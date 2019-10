Ich will kein Kind mehr, oder?

Warum unser Autor trotz seiner vier Kinder beim Anblick eines Babys noch immer ins Schwärmen gerät.

Oh mein Gott, wie süss! Auf dem Spielplatz liegt ein im Schneemannanzug eingepacktes, wenige Wochen altes Baby auf dem Schoss seiner Mutter und schläft, wie es eben nur Babys können. Ab und zu zuckt es bei besonders lauten Geräuschen zusammen oder spitzt das Mündchen. Seine Babynackenwärme strahlt bis zu mir herüber, es riecht nach Milch und Honig. Die Mutter lächelt mich an. Anscheinend habe ich «Oh mein Gott, wie süss!» nicht nur gedacht, sondern laut gesagt.

«Ist bei Ihnen wohl schon etwas länger her?» erkundigt sie sich und streichelt ihrem Kind mit dem Zeigefinger behutsam über die Wange. Ich nicke und zeige auf meine Drei- und meinen Vierjährigen, die gerade den Anker eines Spielplatzholzbootes lichten und zu Kastanienraubzügen aufbrechen. «Ich will auch noch ein Zweites!», lässt Sie mich wissen. «Ich hab noch zwei», erwidere ich. «Aber die sind schon zu cool für so was hier.» «Meine Güte, vier! Und dann schauen Sie trotzdem noch so auf mein Baby?»

Zwei oder vier Kinder

Ja, ich schaue trotzdem noch so auf ein Baby. Natürlich weiss ich, dass die auch irgendwann aufwachen, schreien, sich um ihre Eingeweide winden, weil sie nicht pupsen können, nachts nicht schlafen und ziemlich viel Arbeit machen. Es geht auch überhaupt nicht mehr.

Unmittelbar nach der Geburt meiner jüngsten Tochter habe ich dafür gesorgt. Ich hab mir einen Beratungstermin für eine Vasektomie in einer urologischen Praxis geben lassen und wurde darüber informiert, wie das Ganze abläuft. Als ich die Frage, ob ich das wirklich will, mit «Ich habe vier Kinder» beantwortete, wurde nicht weiter nachgehakt. Kurzer Hodenultraschall, um rauszufinden, ob alles in Ordnung ist. Lagebestimmung der Samenleiter,

damit es bei der OP keine Überraschungen gibt, und das war es dann auch schon. Den Eingriff, der völlig problemlos ein paar Tage später stattfand, habe ich nie bereut.

Ich wollte immer entweder zwei oder vier Kinder. Und ich wollte mit vierzig meine Familienplanung abgeschlossen haben. Nichts daran hat sich verändert. Im Gegenteil: Vier Kinder sind zwar anstrengend, aber immer noch irgendwie machbar. Und dass ich mich darum bemühe, täglich Sport zu machen, hat weniger mit einer durch meinen nahenden vierzigsten Geburtstag verursachten gekränkten Eitelkeit zu tun als mit der Tatsache, dass ich andernfalls mit den Kindern nicht mehr mitkomme. Während mein grosser Sohn an seinem Waschbrettbauch arbeitet, versuche ich gegen den Verschleiss und die einsetzende Unbeweglichkeit anzuarbeiten.

Schnipp, schnapp, Familienplanung abgeschlossen!

Einfach weil 17-Uhr-Nickerchen nicht mal annähernd so oft drin sind, wie ich sie gerne hätte, und stattdessen beide Minidropse abends von mir gleichzeitig ins Bad getragen werden wollen. Ahhh, 17-Uhr-Nickerchen. Du Traum dieses stressgeplagten Vaters. Wie fern sind deine wohligen Sofa-Arme, wie gross die Sehnsucht danach, dich leise schnarchend ungestört zu besabbern. Aber ich schweife ab. Wo war ich. Ach ja: Schnipp, schnapp, Familienplanung erfolgreich abgeschlossen, vier Kinder, alles gut, nichts zu bereuen.

Aber die riechen so gut. Die haben so winzig kleine Gesichter und machen so lustige Geräusche. Die hängen den ganzen Tag an einem dran und auf einem rum und leben genau die Art von Leben, die man selbst für sich geplant hatte (Ruhe jetzt, 17-Uhr-Nickerchen, ich muss hier arbeiten, verdammt!). Die fragen einen nicht nach Geld für Klamotten und beschweren sich zwei Tage später darüber, dass sie ja überhaupt keine Klamotten haben. Und die verhalten sich auch nicht wie undankbare kleine Kotzbrocken, die einen nach einer Runde Schokoladenkekse

beschimpfen, weil sie den Hals nicht voll kriegen können. Noch nicht.

Das Baby im Schneemannanzug

Denn da liegt ja der Hase im Pfeffer beziehungsweise das Baby im Schneemannanzug begraben: Selbst wenn man die ganze Arbeit ausblendet, die ein Baby so macht, und sich nur auf die «Oh mein Gott, wie süss!»-Empfindung einlässt, werden die grösser. Es bleibt ja nicht bei vier Kindern und einem Baby. Wer weiss, was der nächste kleine Scheisser in Sachen Schokokekse und Klamottengeld für Forderungen stellt. Nein, nein. Da freue ich mich lieber jetzt schon auf meine Zeit als Grossvater. Bei vier Kindern stehen die Chancen dafür gar nicht mal schlecht.

Und das böte die unfassbar reizvolle Möglichkeit, ein «Oh mein Gott, wie süss!»-Baby mit einem wohlverdienten Schläfchen kombinieren zu können. Es fängt an zu regnen, die Mutter des süssen Babys verabschiedet sich, und ich sammle meine Minidropse ein. Sie wollen Schokokekse und Kakao. Mein Handy vibriert, der Sohn hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Worum es darin wohl geht. Vermutlich nicht um ein baldiges 17-Uhr-Nickerchen.

