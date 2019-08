«Ich wäre tausendmal lieber selber schwanger gewesen»

Susanne Müller* liess ihr Kind von einer anderen Frau austragen. Im Interview sagt sie, wie sie die Leihmutterschaft erlebt hat und was sie anderen Frauen rät.

«Mit Geld kann man alles kaufen, sogar eine bequeme Schwangerschaft.»

«Paare, die mithilfe einer Leihmutter Eltern werden, machen sich das Leben einfach.»

Gängige Klischees über das Thema Leihmutterschaft entsprechen nicht unbedingt der Realität. 15 Prozent aller Paare mit Kinderwunsch haben Probleme, Kinder zu bekommen. Und einige unter ihnen entscheiden sich für den beschwerlichen Weg der Leihmutterschaft. So auch Susanne Müller*.

Wie kam es dazu, dass Sie und Ihr Mann sich für eine Leihmutterschaft entschieden haben?

Mein erstes Kind wurde auf natürliche Weise gezeugt – ich bin damals relativ schnell schwanger geworden. Die Probleme begannen erst danach. Aus unerklärlichen Gründen konnte ich keine Kinder mehr bekommen, weder mit hormoneller Unterstützung noch mit Inseminationen oder In-vitro-Fertilisation. Während sechs Jahren unterzog ich mich etwa zwanzig reproduktionsmedizinischen Behandlungen. In dieser Zeit wurde ich zwar viermal schwanger, verlor dann aber jedes Mal das Kind. Den Ärzten war es stets ein Rätsel, denn ich besass noch viele gute Eizellen und war somit fruchtbar. Erst nach sechs Jahren konnten sie die Diagnose stellen, dass meine Gebärmutter aufgrund einer Endometriose und starken Vernarbungen nicht mehr funktionierte. Der einzige Weg zum eigenen Kind war daher die Leihmutterschaft.

Fiel Ihnen dieser Schritt schwer?

Im Vergleich zur enormen Belastung während der vielen erfolglosen Behandlungen und Aborte war es eine Erleichterung, endlich eine Diagnose und somit Klarheit zu haben. Der Entscheid für eine Leihmutterschaft wurde schnell gefasst. Wir haben aber viel Zeit darin investiert, die rechtlichen Dinge zu klären und die für uns passende Klinik zu finden.

Wäre eine Adoption keine Alternative gewesen?

Wir wollten schrittweise vorgehen: Zuerst wollten wir es mit einem eigenen Kind über Leihmutterschaft versuchen. Hätte das nicht geklappt, hätten wir uns mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt. Da das Problem bei uns nicht an der Qualität der Eizellen oder Samen lag, wollten wir sehr gern ein leibliches Kind haben.

In der Schweiz sowie in fast allen EU-Ländern ist die Leihmutterschaft verboten. Auch Sie mussten ins Ausland gehen. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?

Dieser ist wahrscheinlich je nach Land sehr unterschiedlich. Die Auswahl des Landes und der Klinik sollte sehr sorgfältig getroffen werden. Für uns war eine solide rechtliche Beratung ein wichtiger Punkt, schliesslich sogar das ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl der Klinik. (Susanne Müller möchte keine Angaben über das Land und die Klinik machen, Anm. d. Red.) Wir fanden eine Klinik, die alles unter einem Dach anbietet: die medizinischen Vorbehandlungen wie die Stimulation und Punktion der Eizellen, die Befruchtung der Eizellen, die medizinische Betreuung der Leihmutter, die rechtliche Beratung für die Schweiz, die Begleitung bei allen nötigen Behördengängen und die Sicherstellung, dass alles rechtlich korrekt abläuft. Auf die Wahl der Leihmutter hatten wir keinen Einfluss, sie wurde für uns ausgewählt. Insgesamt hatten wir vier Aufenthalte vor Ort: Beim ersten Mal machten wir uns ein Bild der Klinik, danach folgten zwei Besuche für die hormonelle Stimulation und die Entnahme der Eizellen. Der vierte Besuch fand kurz nach der Geburt statt, da blieben wir insgesamt drei Wochen im Land.

Wann lernten Sie die Frau kennen, die Ihr Kind 40 Wochen in ihrem Bauch trug?

Wir haben unsere Leihmutter erst nach der Geburt kennen gelernt. Für viele unverständlich, für uns jedoch war es gut so. Ich musste mir während dieser Zeit aktiv ein Bild einer ganz warmherzigen, lieben und fürsorglichen Frau malen, damit ich mit dem Kontrollverlust emotional umgehen konnte. Ich kannte ja das Gefühl, selbst schwanger zu sein. Vor der Geburt hätte ich die Leihmutter möglicherweise stark kontrollieren und überwachen wollen. Und das wiederum wäre für die Leihmutter unangenehm gewesen, so eine kontrollierende Furie wie mich zu erleben. Mir war es aber sehr wichtig, dass wir uns nach der Geburt mit der Leihmutter austauschen konnten, und dass wir ihr unsere unendliche Dankbarkeit zeigen konnten. Sie ist für uns ein Engel. Ich habe ein Organ, das nicht mehr funktioniert, und unsere Leihmutter hat uns ihres für neun Monate «geliehen». Dafür bin ich ihr endlos dankbar.

Haben Sie heute noch Kontakt zur Leihmutter?

Wir haben sporadischen Kontakt. Die Leihmutter wollte keinen regelmässigen Kontakt, und wir respektieren diesen Wunsch. Auch das ist für viele nicht verständlich. In den Medien wird häufig über Modelle berichtet, bei denen die Wunscheltern in regem Kontakt mit der Leihmutter stehen. Für uns ist es gut, so wie es ist.

Welche Rolle spielte die Wahl des Landes?

In den USA ist das Konzept der «altruistischen» Leihmutterschaft sehr verbreitet, in einigen Staaten sogar vorgeschrieben: die Leihmutter und die Wunscheltern suchen sich gegenseitig aus, und die Leihmutter darf bei dieser Schwangerschaft nichts verdienen, da sie es aus Nächstenliebe tut. Wir haben uns für ein anderes Land entschieden, und wir wollten genau wissen, wie viel die Leihmutter bekommt. Es war uns wichtig, dass sie einen angemessenen Betrag erhält. Wir wissen, dass sie dieses Geld für die Schulbildung ihres eigenen Kindes einsetzt.

Mussten Sie selbst gewisse Anforderungen erfüllen, um von der Klinik aufgenommen zu werden?

Wir mussten beweisen, dass ich aus medizinischen Gründen kein Kind mehr haben konnte, dass wir bereits alle Optionen versucht hatten und uns deshalb für eine Leihmutterschaft entschieden haben. Dieses Kriterium finde ich sehr gut. Wir hätten also nicht einfach so, etwa aus kosmetischen Gründen, diesen Weg gehen können.

Wie offen sind Sie mit dem Thema Leihmutterschaft umgegangen und wie waren dabei die Reaktionen in Ihrem Umfeld?

Wir sind von Anfang sehr offen damit umgegangen und haben die Erfahrung gemacht, dass dies sehr geschätzt wurde. Auch zum Beispiel von den Behörden. Im gesamten Umfeld gab es nur eine unangenehme und unangebrachte Reaktion, die für mich sehr schmerzvoll war. Diese Person verurteilte unseren Entscheid stark. Wir haben nie von unseren Freunden und Angehörigen erwartet, dass sie uns vollumfänglich verstehen, und das haben wir auch stets offen kommuniziert. Ausser von dieser besagten Person wurden wir für die Leihmutterschaft aber nie verurteilt. Im Gegenteil, uns wurde viel Verständnis entgegengebracht, was uns positiv überrascht hat.

Sie haben bereits ein Kind, das mithilfe einer Leihmutter auf die Welt kam, und erwarten in Kürze Ihr zweites. Wie haben Sie die zweite Schwangerschaft auf Distanz erlebt?

Bei der ersten war alles neu und ich empfand sie als enorme emotionale Herausforderung. Ich war ständig am Zweifeln: Klappt das alles wirklich? Oder ist das alles nur ein Traum? Mein Kind ist so weit weg von mir, in einer anderen Frau, wie halte ich das nur aus? Jetzt habe ich die Gewissheit, dass es sehr gut geklappt hat, und habe mehr Vertrauen. Das emotionale Auf und Ab ist aber gleich geblieben. Das Kind so weit weg zu wissen und keinen Einfluss über den Verlauf der Schwangerschaft zu haben, kann sehr angsteinflössend sein.

Wie viel kostet eine Leihmutterschaft?

Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass die Preisspanne sehr breit ist und die Kosten zwischen 50’000 und 250’000 Schweizer Franken liegen.

Leihmutterschaft ist weltweit in vielen Ländern verboten – aus moralischen, ethischen oder gesellschaftlichen Gründen. Wie sehen Sie das?

Ich denke, dass sich jedes Paar selbst überlegen darf, wie es mit den Argumenten umgeht und welche Haltung es dazu einnehmen will. Da sich nicht alle betroffenen Paare gründlich damit auseinandersetzen, ist es vielleicht tatsächlich besser, wenn das Gesetz einen klaren Standpunkt einnimmt. Andererseits: Gemacht wird es sowieso, genauso wie die Eizellenspende im Ausland, egal welche gesetzlichen Bestimmungen hier gelten. Ich persönlich finde es wichtig, dass man eine ethische und moralische Verantwortung trägt. Explizit zu wissen, dass die Leihmutter gut betreut wird, dass es ihr gut geht, dass sie einen angemessenen Betrag erhält, und dass sie sich damit in ihrem Land auch etwas leisten kann. Hätten wir diese Dinge nicht sicherstellen können, hätten wir uns aus ethischen Gründen gegen eine Leihmutterschaft entschieden.

War es je ein Problem für Sie, einen Weg zu wählen, der in der Schweiz gesetzlich verboten ist?

Selbstverständlich, aber wir haben uns ausführlich informiert. Man muss die Gesetze in beiden Ländern gut kennen und darauf achten, dass man sie respektiert und nicht umgeht. In der Schweiz gilt die Frau, die das Kind austrägt, gesetzlich als Mutter. Gibt man also bei der Anmeldung in der Schweiz nicht an, dass eine Leihmutter das Kind geboren hat, verletzt man das Schweizer Gesetz. Wir haben alles ganz transparent gehandhabt und haben so gegen keine Gesetze der beiden Länder verstossen. Wir hätten diesen Weg nicht gewählt, hätten wir uns dadurch wissentlich strafbar gemacht.

Dann müssen Sie, im Gegensatz zu Ihrem Mann, zu einem späteren Zeitpunkt Ihre leiblichen Kinder adoptieren?

Ja, genau. Wir wussten bereits im Vorfeld, dass ich eine Stiefkindadoption machen muss. Auch das ist gesetzlich so vorgeschrieben und hat mit der Tatsache zu tun, dass die Leihmutter bis zur Adoptionsfreigabe als Mutter gilt. Da wir aber beide die genetischen Eltern sind und das beweisen konnten, wurde uns dieser Prozess sehr erleichtert.

Es herrscht der gängige Vorwurf, dass viele Frauen sich vor allem aus wirtschaftlicher Not als Leihmutter zur Verfügung stellen und sie folglich ausgebeutet würden. Was antworten Sie darauf?

Das ist tatsächlich in einigen Ländern so, und das darf natürlich nicht sein. Deswegen fanden wir es wichtig, dass wir uns ein ganz klares Bild davon machen können, wie die Bedingungen für die Leihmutter sind.

In den Medien liest man von Hollywoodstars, die die Leihmutterschaft «missbrauchen» würden. Frauen, die aus egoistischen Gründen – sei es der Figur oder Karriere wegen – nicht schwanger werden wollen, aber trotzdem nicht auf eine eigene Familie verzichten möchten. Wie sehen Sie das?

Ich wurde auch schon häufig darauf angesprochen: «Ah, so praktisch, jetzt hast du ein Kind aber keine Dehnungsstreifen und zusätzliches Gewicht, und du kannst sogar noch ein Cüpli trinken!» Darauf antworte ich direkt, dass ich, hätte ich die Wahl gehabt, tausendmal lieber selbst schwanger gewesen wäre, inklusive Dehnungsstreifen, Gewichtszunahme und Übelkeit. Ich weiss ja, wie es ist, selbst ein Kind auszutragen. Meine damalige Schwangerschaft war kein Zuckerschlecken, aber niemals so hart wie all die Behandlungen, die ich wegen des unerfüllten Kinderwunschs durchmachen musste. Wenn man aus ästhetischen Gründen eine Leihmutterschaft in Erwägung zieht, finde ich das persönlich schwer verständlich.

* Name von der Redaktion geändert

Folgende Beiträge könnten Sie auch interessieren: