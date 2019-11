Warum ich gerne vierzig bin

Auch wenn ihn die Familie oft zur Weissglut treibt: Unser Autor ist glücklich. Ein Bericht aus dem Leben eines alternden Vaters.

Ende des Jahres ist es vorbei: Die halb scherzhaft, halb ernst gemeinte Bemerkung «Ich gehe straff auf die vierzig zu» wird von ein paar Jahren «Ich bin ja jetzt auch schon über vierzig» abgelöst werden. Fast möchte ich sagen: endlich.

Natürlich gibt es hier und da ein paar Alterserscheinungen, auf die ich gut verzichten könnte. Je älter ich werde, umso anfälliger für Dunkelheit und Kälte werde ich. Ich bin eine richtige Wettermimose. Jacken anziehen, ausser, wenn man spätabends noch auf der Terrasse des Ferienhauses sitzen bleiben möchte, finde ich eine Zumutung. Und Sport mache ich nicht etwa, um meine Fitness zu verbessern, sondern lediglich als absolut notwendige Gegenmassnahme zum Altersschwund, damit ich nicht unbeweglich wie ein totes Stück Holz werde.

Vierzig werden hat Vorteile

Bislang funktionierte das ganz gut. Nur wenn ich einen vollen Tag in Zug oder Auto unterwegs war oder die ganze Woche keinen Sport getrieben habe, dann knacken die Gelenke, sobald ich die Hände in Richtung Füsse bewege. Es klingt, wie wenn man als Kind auf dem Speicher seiner Grosseltern herumgeschlichen ist, um zwischen all dem alten Plunder nach wertvollen Schätzen zu suchen, obwohl man nicht durfte. Weil man so leise wie möglich schleicht, ist das Knirschen im Gebälk umso ohrenbetäubender. Und ich bin der Speicher.

Aber vierzig werden hat auch viele Vorteile. Mit Ende zwanzig ist man so hin- und hergeworfen zwischen der Aufarbeitung der Kindheitswunden, dem prallen Leben als junger Erwachsener und den Verantwortlichkeiten, die man nicht mehr länger anderen aufschieben kann.

Mit Ende dreissig ist man im besten Sinn des Satzes «zu alt für den Scheiss». Mir jedenfalls geht es so. Zwischenmenschliche Rechnungen, die ich früher unbedingt begleichen wollte, Ärgernisse, die mich gleichermassen angetrieben wie gehemmt haben, und Unsicherheiten, die wirklich komplett überflüssig waren – für all das bin ich zu alt.

Dann richtet man das Elternkrönchen wieder auf

Ich mag das Gefühl, in dem Leben angekommen zu sein, das ich immer wollte. Mit der Lebenskomplizin, die ich immer geliebt habe. Als ich sie das erste Mal sah, hatte das Wort Zuhause plötzlich Augen, ein Lächeln und einen Geruch. Als ich sie das letzte Mal sah, habe ich sie nach zwei Wochen wiedergesehen und mich in sie verguckt. Erstaunlich, dass das nach über zwanzig Jahren Beziehung noch so funktioniert. Aber sie hatte noch ein paar Sommersprossen aus den letzten Italienferien übrig, an denen ich mich im kommenden Winter wärmen kann. Sie hat einen dreckigen Witz gemacht, über das Wetter gelacht und mich geküsst. Zuhause eben.

Das Gute an vierzig werden ist, dass man weiss, was das alles wert ist, und was es gekostet hat. Das Gute an vierzig werden ist, dass man nicht mehr darüber ausrastet, wenn man sich zwei Wochen nicht sieht, sondern den Familienalltag, inklusive Umzugspläne, Schulwechsel, neuen Job und Krippensuche als Pingpongspiel organisiert, bei dem niemand verlieren muss. Mit Videochats beim Abendessen und Kettenanrufen bei Versicherungen und Stromanbietern. Mit Nerven, die mal der eine und mal die andere verliert. Anschliessend sammelt man sie gemeinsam ein, tackert sie fest, richtet das Elternkrönchen und steht wieder auf.

Und gerade wenn man völlig am Verzweifeln ist, weil man vier Arzttermine wahrnehmen müsste, der Abgabetermin für das Buchmanuskript einem die Ohren langzieht, die Kinder im Badezimmer ein «Haarbürste gegen Klobürste»-Duell ausfechten (Fragen Sie bitte nicht, wer gewonnen hat!) und niemand das Essen isst, das sich alle gewünscht haben, dann seufzt man dreimal tief und erinnert sich daran, dass man genau dafür unterschrieben hat. Ich wollte vier Kinder, für die ich zumindest temporär auch die Hauptverantwortung tragen kann.

Es ist jede einzelne Mühe wert

Und es gibt wirklich Schlimmeres, als wenn man sich als Paar nach zwei Jahrzehnten noch vermisst. Nicht nur als Erziehungspartnerin und Haushaltsbezwinger, sondern als «Wann hab ich dir eigentlich das letzte Mal gesagt, dass du die Liebe meines Lebens bist?» und als «Deinen süssen Hintern muss ich nachher dringend aus dieser Jeans auspacken!»

Genau genommen gibt es nicht viel, was besser ist. Ja, es ist anstrengend. Ja, die Kinder sind Stresskobolde, die 20 von 21 Plänen lachend kaputt hauen. Ja, es treibt mich wahlweise zur Weissglut oder in die totale Erschöpfung. Meistens in beides gleichzeitig. Aber es ist jede einzelne Mühe wert. Auch in meinen Vierzigern.

Lesen Sie weiter:

8 Gründe, warum das Leben ab 40 besser wird

War früher alles besser?