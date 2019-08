Darf die Mutter mit dem Bub aufs Männerklo?

Der Fünfjährige braucht Hilfe beim Stehpinkeln – das bringt Probleme mit sich. Unser Papablogger beantwortet eine Leserinnenfrage.

Lieber Herr Pickert

Mein Sohn (5) hat entschieden, dass er auf öffentlichen Toiletten zwingend das Männerklo aufsuchen möchte, da es hier ein Pissoir hat. Da er aber noch nicht zum Pissoir «hochkommt», muss ihn jemand hochheben. Jemand ist eben meist Mami, sprich eine Frau, die aufs Männerklo nicht hingehört.

Wie reagiert ein Mann, wenn er nun (mit Hochdruck) ans Pissoir eilt und dort eine Mutter mit einer Handvoll Kind, Hosen und zielsuchendem Penis antrifft – womöglich aus betreuerischen Gründen auch noch mit Kleintochter im Schlepptau? Mir persönlich ist ein Anschnauzer oder was auch immer egal, ich möchte aber nicht, dass mein Junge ein schlechtes Gefühl bekommt, wenn er sein Geschäft erledigt und sich aufgrund der noch nötigen Hilfe unerwünscht vorkommt. Dann lassen wir es und pinkeln draussen vor dem Restaurant in die menschenbevölkerte Allee und kassieren eine Busse wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Sachbeschädigung.

Rahel Matter, Mamablog-Leserin

—

Liebe Frau Matter

Vielen Dank für Ihre Frage, die lebensnaher nun wirklich nicht ausfallen könnte. Klären wir zunächst das Grundlegende: Rein rechtlich spricht nichts dagegen, dass Sie mit Ihrem Sohn das Männerklo aufsuchen. Das gilt auch im umgekehrten Fall, wenn Väter ihre Töchter auf die Damentoilette begleiten.

Aber damit ist die Situation längst nicht entschärft. Sie stehen ja immer noch vor dem Problem, dass Sie sich mit Ihren Kindern in einem ausgewiesenen Ort für Männer aufhalten, in dem jeden Augenblick jemand hereinstürmen könnte, der vorhatte, seine körpereigene Sprinkleranlage freizulegen und sich dabei empfindlich gestört fühlt. Beim Betreten der Herrentoilette ist die Sache noch ziemlich einfach: Sie kündigen sich vorher vernehmlich an und fragen, ob sich jemand daran stört. Wenn niemand etwas dagegen hat, betreten Sie den Raum.

Etwas kniffliger ist das Szenario, das Sie beschreiben: Sie befinden sich bereits dort und assistieren Ihrem Jungen mit dem Pissoir. Sind mit anderen Worten also so beschäftigt, dass Sie nicht auch noch die Tür im Auge behalten können, um Männer gegebenenfalls vorzuwarnen. Aber auch wenn man auf öffentlichen Toiletten natürlich mit Arschlöchern rechnen muss, können Sie davon ausgehen, dass die meisten Männer aus drei Gründen Verständnis für Sie haben werden.

Es ist für jeden sofort ersichtlich, aus welchem Grund Sie sich auf dem Männerklo aufhalten. Schliesslich lehnen Sie nicht irgendwo in einer Ecke und zählen die Fliesen oder rütteln pfeifend an Türklinken. Es gibt verschliessbare Alternativen. Sich zum Pinkeln hinzusetzen, ist weder unmännlich noch eine Zumutung. Im Gegenteil: Zwischen der Tatsache, dass Männer im Stehen pinkeln, und den mannigfachen hygienischen Zumutungen in Herrentoiletten besteht ein direkter Zusammenhang. Und selbst wenn die Kabinen besetzt sein sollten: Die meisten werden in der Lage sein, es sich noch eine Minute zu verkneifen, bis Sie mit Ihren Kleinen wieder draussen sind.

Falls Sie jemanden hinter sich hören sollten, ist eine zusätzliche Klarstellung, dass Sie nur kurz Ihrem Jungen helfen und gleich wieder weg sind, sicher hilfreich. Ansonsten gilt, dass als Mutter dem Sohn am Urinal zu helfen nicht zu den zehn Dingen zählt, die man in einer Herrentoilette nicht tun sollte.

Auf eine Sache möchte ich Sie allerdings noch hinweisen. Bei allem Verständnis für den Wunsch Ihres Sohnes, ein Pissoir zu benutzen, ist mir nicht ganz klar, warum er in dieser Sache unbedingt das letzte Wort haben sollte. Mag sein, dass er das so entschieden hat, aber er ist dabei auf Ihre Hilfe angewiesen und es bereitet Ihnen Unannehmlichkeiten. Die Frage ist also: Was entscheiden Sie?