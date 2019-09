Auf ein Bier mit meinem kinderlosen Ich

Ohne Kinder wäre alles anders? Vielleicht. Unser Autor führt ein imaginäres Interview mit seinem «Alter Ego».

(Zürich, ein überfülltes Lokal)

Mit: Zwei grosse Bier, bitte …

Ohne: … nein, sorry, für mich lieber ein Mineral, bitte.

M: Mineral? Hast du gestern zu tief ins Glas geschaut?

O: Nein, das habe ich bis 30 gemacht. Seit meinem legendären Blackout 2012 rühre ich keinen Tropfen Alkohol mehr an.

M: Vorbildlich. Gehst du denn trotzdem abends noch weg?

O: Dafür reichts selten. Meistens komme ich eh erst so gegen zehn Uhr raus. Bis halb acht bin ich am Arbeiten oder an der Uni, danach treibe ich Sport. Und dann bin ich meistens ziemlich kaputt.

M: Du hast wieder angefangen zu studieren?

O: Nein, einfach ein paar Mal den Studiengang gewechselt und immer noch nicht abgeschlossen. Es kam ständig was dazwischen: Die drei Praktika und dann die 70-Prozent-Stelle in der Werbeagentur, die eigentlich eine 120-Prozent-Stelle ist.

M: Wieso Werbung? Du hast Theater studiert und wolltest Performancekünstler werden. Oder wenigstens ein halbwegs passabler Regisseur.

O: Das hat nicht so richtig geklappt. Ich habe ein paar Stücke geschrieben, aber irgendwie gefielen mir die doch nicht so richtig. Ich hatte damals ausserdem eine recht schwierige Beziehung am Laufen. Und dann war da noch dieser Aufenthalt in New York …

M: Du hast in New York gelebt? Für wie lange?

O: … den ich doch nicht gemacht habe – eine lange Geschichte. Es war halt immer etwas los, irgendwie. Soll das hier eigentlich wirklich ein Interview sein? Ich habe eher das Gefühl, du machst mir Vorwürfe.

M: Natürlich tu ich das. Weil du keinen einzigen unserer Träume umgesetzt hast! Du bist weder gereist, noch hast du beruflichen Erfolg noch irgendetwas Kreatives oder Grosses geleistet – und das ohne Kinder. Du hattest doch alle Zeit der Welt. Was hast du nur damit angestellt?

O: Naja, es gab da wie gesagt eine komplizierte Beziehung und ein paar anstrengende Jobs. Und ich treibe voll viel Sport! Kuck mal, die vielen Adern an meinen Unterarmen. Ich sehe ganz allgemein einiges besser aus als du, wenn ich das so sagen darf. Du bist ja voll grau an den Schläfen, haha.

M: Stimmt. Die schreibe ich den vielen schlaflosen Nächten in den letzten 14 Jahren zu.

O: Das kenn ich! Die Typen in der Wohnung unter mir machen jede zweite Nacht Party. Ein Grund mehr, endlich bei meiner Freundin einzuziehen.

M: Das klingt, als seist du zumindest ganz glücklich, oder?

O: Boah, schwierige Frage! Eigentlich schon. Ich bin mit jemandem zusammen, gesund und komme finanziell über die Runden. Manchmal habe ich halt irgendwie Angst, ich hätte etwas verpasst – aber das hat glaube ich jeder. Stell dir vor, wir reden jetzt ab und zu sogar über Kinder! Meine Freundin geht ja auch auf die 40 zu und macht ein bisschen Druck …

M: Ich glaube, dafür bist du nicht mehr reif genug. Prost, Rainer!

