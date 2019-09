Das Geschäft mit der Angst in der Schule

Amokgefahr!? Warum nun auch Schweizer Schulhäuser mit Alarmsystemen aufrüsten.

Weshalb ich nicht in den USA leben will, obwohl mein Mann dort fast zehn Jahre seines Lebens verbracht hat? Ich möchte nicht, dass meine Kinder schon im Vorschulalter wissen, dass man sich am besten vor einem herumballernden Amokläufer versteckt, indem man in der Gemeinschaftstoilette der Schule mit angezogenen Beinen mucksmäuschenstill auf einem Toilettensitz kauert. Auch rund zwei Kilo schwere gepanzerte und somit kugelsichere Rucksäcke, die in den USA derzeit massenhaft verkauft werden, finde ich – na ja, sagen wir mal – schwierig.

Noch während ich diesen Text schreibe, erschiesst ein Amokfahrer im US-Bundesstaat Texas sieben Menschen. Wenn wir also der Versuchung nachgegeben und uns für ein paar Jahre in einem Häuschen an der kalifornischen Küste niedergelassen hätten – wer weiss, ob ich angesichts dieser stetig lauernden Gefahr nicht doch die kleine neongrüne Ledertasche meines Sohnes gegen ein solches Monstrum, das im Ernstfall sogar eine Kaliber-44-Magnum abwehren könnte, ausgetauscht hätte.

Hätte, könnte, würde – dieser «Ernstfall» schien mir hier in der Schweiz praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Bis jetzt genossen wir das Leben in einer Bubble aus Muki-Turnen, gelegentlichem Malen in der Werkstatt unseres Gemeinschaftszentrums und warmen Sommerabenden mit Lampions in den Bäumen, Blumen auf reich gedeckten Holztischen und Reggae-Musik im Hintergrund.

Viele Waffen, wenig Schiessereien

Und nun das: Schweizer Schulen wappnen sich derzeit offenbar gegen Amokläufe. So können in St. Gallen Lehrpersonen im Notfall mittels App sofort Alarm schlagen. Auch in der Stadt Bern setzt man schon länger auf den Mobilfunk: 1700 sogenannte «Alarmhandys» wurden dort in rund 50 Schulen verteilt. Schulen in Basel-Stadt wurden mit Sicherheitskästchen inklusive Alarmknöpfen versehen, und der Kanton Zürich bastelt gar bereits seit zehn Jahren an einer internen Alarmierungsanlage. Zu Recht?

Obwohl die Schweiz – Milizsystem sei «Dank» – mit fast 28 Waffen pro 100 Einwohner in Sachen Waffendichte eine der höchsten Raten unter den westlichen Ländern hat, sind Massenschiessereien doch sehr, sehr selten. In den vergangenen 20 Jahren ereigneten sich gerade mal zwei. Anders in den USA: In keinem anderen Land kommt es so häufig zu Schiessereien an Schulen – 2018 durchschnittlich an jedem achten Schultag.

Oft sind die Täter selbst Schüler, die mit einer teils sogar legal gekauften Waffe ein Blutbad anrichten. Denn: Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bezieht sich das Wort «unbegrenzt» vor allem auf Waffenkäufe. In den USA an ein Sturmgewehr zu kommen, ist überspitzt gesagt fast so einfach, wie im Supermarkt ein Kilo Zucker zu kaufen. Dies rührt noch aus Zeiten, in denen der Staat noch nicht in der Lage war, das Gewaltmonopol zu übernehmen und seine Bürger gerade in entlegenen Gegenden zu schützen. Und auch wenn das Schweizer Waffenrecht nicht unumstritten ist, so kann man es zumindest strikter nennen als sein Pendant aus Übersee.

Importiertes Übel aus Übersee

Privater Schusswaffengebrauch – die Betonung liegt hierbei auf «privat» – ist also eine amerikanische, nicht aber eine schweizerische Tradition. Letztere vermischt sich jedoch seit Jahrzehnten mit Kultur- und Konsumgewohnheiten aus Übersee. Amerika verdanken wir Rap, Fast Food, Schlagrahm aus der Dose, Begriffe wie «Workplace Environment» oder Kim Kardashian.

Doch muss es nun auch noch das Geschäft mit der Angst sein? Insbesondere angesichts einer Bedrohung, die hierzulande zum Glück noch keine ist? Und falls dieses Geschäft blüht, werden sich unsere Kinder an ihrem ersten Schultag anstelle der Namen ihrer neuen Gspänli bald auch merken müssen, dass im Falle eines Massakers die Doktrin «run, hide, fight» gilt – sprich «weglaufen, verstecken, kämpfen»?

Was soll ein Amok-Alarmsystem unseren Kindern vermitteln? Achtung, überall lauert Gefahr? Der «Ernstfall» könnte jederzeit eintreten? Könnte es Risikopersonen nicht erst recht in Versuchung bringen? Wird befürchtet, dass die bisherige Bubble eines Tages doch platzt und dann alle vorwurfsvoll schreien, dass man nicht vorbereitet war? Und wie wäre es, wenn man diese Ressourcen stattdessen in präventive Massnahmen investiert und so endlich das leidige Thema Mobbing in den Griff kriegt?

«Wie sollen Kinder überhaupt lernen, wenn sie sich nicht sicher fühlen?», fragte der 16-Jährige Noah aus Washington D.C. vor einem Jahr einen «Spiegel»-Reporter. Lieber Noah, das frage ich mich auch.

