«Trennungen werden noch immer tabuisiert»

Kinder bleiben bei Scheidungen oft ungehört: Im Dokfilm «Where We Belong» lässt Filmemacherin Jacqueline Zünd ausschliesslich sie zu Wort kommen.

Jacqueline Zünd, Sie haben für Ihren Dokumentarfilm «Were We Belong» während dreier Jahre mit zahlreichen Trennungskindern geredet. Womit hatten Sie am wenigsten gerechnet?

Am meisten überraschte mich, wie stark sich die Kinder um das Wohlbefinden ihrer Eltern kümmern, ihr eigenes Wohl aber hintanstellen – das war bei den kleineren Kindern spürbar genauso wie bei den Teenagern. Die Kinder in meinem Film haben eine regelrechte Sensorik entwickelt, was die Gefühlslage ihrer Eltern betrifft – obwohl es doch eigentlich umgekehrt sein müsste.

Sie porträtieren Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Wirkt sich der soziale Hintergrund letztlich auf das Befinden der Kinder nach einer Trennung aus?

Der soziale Hintergrund spielt meiner Meinung nach keine grosse Rolle. Viel eher geht es darum, wie die Gesprächskultur im Elternhaus angelegt ist. Also darum, wie offen man mit dem Thema Trennung umgeht und ob grundsätzlich eine Bereitschaft zum Gespräch besteht. Der Bauernbub Thomas aus meinem Film wurde beispielsweise während Monaten im Glauben gelassen, dass seine Mutter eine längere Reise unternehme. Ihn hat niemand darüber aufgeklärt, dass sich seine Eltern getrennt haben. Das hat bei ihm definitiv Spuren hinterlassen. Im Gegensatz dazu haben die Zwillingsmädchen aus dem Welschland ein sehr offenes Verhältnis zu ihren Eltern. Sie diskutierten etwa mit ihrer Mutter darüber, wer nun wen betrogen hat. Für manch einen geht das vielleicht schon einen Schritt zu weit …

Weshalb haben Sie sich gerade dem Thema Trennung gewidmet?

Weil ich leider immer noch das Gefühl habe, dass Trennungen in unserem Land tabuisiert werden – und dies trotz einer hohen Trennungsrate. Wir scheinen unfähig zu sein, wirklich offen darüber zu reden. Mein Sohn selbst ist an zwei Orten aufgewachsen – sein Vater und ich haben uns relativ früh getrennt. An der Schule meines Sohnes schien es keine anderen Trennungskinder zu geben, was mich sehr erstaunt hat. Bis ich schliesslich herausfand, dass viele nach aussen hin einfach weiterhin das heilige Bild von Familie aufrechterhalten, obwohl dies schon längst nicht mehr der Wahrheit entspricht. Das hat mich geärgert, deshalb wollte ich dem Thema näher auf den Zahn fühlen. Wir sind in Sachen Trennung ein totales Entwicklungsland.

Man hört öfter, dass sich Kinder an der Trennung ihrer Eltern mitschuldig fühlen – wie ist das bei den Porträtierten in Ihrem Film?

Die Protagonisten in «Where We Belong» haben nicht das Gefühl, dass sie an der Trennung ihrer Eltern Schuld tragen. Gerade aber die jüngeren Kids glauben, dass sie etwas hätten unternehmen können, damit ihre Eltern weiterhin zusammenbleiben. Bei den Teenagern war das jedoch überhaupt nicht mehr der Fall. Im Gegenteil: Sie wagten öfter einen kritischen Blick auf ihre Eltern, statt Selbstkritik zu üben – zum Glück. Letztlich spielt die Schuldfrage in meinem Film aber bewusst keine Rolle. Das habe ich auch den Eltern meiner Kinder in den Vorgesprächen so vermittelt. Ich wollte mir einen möglichst neutralen Blick bewahren.

Sie haben ja auch bewusst darauf verzichtet, im Film die Eltern zu Wort kommen zu lassen. Warum?

Hauptsächlich wird das Thema Trennung in unserer Gesellschaft ja unter Erwachsenen geführt. Getrennte reden mit Anwälten, Richtern, Psychologen und Freunden. Die Kinder hingegen bleiben wortlos. Das wollte ich ändern.

Wie verändert sich der Begriff Liebe für Kinder nach einer Trennung?

Sie verlieren einen unschuldigen Blick auf die Liebe, bekommen dafür aber ein Gefühl von Sicherheit. Ein Vertrauen, dass Dinge im Leben auch weitergehen können, wenn die Liebe zu Ende geht. Vor allem, wenn sie sehen, dass man trotz allem weiterhin eine Familie, ein Team bleiben kann.

Die Eltern in Ihrem Film kommen ja nicht nur «gut» weg. Wie haben Sie es geschafft, das Okay für die filmische Arbeit mit den Kindern zu bekommen?

Bereits während meiner Recherchen war es mir ein Anliegen, den Eltern zu vermitteln, dass wir alle Fehler machen und es mir überhaupt nicht darum geht, sie blosszustellen. Glücklicherweise schenkten mir alle grosses Vertrauen. Am meisten gerührt hat mich die Mutter der Zwillingsmädchen, die sagte: «Jetzt ist es an der Zeit, zuzuhören!»

Und wie haben die Eltern letztlich auf den Film reagiert?

Ich hatte das Glück, dass mein Film «Where We Belong» an der Berlinale Premiere feiern durfte, was für alle Beteiligten für grosse Aufregung sorgte und die Eltern meiner Kids mit unglaublichem Stolz erfüllt. Vor allem auch, weil sie gesehen haben, dass das Thema das Publikum sichtlich bewegt.

Und wie haben die Kids den Film aufgenommen?

Für mich war von Anfang an klar, dass ich meine Protagonisten nicht als Opfer ihrer Situation darstellen werde. Weil sie das auch nicht sind. Sie kommen als starke und schöne Persönlichkeiten rüber. Das haben auch die Kinder so empfunden, und das hat sie mit gewissem Stolz erfüllt. Mich persönlich hat vor allem berührt, dass so viele junge Menschen im Publikum vom Film begeistert waren. So zählt der Filmpreis Young Eyes Film Award, der mir vor ein paar Tagen von der Jugend-Jury Leipzig verliehen worden ist, mitunter zu den grössten Komplimenten für meine Arbeit.

Der Film «Where We Belong» ist seit dem 14. November in zahlreichen Schweizer Kinos zu sehen. Infos: Filmcoopi

