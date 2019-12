Wem nützen Hausaufgaben eigentlich?

Schüler werden nicht besser, wenn sie zu Hause viel arbeiten müssen. Vielleicht wäre es an der Zeit, die Hausaufgaben abzuschaffen.

Dass sie die Kinder beschäftigen, ist klar. Doch auch unter Erwachsenen sind die Hausaufgaben momentan ein grosses Thema. So bin ich die letzten Wochen gleich über mehrere Zeitungsartikel und Fernsehbeiträge gestolpert, die Sinn und Unsinn der «Ufzgi» zum Thema hatten. Das SRF hat kürzlich eine Dubliner Schule porträtiert, die die Hausaufgaben ganz abgeschafft hat und glücklich ist damit.

Doch auch in der Schweiz gibt es mittlerweile Schulen, die keine Hausaufgaben mehr geben. Nicht irgendwelche Privatschulen notabene, sondern unsere normalen, allen zugänglichen Volksschulen. Dürfen die das überhaupt? Und weshalb handhabt das jede Schule so unterschiedlich, obwohl man mit dem Lehrplan 21 doch eine Vereinheitlichung erreichen wollte?

«Hausaufgaben sind nicht obligatorisch, sondern unter Einhaltung der Lehrplanbestimmungen erlaubt», erklärt mir Marion Völger, Amtschefin des Zürcher Volksschulamts, auf Anfrage. Die viel diskutierte «Ufzgi» wird im Volksschulgesetz des Kantons Zürich also gar nicht erst erwähnt. Weshalb Schulleiter und Lehrer eigenständig entscheiden dürfen, ob die Kinder zu Hause Arbeiten erledigen müssen – und wenn ja: wie viele.

Hausaufgaben über die Ferien sind nicht zulässig

Egal, welchen Weg eine Schule wählt, «grundsätzlich ist es sicher erstrebenswert, dass in einem Schulhaus unter den Lehrpersonen eine gewisse Einheitlichkeit in der Haltung zu Hausaufgaben besteht», sagt Völger. Im Schulhaus meiner Kinder ist genau dies nicht der Fall: Während die eine Lehrerin nur unter der Woche Hausaufgaben erteilt, findet die andere es absolut vertretbar, die Kinder auch übers Wochenende arbeiten zu lassen. Sogar über die Ferien und die Feiertage muss die Klasse Hausaufgaben erledigen oder Bücher lesen, die danach Prüfungsstoff sind.

Laut Marion Völger ist Letzteres nicht zulässig. Denn der «Lehrplan 21» lässt zwar die Frage offen, ob man überhaupt Hausaufgaben geben soll, er regelt aber sehr genau, wann diese nicht erteilt werden dürfen. So heisst es etwa, dass die Lehrpersonen «das Leistungsvermögen der Kinder berücksichtigen» sollen, um eine Überbelastung zu vermeiden. Und: «Vom Vormittag auf den Nachmittag und vom Vortag eines Feiertags auf den nächsten Schultag sowie über die Ferien dürfen keine Hausaufgaben erteilt werden.»

Wie viele Lehrpersonen diese Regelung ignorieren, ist nicht bekannt. Ebenso wenig wie die Anzahl Schulen, welche die Hausaufgaben ganz abgeschafft haben. Marion Völger stellt aber fest, dass immer mehr Kinder ihre Hausaufgaben innerhalb des Schulrahmens erledigen. «Viele Gemeinden bieten betreute, teilweise kostenpflichtige Aufgabenstunden an, in welchen Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben in Ruhe selbstständig lösen können», sagt sie. Auch in Tagesschulen, in denen der Unterricht und die Betreuung pädagogisch und organisatorisch verbunden sind, gebe es oft Angebote, die das Erledigen der Hausaufgaben während der Tagesschulzeit ermöglichen. So erhöht man ganz nebenbei auch die Chancengleichheit, da nicht alle Kinder zu Hause die gleiche Unterstützung erhalten. (Lesen Sie dazu auch den Artikel zur Pisa-Studie).

Nicht jedes Kind profitiert von Hausaufgaben

Macht angesichts dieser Neuerungen die klassische Hausaufgabe, die das Kind zu Hause im stillen Kämmerlein löst, überhaupt noch Sinn? Gerade weil der Nutzen der Hausaufgaben laut Kritikern wissenschaftlich nie belegt werden konnte. «Das Ganze bedarf einer differenzierteren Betrachtung», sagt Völger, «der Nutzen hängt vor allem vom Alter und dem Lerntyp ab.» Will heissen: Einige Kinder profitieren durchaus von den Hausaufgaben.

Man muss allerdings wegkommen vom Glauben, viel helfe auch viel. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass ein hoher Zeitaufwand bei den Hausaufgaben sich nicht automatisch positiv auf die Leistung auswirkt: «Ob lange Bearbeitungszeiten ein Zeichen für Fleiss sind oder von Eltern als Alarmsignal gesehen werden sollten, hängt vielmehr stark vom Arbeitsstil des Kindes ab», schreiben die Wissenschaftler des Hector-Instituts für Empirische Bildungsforschung.

Eine andere Studie besagt, dass sich Hausaufgaben positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken sollen, sofern sie gründlich und genau erledigt werden. Womit wir wieder beim selben Resultat wären: Einige profitieren, andere nicht. Welche Umstände ein Kind dazu bewegen, sich stets hoch motiviert ans Werk zu machen, verrät die Untersuchung leider nicht.

Vielleicht würde die Motivation bei einigen Kindern steigen, wenn sie sich nicht jeden Tag nach der Schule noch ans Pult setzen müssten. Zudem würde der Nachwuchs an solchen «Ufzgi»-freien Tagen etwas Essenzielles lernen: dass es wichtig ist, sich auch einmal eine Pause zu gönnen.

