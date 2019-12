«Brownie-Gate» im Hallenbad

Warum unser Autor beim Hallenbadbesuch mit Kleinkindern zur Vorsicht mahnt. Gerade jetzt, im Advent.

Ein 190 Tonnen schwerer Blauwal trinkt pro Schluck etwa 80’000 Liter Wasser. Krass. Es gibt aber eine Spezies, die im Verhältnis zu Grösse und Gewicht und in bestimmter Umgebung noch mehr Flüssigkeit zu sich nimmt als ein Blauwal im Meer: das Kleinkind im Hallenbad. Diese Geschichte hat sich vor drei Jahren exakt so abgespielt – in einem Hallenbad in der Region Zürich.

«So, Bub», sage ich, «nun gehen wir aber raus, nach Hause.» Eine Ansage, die im Falle meines Juniors nirgendwo schlechter funktioniert als im Hallenbad. «Papa, noch fünf Minuten», blubbert der Bub und nimmt nochmals einen kräftigen Schluck Hallenbadbrühe zu sich. «Du sollst das Wasser nicht trinken», sage ich schon zum x-ten Mal, «stell dir vor, wer da alles schon und was da alles schon und überhaupt!» Junior störts nicht die Bohne.

Gut zu wissen: Die Wasserqualität in Zürcher Hallenbädern sei ausgezeichnet, hat mir mal ein Bademeister versichert. Das Wasser befindet sich irgendwie in einem Kreislauf, wird ständig umgewälzt, ausgetauscht, ordentlich zugechlort und dann gehts, glaube ich, noch zweimal durch den «Entspermisator» oder so. Kurzum: Es ist sauber.

Der Bub will also bleiben. Fünf Minuten später: «Jetzt gehen wir, die schliessen bald.» Der Kleine geht blitzartig auf Tauchstation. Die neue Taucherbrille ist noch zu gross und erfüllt ihren Zweck deshalb nur bedingt. Und der dazugehörige Schnorchel dient dabei eher als Trinkhalm. Klar, dass da Flüssigkeitsmengen blauwalschen Ausmasses ins Kind reinfliessen. «Trink das n…!» Aber da taucht er schon Schluck für Schluck zwischen meinen Beinen hindurch.

Was tun? Abtauchen und an Land schwimmen?

Nachdem sich Junior in die fünfte Verlängerung geschnorchelt hat, passierts. Es schluckt und röhrt neben mir – und der Bub explodiert. Guetsli zum Zvieri, kombiniert mit literweise Hallenbadwasser: eine explosive Mischung. Ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber diese kraftvoll-vulkaneske Performance war auf ihre Weise durchaus imponierend. «Rööööhr!» Ein zweiter Brownie-Torpedo schiesst aus dem Mund des Buben rein in öffentliches Gewässer. Ausgeplanscht.

Was tun? Abtauchen und an Land schwimmen? Blick rechts, Blick links – noch hat uns keiner entdeckt. Hastig versuche ich mit den Händen, den Teil der Suppe abzuschöpfen, der da nicht reingehört. Gelingt überhaupt nicht. Da, am Beckenrand, eine herrenlose schwarze Badekappe! Ich schnappe die Kappe und intensiviere die Reinigungsversuche. Bringt nichts. Da hilft nur noch eines: Den Brownie-Fluten entsteigen und das Hallenbad fluchtartig verlassen.

Ehrlich, ich hinterlasse die Dinge gerne so, wie ich sie angetroffen habe. Das gilt in aller Regel auch für Hallenbäder. Ich würde heute auch anders reagieren und den Bademeister mit seinem Reinigungsnetz holen. Aber auch wenn ich mich damals etwas zweifelhaft angestellt habe, lassen Sie mich Ihnen Folgendes mit auf den Weg geben: Füttern Sie Ihrem Kind vor dem Baden keine Brownies. Und lassen Sie Ihre Badekappe niemals unbeaufsichtigt am Beckenrand liegen.

