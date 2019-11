Die paradoxe Kindheit

Zwischen Dauerbespassung und Leistungsdruck: Ist diese Zuckerbrot-und-Peitsche-Kindheit tatsächlich gesund?

Als meine Kinder vor einiger Zeit beim Anstehen vor der Autowaschanlage eine quietschgelbe Gummiente geschenkt bekamen, wurde ich nachdenklich. Nach dem Truubezückerli in der Apotheke und dem Wurstrügeli in der Metzgerei setzte nun auch die Autowaschstrasse auf «Direct Marketing». Die Idee ist nicht schlecht – meine Kinder wissen heute noch, wo sie damals das Entchen bekamen, und würden, wenn sie könnten, ebendiese Waschanlage anpeilen.

Was passiert mit unseren Kindern, wenn sie immer und überall zugreifen können, belohnt und beschenkt werden? Nach dem Kinderarztbesuch, nach dem Coiffeur, nach dem Zahnarzt – sogleich wird die Krimskrams-Tüte gezückt. Bitte einmal bedienen für die Tapferkeit! Einmal Belohnung für das halbstündige Ausharren auf dem Coiffeurstuhl, für das Öffnen des Mundes beim Zahni, obwohl keine fiese Spritze und kein böser Bohrer das Milchzahngebiss berührt haben. Früher wurde unsereins mit dem simplen, aber guten Gefühl belohnt, die Sitzung beim Zahnarzt überstanden zu haben – ganz ohne Chichi. Kein Fernseher, kein Lachgas.

In Watte gepackt und weich gespült

Ein Restaurant ohne Kinderecke? Eine Menükarte ohne Mickey-Maus-Teller und Schatztruhe-Nachtisch? Ein Einkaufscenter ohne kunterbunten Kinderhort? Schwer zu finden. Unvergessliche Kindergeburtstage für Prinzessinnen und Piraten unserer Generation gibt es überall zu feiern – im Spass-Bad, im Technorama, im Zoo, im McDonald’s sowieso. In Gärtnereien, Bowlinghallen und Schlössern. Für die Give-away-Sammlung beziehungsweise deren diskrete Entsorgung sorgt dann die Mutter. Zu meiner Zeit wurden Kindergeburtstage (wenn es denn welche gab!) selbstverständlich zu Hause gefeiert mit einer Handvoll Kinder am Küchentisch.

Unsere Kinder werden heute auf einen Sockel gestellt! Immer und überall werden sie bespasst und betütelt. In Watte gepackt und im Schonwaschgang weich gespült. Während wir noch auf Bäume kletterten, ohne Fahrradhelm lospedalten, mit kurzen, zeckenködernden Hosen durch den Wald strielten und die Ovo-Mütze die Ohren beim Skifahren wärmte, setzt man heute auf die Devise: Alles, was gefährlich sein könnte, wird verboten oder dreifach gesichert, und alles, was Spass macht, ist erlaubt und willkommen!

Und wir Eltern? Wir können uns diesem Zeitzeichen nur schlecht entziehen. In Bereichen wie Geschenke, elektronische Mediennutzung, Hobbys, Taschengeld (und dem Umgang mit Geld im Allgemeinen) haben wir sehr wohl Einfluss und auch eine Vorbildfunktion. Aber alles ist immer, überall und im Überfluss vorhanden. Wo führt es hin, wenn Kinder keine Träume und Sehnsüchte mehr haben? Wünsche sind wichtig – und gerade die sind wertvoll, die nie erfüllt wurden. Während man in meiner Kindheit den Kindern ausnahmsweise und bewusst, etwas kaufte, müssen wir Eltern heute unseren Kindern ausnahmsweise und bewusst einmal nichts kaufen und ihnen nicht jeden Wunsch erfüllen.

Kompetenzgeprüft vom Kindergarten an

Auf der anderen Seite – die Schule. Da werden unsere Primadonnen und Supermen ungefragt aus der Spasszone gerissen. Fertig luschtig! Ab jetzt heisst es 5 mal 4 Stunden morgens pauken, stillsitzen, Ohren spitzen, ruhig sein, keine Extrawürste mehr! Da hetzt das 1.-Klasse-Kind zwischen den Pausen von einem Klassenzimmer ins nächste. Von Frau Hugentobler zu Frau Krause und vom Schwimmlehrer in den Stütz-Unti, hin zum Mittagstisch.

Bereits im Kindergarten beginnt das «Sieben»: Prima kann das Kind den Purzelbaum, 57-mal auf einem Bein hüpfen, selbstständig die Schuhe binden – aber, oh weh … es kann den Hampelmann noch nicht – ab in die Psychomotorik! Spricht das Kind in ganzen Sätzen, hat einen Wortschatz von Apfelsinenkernen bis Zirkusdompteur, aber das «R» rollt noch nicht richtig aus dem Mund – ab in die Logopädie! 72 Kompetenzen (!) werden im Kindergarten abgecheckt.

Aufgabenhefte werden wie Agenden geführt, Wochenpläne wie von Mini-Erwachsenen «gemänätscht». Selbstständigkeit ist gefragt. Alles wird bewertet, beurteilt, analysiert, unter die Lupe genommen. Jede Abweichung von der Norm wird mit Stirnrunzeln erkannt. Dann wird therapiert und geschraubt … nicht zu viel, nicht zu wenig – Feintuning eben!

Schwäche? Abklären!

Und wie war das damals? Ich weiss es noch. Ein Schulzimmer, ein Lehrer, immer dieselbe Klassenkonstellation. Es gab schwächere Schüler und Superstars – aber letztlich waren alle ein einig Volk von Schülern. Konnte Peterli partout die «Mutter» nicht von der «Butter» unterscheiden beim Lesen und konnte Sabinchen nicht verstehen, dass man bei 7+…=10 Minusrechnen sollte, hatte der Lehrer ein Schulterzucken dafür übrig. Mehr passierte nicht.

Aus Peterli und Sabinchen wurden – erstaunlich – «gschaffigi», selbstständige Erwachsene mit Durchhaltevermögen und Eigenverantwortung. Sabine wurde selbst Mutter, und manchmal versteht sie die Welt nicht mehr. Da versucht unsere Wohlstandsgesellschaft, aus unseren auf Händen getragenen, aufgerüschten Alles-haben-wollen-Kindern Eliteschüler heranzuzüchten mit einem Anforderungsprofil, das es in sich hat.

Sabine kann inzwischen gut rechnen, aber diese Rechnung geht bei ihr nicht auf! Sie fühlt sich durch ihre Töchter schulisch mehr gefordert als in ihrer eigenen Schulzeit. Aus Zeithaben wurde ein permanentes Hopp-Hopp. Wurde früher bei «Schwächen» kein Büro aufgemacht, werden heute ganze Wartezimmer von Kinderärzten und Psychologen gefüllt mit dem Wunsch nach Abklärung. Aber mal ehrlich: Müsste nicht vielleicht unsere Leistungsgesellschaft krankgeschrieben werden? Ist die Zuckerbrot-und-Peitsche-Kindheit tatsächlich gesund oder nicht einfach nur ein Widerspruch in sich?

