahr, wieso müssen die immer zu Stosszeiten auf den Bus?») ging ein ungläubiges Raunen und Kopfschütteln durch die Reihen. Aber dabei blieb es auch. Leider.

«Wollen Sie mich auch gleich noch fotografieren?»

Mein halbstarkes «Gahts no!?», und die scheue Frage meiner Nachbarin, ob sie jetzt das gerade richtig gehört habe, hinderte den Busfahrer nicht daran, die Türen vor den ungläubigen Gesichtern der beider Mütter verschlossen zu lassen. Losfahren konnte er dennoch nicht, etwas Technisches hinderte ihn daran. Irgendwann löste ich mich aus der Schockstarre und stieg aus dem immer noch stehenden Bus.

Den beiden Müttern, die mit ihren Kindern auf den nächsten Bus warteten, empfahl ich, sich zu beschweren, worauf diese abwinkten mit dem Satz: «Das ist nicht das erste Mal, und es bringt ja doch nichts.» In diesem Moment lief der Chauffeur an uns vorbei, und ich fragte ihn nach seinem Namen. Er hielt mir demonstrativ sein Namensschild unter die Nase und sagte mit aufmüpfigem Unterton: «Bitteschön! Wollen Sie mich auch gleich noch fotografieren?» Ich winkte dankend ab – und fuhr mit dem nächsten 32er nach Hause. Wo ich mich beim ZVV-Kundendienst telefonisch beschwerte. Und meiner Fassungslosigkeit Luft verschaffte.

Nölende Kinder im Stossverkehr

In den elf Jahren, in denen ich schon als Mutter mit dem ÖV durch Zürich fahre, musste ich immer wieder mal leer schlucken: die genervten Blicke, die ich in Bus und Tram nach strengem Arbeitstag im Stossverkehr mit meinem nölenden Krippenkind im Wägeli kassierte, die Momente, wenn Mitreisende beim Einsteigen ins hochflurige Tram angestrengt in die andere Richtung starrten oder gleich die anderen Eingänge benutzten. Möglichst weit weg von mir und dem Kinderwagen. Oder die Leute, die in den für Vehikel aller Art reservierten Plätze partout nicht zur Seite weichen, wenn ich mit meinem kam.

Auch charmant der Buschauffeur, der letzthin eine vom Rennen ganz verschwitzte Mutter zusammenstauchte, weil diese mit ihrem Wagen durch die hinterste Tür des abfahrenden Busses zustieg – aus berechtigter Angst, dieser könnte ihr vor der Nase abfahren. «Super Idee, mit Ihrem Wagen da hinten den Weg für alle zu versperren», schnauzte es da schnippisch vom Cockpit über den Lautsprecher durch die Ränge.

Der Platz für Mütter will erkämpft sein

Aber das alles ist Pipifax, liest man im 1979 erschienenen Buch «Mütterfeindlichkeit – Von der Schande, Kinder zu haben», was Müttern im Deutschland der Siebzigerjahre im ÖV so alles widerfahren ist. Zum Beispiel der Bericht von Karola M., die sich – im siebten Monat schwanger – in einer vollen U-Bahn wegen eines Schwindelanfalls dringend hinsetzen musste. Als sie einen älteren Mann bat, ihr seinen Platz zu überlassen, meinte dieser: «Wie komme ich denn dazu? Sie haben Ihr Vergnügen gehabt, nun sollen Sie auch die Last tragen.»

Okay, gehen wir mal vom Guten aus und hoffen, dass sich im Jahr 2019 keine Mutter mehr so etwas Unterirdisches anhören muss – nichtsdestotrotz scheint es offenbar immer noch Menschen zu geben, die tatsächlich das Gefühl haben, dass Mütter den ganzen Tag rumpläuschlen – weil, ein Kind, das ist doch keine Arbeit! – und dann am Feierabend nur darauf warten, sich freiwillig mit Anhang in stickige Busse und Trams zu pferchen. Einfach weil es so lässig ist, sich deplatziert zu fühlen.

Die nette Dame von der ZVV-Hotline hatte übrigens vollstes Verständnis für meinen Unmut und versicherte mir, dass der Chauffeur einen Rüffel bekommen würde. Und dann, als ob sie es nicht zum ersten Mal sagen musste: «In unseren Fahrzeugen sollen alle Menschen willkommen sein – auch Mütter!»

