Hoppla, Baby vergessen

Unser Autor beichtet: Selbst dem fürsorglichsten Vater können Fehler passieren.

Vor zwei Wochen wurden wieder einmal eine Sau und ein Eber durchs Dorf getrieben, weil sie ihr Ferkel in einem Geschäft für Menschenbedarf vergessen hatten. Nein halt, es war andersrum: Zwei menschliche Eltern hatten ihr Neugeborenes in einem Tierbedarfsgeschäft vergessen. Aber warum war das überhaupt eine Mediengeschichte? Wäre das Baby über ein langes Feiertagswochenende im Laden eingesperrt gewesen und hätte sich von Aquariumwasser und Meisenknödeln ernährt … ja, dann. Aber nix dergleichen. Die Eltern bemerkten ihren Fehler zu Hause beim Durchzählen der Kinder und fuhren sofort zurück. In der Zwischenzeit kümmerten sich eine Polizeistreife, eine zufällig anwesende Kinderkrankenpflegerin und offenbar ein Leserreporter um das Baby. Es ging ihm also ganz gut.

Das sahen die Kommentierenden unter den entsprechenden Berichten allerdings anders: «Wie können solche Menschen Eltern sein?», «Herzlos!», «Denen sollte man die Kinder, alle Tiere, Topfpflanzen und Tamagotchis wegnehmen.»

Das Baby bei den Wechselwarmen

Ich frage mich, wie sich diese autodidaktischen Ethikprofessor*innen an ihren von runtergetropfter Selbstgerechtigkeit verklebten Tastaturen die Geschehnisse vorstellen:

«Sabine schau, Chinchillastreu ist im Angebot.»

«Super Patrick, nimm gleich 12 Säcke.»

«So viele kann ich nicht tragen, ich hab ja noch Khloe im Maxi-Cosi.»

«Stell Khloe doch hier neben die beiden Sandvipern. Wir holen sie später ab, falls wir noch Platz im Auto haben. Und sonst nehmen wir sie nächste Woche mit, wenn wir Trockenfutter für Schnurrli holen.»

Wer denkt «mir würde sowas nie passieren», hatte bisher Glück oder keine Kinder. Es braucht nämlich weder viel Nachlässigkeit noch viel Ablenkung: Das ältere Kind eskaliert, weil es einen Leguan möchte und ZACK … Baby vergessen. Auch Bitzli selber Schuld, wenn es sonst immer schreit, aber genau in der Situation ein Schläfli macht. In Sachen Verlustpotenzial ist so ein Baby im Prinzip ein sehr grosses Portemonnaie – einfach aus feinerem Leder.

Da muss doch ein Alarm losgehen

Als ich den Brecht einmal vergass, war er etwa drei Monate alt. Ich nahm ihn zum Wäscheaufhängen mit nach draussen und legte ihn ein paar Meter entfernt auf eine Decke. Wieder im Haus erinnerte mich das gerahmte Babybild über dem Esstisch an meine Vaterschaft. Ich rannte nach draussen und konnte den Brecht gerade noch einem räudigen Dingo aus dem Maul reissen, der sich mit zwölf Hyänen um die Beute stritt. War ich froh, lauerte an dem Tag keine Leserreporterin hinter den Brombeeren!

Natürlich kann es übel enden, wenn man sein Kind am wohl schlimmsten Ort vergisst: Im Auto, an der Sonne parkiert. Alleine der Gedanke daran ist kaum zu ertragen. Aber ich bin überzeugt, selbst den fürsorglichsten und vorsichtigsten Eltern könnte das passieren, wenn genügend unglückliche Umstände zusammenkommen.

Eigentlich komisch, dass moderne Autos Hitzeunfälle von eingesperrten Kindern und Tieren nicht verhindern – wo doch in der Automobilbranche alle von Sensorik, Intelligenz und Konnektivität reden. Mir ist nur ein Hersteller bekannt, der ein rudimentäres Schutzsystem verbaut. Dabei dürfte es nicht schwer sein, die Anwesenheit eines Kindes im abgestellten Auto festzustellen und bei hoher Innentemperatur eine rettende Aktion auszulösen. Und sei es nur eine Push-Nachricht an den nächstgelegenen Leserreporter, der die Scheibe einschlägt, um ein Foto ohne störende Reflektionen zu schiessen.