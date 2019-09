Gender-Unterschiede sind antrainiert

Wie wir die Geschlechterrollen von Mädchen und Knaben prägen.

Wir schlenderten in den Ferien durch ein Städtchen im Süden und machten Halt an einem Stand mit selbst gehäkelten Schlüsselanhängern. Kleine Wale, einer niedlicher als der andere. Mein Sohn wollte sich unbedingt einen kaufen und überlegte, welche Farbe es sein soll.

Pink kam in die engere Wahl. Da schaltete sich die ältere Schwester ein und versuchte, ihn subtil Richtung Beige und Grün zu lenken. Als ich einwarf, sie solle die Wahl ihm überlassen, folgte das Totschlagargument: «Pink ist für Mädchen!»

Ein paar Tage später fragte mein Siebenjähriger: «Wer hat das eigentlich erfunden, dass es Mädchen- und Jungssachen gibt? Das ist doch voll doof!» Ich konnte nicht mehr sagen als: «Du hast absolut recht.»

Wir stecken die Kinder in Schubladen

Während Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau seit Jahren ein Riesenthema ist, zementieren wir die Geschlechtsunterschiede zwischen Knaben und Mädchen mehr denn je. In den Siebzigern konnte ich den braun-grünen Pulli meines Bruders problemlos nachtragen. Heute dominieren bei den Kinderkleidern Pink und Pailletten für die Mädchen, Schwarz-Grau mit Superhelden bei den Jungs. Gern garniert mit Worten wie «Beautiful» versus «Superhero».

Dasselbe beim Spielzeug: Die auf Mädchen ausgerichteten Lego Friends betreiben Boutiquen, während im Jungs-Regal die Lego Ninjagos die Welt retten.

Werden dem Nachwuchs diese Stereotypen immer und immer wieder vor Augen geführt, zementieren sie sich irgendwann ein. Schon Erstklässler haben ein sehr klares Bild davon, wie Mann und Frau zu sein haben, und ziehen ihre Schlüsse daraus. So belegen verschiedene Studien, dass Mädchen glauben, sie seien weniger stark und weniger intelligent als ihre Kollegen. Jungs hingegen haben oft Mühe, über Gefühle zu reden.

Jungs finden sich toll, Mädchen schwach

Die BBC hat diesen Gender-Stereotypen letztes Jahr einen Zweiteiler gewidmet und die obigen Resultate erneut bestätigt. So zeigen sich die in der Sendung auftretenden siebenjährigen Knaben allesamt sehr selbstbewusst, während die gleichaltrigen Mädchen ihre Leistungen kleinreden und lieber über ihr Äusseres sprechen. Als die ganze Schulklasse gefragt wird, wer von ihnen «der/die Beste» sei, antwortet jeder zweite Knabe mit «Ich». Bei den Mädchen halten sich nur 10 Prozent für die Nummer 1.

Angeboren sind diese Unterschiede in der Selbstwahrnehmung nicht. Wie eine Medizinerin in der BBC-Doku erklärt, unterscheidet sich das männliche Gehirn kaum vom weiblichen. Allerdings entwickelt sich unser Denkapparat entsprechend der Umgebung: Fördert man das Kind aufgrund seines Geschlechts nur in bestimmten Themengebieten, wird sein Gehirn in diesen Bereichen trainiert, in anderen hingegen nicht.

Es beginnt mit den Kosenamen

Bekommt ein kleiner Bub zum Beispiel von früh auf Bauklötze und Legos zum Spielen, entwickelt sich sein räumliches Denken weiter. Die Folge: Er wird in der Schule in Geometrie besser abschneiden als seine Kollegin, die mit Puppen und Stofftieren aufgewachsen ist. Nicht weil er ein Knabe ist, sondern weil er basierend auf Stereotypen erzogen worden ist.

Wollen wir unseren Kindern also alle Möglichkeiten im Leben offenlassen, tun wir gut daran, schon bei der Spielzeugwahl jegliche Gender-Barrieren zu durchbrechen. Und nett gemeinte Kosenamen wie «mein Starker» und «meine Hübsche» sortieren wir am besten auch gleich mit aus.