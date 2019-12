Was sind gute Eltern?

Diese Frage lässt sich kaum beantworten. Unser Papablogger hat trotzdem nachgefragt – und die spannendsten Meinungen gesammelt.

Mein letzter Mamablog-Beitrag über «Bärenväter» kam nicht sehr gut an. Asche und Grillkohle über mein Haupt. Ich hatte mich zu wenig differenziert ausgedrückt, und so entstand der Eindruck, ich würde auf Vollzeit arbeitende Väter oder gar grundsätzlich auf Väter einprügeln. Das war natürlich nicht meine Absicht. Da müsste ich mir ja selber aufs Maul hauen.

In den Kommentaren wurde ich gefragt, was mich denn so viel besser mache als den Durchschnittsvater.

Wie bitte? Ich halte mich sicher nicht für einen überdurchschnittlich guten Vater. Ich habe meine Stärken plus ein erlesenes Sortiment an Schwächen. Es gibt in meinem Umfeld sehr viele Eltern, die ich bewundere und deren Elternqualitäten ich wohl nie erreichen werde. Zum Beispiel die Mutter eines Brecht’schen Klassengenossen. Eine durch und durch positive und herzliche Person, die nur von ihren Kindern noch übertroffen wird. Ist sie eine gute Mutter? Sehr wahrscheinlich, aber wer bin ich, das zu beurteilen?

Die Unterteilung in gute und schlechte Eltern passiert im Small Talk schnell: «Sie ist eine gute Mutter» oder «Er ist ein guter Vater» haben wir alle schon gehört. Als ehrliche Anerkennung oder auch, um ein empfundenes Fehlverhalten zu relativieren. Aber was bedeutet das, gute Eltern zu sein?

Anwesenheit alleine macht noch keinen guten Vater. Das ist es, was ich in meinem letzten Beitrag sagen wollte. Umgekehrt gilt natürlich auch: Ein beruflich oft abwesender Vater ist noch längst kein schlechter Vater. Es gehört ja so viel mehr zum Elternsein als die Zeit, die wir zur Verfügung haben.

Eine schwierige Frage mit gefährlichen Begriffen

Ich habe ein Empfinden für «gute Elternschaft», aber es in Worte zu fassen, fällt mir schwer. Also lasse ich das andere erledigen. Ich fragte meine hoch geschätzten Follower*innen auf Twitter: «Was macht für euch gute Eltern aus?»

Zuerst stiess die Frage auf Skepsis. Zu individuell seien die Ansichten, verfälscht die Selbstwahrnehmung von Eltern, die Bedürfnisse von Kindern unterschiedlich. Manchmal schwanke die Qualität der Elternschaft gar im Zeitverlauf wie die Füllhöhe einer Packung Frosties.

Ich finde die Bezeichnung ehrlich gesagt vollkommen schlecht und auch leicht toxisch. Es gibt keine guten und schlechten Eltern. Nur Eltern, die sich sinnvoll oder nicht sinnvoll um ihr Kind kümmern. Und dafür sind die Kriterien immer individuell. — Plögi (@dploeger) November 30, 2019

Klar, alleine der Begriff «gute Eltern» ist gefährlich. Denn wo es gute Eltern gibt, da sind auch schlechte Eltern. Dieses Label ist spätestens dann problematisch, wenn Schwächen nicht selbst verschuldet sind.

Aber ob selbst verschuldet, mit böser Absicht oder nicht: Es gibt zweifellos Eltern, die den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht nachkommen – sie vernachlässigen oder ihnen durch krasses Fehlverhalten Schaden zufügen.

Es gibt sie, die schlechten Eltern. Viele ihrer Kinder sind in meiner Klasse in der Kinder-und Jugendpsychiatrie. Leider. Vernachlässigung im emotionalen und sozialen Bereich sind meist das Hauptkriterium. — Hilli Knixibix (@HilliKnixibix) November 30, 2019

Gut genug statt Perfektion

Mehrere Personen sind der Ansicht, dass der grosse Rest als gute Eltern einzustufen sei. Warum sollte man das Prädikat «gut» auch als Götzenkalb so von der Decke einer Altbauwohnung hängen, dass kein Durchschnittsmensch drankommt? Wer Willens und, ja, zumindest in den Grundzügen fähig ist, für seine Kinder zu sorgen, beweist Elternqualitäten. «Elternqualitäten», um endlich vom toxischen Begriffspaar «gut/schlecht» wegzukommen.

Es gibt nur gute Eltern. (Wenn man die rausnimmt, die ihren Kindern leid zufügen) — scheffi (@scheffilein) November 30, 2019

Alle, die keine schlechten Eltern sind. Schlechte Eltern sind die, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden (können) oder den Kindern wissend Schaden zufügen. — Wundervoller Rüde (@Menschette) November 30, 2019

Ich befürchte, die Bewertung basiert immer auf eigenen Wertvorstellungen.

Meiner Meinung nach sind Eltern nur in dem Fall schlecht, in dem Kindern Leid zugefügt wird. — Martin Husmann (@Husme) November 30, 2019

Hier könnten bereits ein paar gesalbte Schlussworte stehen. Aber dann entgingen Ihnen viele gute Antworten auf meine Twitterfrage. Für die eigene Weiterentwicklung finde ich es wertvoll, sich mit Elternqualitäten zu beschäftigen. Eltern sein ist ja nicht einfach angeborene Begabung. Es bedeutet, sich immer wieder zu orientieren, zu lernen und zu hinterfragen. Welche Bedürfnisse haben meine Kinder? Biete ich ihnen, was sie brauchen? Da können ein paar Anregungen von aussen nicht schaden:

da gibt‘s natürlich sehr viele faktoren, aber aus meinem blickwinkel als lehrerin und heilpädagogin würd ich sagen, grundlage ist: verlässliche, sichere bindungsperson sein, reflektiert und konsequent in seiner erziehungsphilosophie sein — Silja (@wunderlichkind) November 30, 2019

Ich würd eher sagen, gute Eltern lassen sich auf ihre Kinder ein, sind bereit zu lernen und können Grenzen setzen. — Cornelia Caviglia (@c_caviglia) November 30, 2019

Ich finde es recht einfach (vielleicht auch, weil ich mit Kindern arbeite, aber keine eigenen habe): Eltern welche für ihre Kinder da sind, welche zuhören, welche ihre Kinder gern haben… Das sind gute Eltern. Wenn man das denn so schwarz weiss bewerten darf. — Idy Butter-Fly (@frl_wurm) November 30, 2019

Gute Eltern sind für mich solche, die sich selbst nicht so ernst nehmen, sich auch mal beim Kind entschuldigen können, wenn sie Mist gebaut haben, die ihrem/ihren Kind/ern das Gefühl geben, mit absolut allem ohne Angst zu ihnen kommen zu können. — Buttercup Kittensnatch (@StereoSushisu) November 30, 2019

Für mich:

– Gute Eltern lieben ihr Kind und nehmen es so an, wie es ist.

– Sie übernehmen Verantwortung für ihr Kind und treffen wichtige Entscheidungen für deren körperliches, geistiges, seelisches Wohlergehen.

– Sie sind reflektiert und offen für die Bedürfnisse ihres Kindes. — Anna Aridzanjan (@textautomat) November 30, 2019

Gleichzeitig müssen gute Eltern nicht perfekt sein, finde ich. Wir alle machen Fehler, haben schlechte Tage, haben selbst oft mit emotionalem Ballast zu kämpfen, wenig Zeit, eigene Bedürfnisse, etc. Wichtig ist, das zu reflektieren und zu versuchen, die Balance zu finden. — Anna Aridzanjan (@textautomat) November 30, 2019

um adäquat gegenüber sein zu können. Dass sie selbst reflektieren, was ihre Rolle im System ist. Dass sie sich auch als Individuum begreifen, wie ihre Kinder auch und trotzdem die Rollen nicht umdrehen. Dazu gehört dann auch eines der schwierigsten Aufgaben der Eltern. — Caspar Lösche (@casparloesche) November 30, 2019

Konsequent sein. (Was nicht heisst, Dinge blind durchzusetzen, sondern gemeinsam planen, diskutieren (die Eltern und je nach Alter irgendwann auch mit den Kindern) und dann einführen und durchhalten. Über mehrere Tage/Wochen… und gross genug sein, zu merken, wenns nicht geht. — Caspar Lösche (@casparloesche) November 30, 2019

Gute Eltern sind Menschen, die gut für sich selber sorgen können. Für das eigene Wesen, das eigene Sein. Das können die Kinder dann abschauen, übernehmen fürs eigene Sein und Werden. — db (@dberatung) November 30, 2019

gute eltern sehen die unterschiede in (ihren) kindern und verstehen, dass es kein rezept für alle gibt. sie orientieren sich an ihrer situation, dern bedürfnissen und den möglichkeiten aller familienmitglieder. sie machen das beste aus dem, was ihnen zur verfügung steht. — telesabbie (@telesabbie) November 30, 2019

Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder herausfinden, Freiräume dafür schaffen (gegebenenfalls eingrenzen), ihre Gefühle ernst nehmen und dabei ein Vorbild sein, das Humor und Menschlichkeit vorlebt. Ich hatte alles das und bin zutiefst dankbar dafür — bee (@zynaesthesie) November 30, 2019

Ohne das als einziges Kriterium darstellen zu wollen: Gute Eltern sehen ihre Kinder als eigene vollständige Menschen mit Rechten, Bedürfnissen, eigenen Entscheidungen etc. und bringen ihnen Selbständigkeit bei. — chaaf 🐑 (@stoffeldear) November 30, 2019

Das hat sooo viele Aspekte. Das können Eltern sein, die sich aufopfern und ihren Kindern ermöglichen die Welt zu sehen (in Sinne von Ausflügen oder konträre Familien kennenzulernen) oder welche, die sich auch bei Zeitdruck immer Zeit nehmen, ihren Kindern alles zu erklären… — fina (@zlevajnka) December 1, 2019

… oder die ihren Kindern gute Werte und Nettiquette als höchstes Gut beibringen. Genauso kann das ein alleinstehender Elternteil sein, der 2 Jobs hat, damit das Kind in eine gute Schule gehen kann. Etc da würde mir endlos viel einfallen. — fina (@zlevajnka) December 1, 2019

Es scheint, als gingen die Vorstellungen von guter Elternschaft gar nicht so weit auseinander.

Wer kennt schon das ganze Bild?

Bin ich nun ein guter Vater? Ich gebe mir Mühe. Ob das reicht, weiss ich nicht, und niemand kann es beurteilen. Aussenstehenden fehlt das Gesamtbild, den eigenen Kindern der Vergleich und die Weitsicht. Ohnehin wäre niemand objektiv.

Laut meinen Kindern sind Eltern dann gute Eltern, wenn sie

1) die Kinder den ganzen Tag auf dem Reithof rumwuseln lassen

2) den Kindern unbegrenzte Bildschirmzeit zugestehen

3) die Kinder Schoggi und Meringues essen lassen — Cornelia Caviglia (@c_caviglia) November 30, 2019

Noch am ehesten wird die Zeit es zeigen. Aber auch die Zukunft meiner Kinder ist ein schlechtes Thermometer für meine Vaterqualitäten. Zu viele andere Einflüsse spielen rein. Auch vernachlässigte Kinder können schliesslich glücklich und erfolgreich werden. Und selbst die besten Eltern sind keine Garantie für ein schönes Leben.

«Was sind gute Eltern?» Eine Frage, die sich ergründen, aber nicht beantworten lässt.

Danke an alle, die sich an der Twitterdiskussion beteiligt haben. Ich freue mich auf den weiteren Austausch hier in den Kommentaren.

