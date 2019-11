Was Eltern über Tik Tok wissen müssen

Ist Tik Tok auch an Ihrem Familientisch ein Thema? Unsere Autorin hat sich die Erfolgs-App angeschaut – und ein Glossar erstellt.

Tik Tok ist längst auch in unserer Schule und in Kinderzimmern verbreitet. Und seit einigen Monaten führen wir auch immer wieder Diskussionen um Tik Tok am Familientisch. «Nein und Punkt» zu sagen, wäre die eine äusserst praktische Möglichkeit. «Ja okay» eine pragmatische zweite. Die für mich richtige Variante ist, zusammen mit den Kindern zu erforschen, was in dieser App eigentlich steckt, was sie kann und warum sie fasziniert.

Der Nachteil letzterer Option: Sie ist mit einem grossen Zeitaufwand verbunden. Das Hauptproblem liegt darin, dass wir nicht auf unsere eigenen Erfahrungen als Teenager zurückgreifen können. Zudem kommen täglich neue uns unbekannte Apps auf den Markt, die uns Erwachsene eigentlich gar nicht interessieren. Trotzdem sollten wir uns mit diesen auseinandersetzen, sie gemeinsam mit unseren Kindern anschauen, Gefahren erkennen und erklären.

Warum nicht verbieten?

Natürlich höre ich bereits jetzt die Zurufe aus der Leserschaft, dass wir es als Erziehungsberechtigte selbst in der Hand haben und unseren Kindern den Zugang zu solchen Apps einfach verbieten können. Doch ist das wirklich eine nachhaltige Lösung? Früher oder später sind die Kinder in der digitalen Welt unterwegs und müssen diese verstehen und nutzen können. Social Media üben auf unsere Teenager eine magische Anziehungskraft aus, sie wollen dabei sein, mitreden und mitmachen können.

Wir können davon ausgehen, dass sie trotz elterlichem Verbot einen Weg finden würden, die jeweilige App runterzuladen oder diese über das Handy der Kollegin bzw. des Kollegen zu nutzen. Ein striktes Nein führt im schlimmsten Fall dazu, dass unsere Kinder uns nicht mehr erzählen, was sie auf den Social-Media-Kanälen erleben. Das kann gefährlich werden, wenn sich die Kinder bei Problemen keine Hilfe holen können.

Für mich führt dementsprechend kein Weg daran vorbei, die jeweilige App gemeinsam kennen zu lernen, darüber nachzudenken und den damit verbundenen Lernprozess zuzulassen. Unsere Kinder müssen sich in der digitalen Welt zurechtfinden und lernen, eine App zu hinterfragen und damit umzugehen. Es ist Teil unserer erzieherischen Verantwortung, sie auf diesem Weg zu begleiten.

Meine Tik-Tok-Recherche

Schnell wird mir klar, Tik Tok ist die am meisten heruntergeladene App 2018, und zwar fast auf der ganzen Welt. Eine Social-Media-Playback-Applikation, ehemals Musical.ly, auf welcher Nutzer Videos und Choreografien zwischen 15 und 60 Sekunden produzieren und hochladen. Im endlosen Video-Feed finden sich vor allem Tanz, Sketches, Pranks (Glossar s. unten), Mini-Tutorials und Comedy-Videos. Es kann gelikt, kommentiert und geteilt werden. Laut Nutzungsbedingungen beträgt das Mindestalter 13 Jahre, die App ist aber bereits auf den Geräten vieler Primarschüler weit verbreitet. Top User sind Teenager.

Ein Highlight ist sicherlich, dass Inhalte auch auf das eigene Gerät heruntergeladen oder als GIF gespeichert werden können. Die Videos lassen sich per Klick auf weiteren Plattformen wie Facebook, WhatsApp, Instagram etc. teilen. Also virale Datenverbreitung im Sekundentakt.

Auf Tik Tok stehen die Modi «öffentlich» oder «privat» zur Verfügung. Unter «Privatsphäre und Sicherheit» lässt sich auch der Kontakt zu Unbekannten ausschliessen. Wobei die Videos aber nie wirklich privat sind, denn laut Nutzungsbestimmungen darf die App Videos auf anderen Netzwerken abspielen und für Werbung benützen. Sie erkennt automatisch den aktuellen Aufenthaltsort, liest Informationen wie Imei, die SIM-Kartennummer und die Telefonnummer. Ausserdem hat sie das Recht, auf SMS und Telefonkontakte zuzugreifen. Was sie damit macht, weiss niemand.

Gute Laune – doch zu welchem Preis?

Für die Erstellung der Videos stehen zahlreiche Effekte, Musikstücke aus den Charts und Filter zur Verfügung. Hier ist es cool, Performer zu sein! Jeder wird mit wenigen Handgriffen und geringem Können ein kleiner Star in der Community.

Die intuitive Handhabung und die Möglichkeit, sich ein Video nach dem nächsten «reinzuziehen», verleitet dazu, Stunden in der App zu verbraten. Durch den Scroll-Modus und die stete «Nutzer-Befürchtung», etwas zu verpassen, entsteht ein enormes Suchtrisiko. Übernächtigte, gestresste und unkonzentrierte Kinder sind die traurigen Begleiterscheinungen. Durchschnittlich wird die App nämlich achtmal pro Tag geöffnet.

Weitere Gefahren sehe ich in den Bereichen Hasskommentare, Mobbing, Pädophilie und Pornografie. Die Teens werden verleitet, ihren Körper zu inszenieren oder mit waghalsigen Stunts zu beeindrucken.

Tik Tok auf dem Schulhof

Sie fragen sich, wie das möglich ist? Ganz einfach, wie dieses Beispiel zeigt: Amelie, zehn Jahre, hat Tik Tok auf dem Smartphone installiert. Bei der Altersangabe hat sie beim Download einfach geschummelt. Amelie hat bereits Schulschluss und ist in ihrer Freizeit mit ihrem Handy, mit dem sie jederzeit online gehen kann, auf dem Pausenplatz. Der neunjährige Ben wird im Hort betreut, hat kein Handy dabei und auch kein Tik Tok. Die Kinder sind in derselben Klasse und treffen sich auf dem Pausenplatz. Die Freunde drehen gemeinsam mit weiteren Kollegen ein Video und sind total begeistert von den Effekten und den zahlreichen Kreationen. Dummes, Lustiges, Mutiges, ein bisschen von allem.

Die Videos sind hochgeladen, und die Kids sind begeistert. Und wer Tik Tok nur minimal kennt, weiss, dass es auch für nicht sonderlich wertvolles Material Likes gibt. Für die Darsteller also Motivation, weitere Videos hochzuladen und die vorgängigen zu toppen. Abends berichtet Ben voller Stolz zu Hause: «Mami, ich habe ein meeega cooles Tik-Tok-Video gemacht!» Als Mutter oder Vater bleibt einem da erst einmal der Mund offenstehen.

Austausch statt Geheimnistuerei

Wir alle sind überfordert mit dem sich ständig ändernden Angebot an Unterhaltungs-Apps. Vielen Eltern ist es zudem höchst unangenehm, zuzugeben, dass ihre Kinder – obwohl noch nicht einmal zehn Jahre alt – bereits ein Smartphone haben. Diese Geheimniskrämerei hilft uns aber schlussendlich nicht weiter. Wenn wir miteinander im Gespräch bleiben, welche Videogames, Social Media etc. unsere Kinder konsumieren, können wir voneinander profitieren und bleiben leichter up to date. Ja, es wäre einfacher, wegzusehen oder es einfach zu verbieten. Aber: In den seltensten Fällen ist damit das Problem gelöst, man steckt einfach nur den Kopf in den Sand.

Schweizer Sternchen und andere Tik-Tok-Vorbilder

Der Internetkomiker Zeki Bulgurcu bringt auf Tik Tok bereits über 278’000 Follower zum Lachen (Stand November 2019), und Luca Hänni zeigt seinen 744’000 Followern viel nackte Haut und seinen trainierten Oberkörper. In Winterthur verbreitet seit Februar 2019 Social-Media-Polizistin Rahel Egli Präventionstipps an über 80’500 Follower. Red Bull lockt international mit tollkühnen Videos und zählt heute bereits 3,1 Millionen Follower.

Die meistgefolgte Tik-Tok-Influencerin ist die 17-jährige blonde Schönheit Loren Gray aus Pennsylvania, sie hat unglaubliche 35 Millionen Follower aus der ganzen Welt. Ob es uns gefällt oder nicht, unsere Kinder finden diese Social-Media-Stars toll und eifern ihnen nach. Influencer und Youtuber sind heute Berufswünsche wie früher Feuerwehrmann oder Pilot.

Der Zuckerbergkonzern und andere schlafen selbstverständlich nicht und haben auf die Beliebtheit von Tik Tok auf dem amerikanischen Markt bereits mit dem Video-App «Lasso» reagiert. Eines kann ich Ihnen garantieren: Wir werden uns auch künftig weiterhin mit vielen Apps und deren Popularität auseinandersetzen und unsere Kinder in der digitalen Welt begleiten müssen.

***

Glossar

Tik Tok: Die Zusammenlegung und das Rebranding beider Apps waren vermutlich schon lange geplant. Ein Grund dafür war das angeschlagene Image von Musical.ly. Die App galt als Ort, wo Pädophile mit Minderjährigen Kontakt aufnehmen konnten. In China heisst Tik Tok «Douyin», das ist die Kurzform von «Dǒuyīn duǎnshìpín», was wortwörtlich «Vibrato Kurz Video» bedeutet. Als «Vibrato» wird ein in der Musik gehaltender Ton bezeichnet, dessen Frequenz kaum verändert wird.

Challenges: Eine einstudierte kurze Performance zu einem Song oder einem Sketch, welcher durch den Hashtag viral geht. Zuschauer vertrödeln damit Stunden und werden inspiriert, eigene Videos zu erstellen.

Feed: Eine Mischung aus Postings von Teilnehmern oder Hashtags, denen man folgt, bzw. eine Reihe gelikter Beiträge, die mittels eines Algorithmus erweitert werden.

Gif: Graphics Interchange Format ist ein Mini-Bewegtbild, meist lustig und in einer Endlosschleife. Es wird oft im Internet und in Chats geteilt, um ein Gefühl oder einen Witz auszudrücken. Das Besondere am GIF ist, dass man dieses Format nutzen kann, um kurze Animationen zu erstellen, die man ins Internet hochladen kann.

#Hashtag: Suchfunktion und Kommunikation innerhalb Social Media.

Memes: Internet-Hype, virales Phänomen, Bild-, Ton-, Text- oder Videodatei, welche sich schnell über das Internet verbreitet.

Prank: wortwörtlich «Streich»; jmd. pranken: jmd. verarschen, provozieren, zum Narren halten. Die Urheber der «Prank-Videos» legen teils ein schädliches, negatives und sozial auffälliges Verhalten an den Tag, um eine emotionale Reaktion ihrer Opfer und Follower zu erhalten. Das negative Verhalten wird damit gerechtfertigt, dass es nur im Rahmen eines «Pranks» stattgefunden hat.

Social Media: Portale, auf welchen Nutzer sich vernetzen, austauschen und mediale Inhalte einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder öffentlich erstellen und weitergeben. Die deutsche Übersetzung «soziale Medien» ist irreführend, weil das «social» nichts mit fürsorglich zu tun hat.

Tik-Tok-Account löschen: Online finden Sie zahlreiche Seiten mit Anleitungen, um den Account zu löschen.

