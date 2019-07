Mit dem Familienauto in die Klimakrise

Warum soll ich verzichten und andere nicht? Beim Auto zeigt sich, wie Bequemlichkeit über Moral siegt.

Wir hatten beide kein Auto, als wir uns kennen lernten. Zwei Jahre später standen wir im Bus. Klar hätten wir jemanden aufscheuchen und meiner Frau einen Sitzplatz erkämpfen können. Aber die Wehen kamen ja erst in einem Abstand von sieben Minuten. Nach viermal Wehen erreichten wir das Spital.

Gute acht Stunden dauerte unsere erste längere Reise mit dem knapp einmonatigen Brecht. Das mehrmalige Umsteigen mit Kind, Kinderwagen und Gepäck brach mein physisches und unser ökologisches Rückgrat. Noch im selben Monat taten wir, was spiessige Kleinfamilien in einem solchen Moment immer tun. Wir kauften uns einen gebrauchten Volvo Kombi.

Ich mag unser Auto

Gerne würde ich mich Ihnen grün wie eine reife Zucchetti im Morgentau präsentieren. Aber ich will auch ehrlich sein: Das Leben mit Familienauto ist schön. Ich liebe diese Freiheit, spontan irgendwo hinfahren zu können. Ich lade den Kofferraum mit Einkäufen voll, die ich nie zu tragen vermochte. Muss der Brecht zur Kinderärztin, fahren wir 20 Minuten statt mit dem Bus 50 Minuten vor dem Termin los. In die Ferien können wir unsere Wohnzimmereinrichtung mitschleppen.

Ich rede mir ein, dass ich mir diese Freiheit erarbeitet habe. Nicht finanziell, sondern moralisch. 15 Jahre habe ich auf ein eigenes motorisiertes Fahrzeug verzichtet, aus einer einzigen Überzeugung heraus: «Ein Auto lässt sich erst mit Familie rechtfertigen.»

Endlich sind wir diese Familie und fahren so oft wie möglich sinnlos durch die Landschaft. Haha, nein, natürlich nicht. Wir halten uns zurück, wie es selbst Zwingli nicht getan hätte. Unser Auto ist strikt ein Familientransporter. Weder meine Frau noch ich fahren damit zur Arbeit. Und wir haben den alten räudigen Diesel inzwischen durch ein sparsames Modell ersetzt.

«Wir sind imfall super ökologisch!»

Ausserdem schreiten wir ja auch sonst durchaus verantwortungsvoll durchs Leben. Wir essen kaum Fleisch, haben unser Haus wärmegedämmt, heizen mit Holz, sparen Strom und Wasser, vermeiden Abfall, ziehen im Garten unsere eigenen Zucchetti. Wir fliegen keine Kurzstrecken und Langstrecke etwa alle 7 Jahre.

Ich könnte diesem Rechtfertigungsmonolog zwölf weitere Beispiele anhängen, aber eines bleibt Tatsache: Wir haben ein Auto, obwohl es auch ohne ginge. Mit weniger Komfort, aber es ginge.

Klar überlegen wir zwischendurch, wieder autofrei zu leben. Dann sehe ich vor meinem inneren Auge, wie wir zu Fuss Taschen voller Bio-Lebensmittel nach Hause schleppen, Stückelbergers mit dem SUV vorbeifahren und Maximilian-Jason uns grinsend durchs Panzerglas zuwinkt. «So ja nun nicht», denke ich und weiss genau, was das im Umkehrschluss bedeutet: Erst wenn die anderen auf Luxus verzichten, bin ich bereit, auch etwas zu tun. Welch grandioses Vorbild für meine Kinder.

Kompensieren mit Zucchetti

Hier müsste langsam das Happy End einsetzen, aber Sie lesen die Geschichte eines Versagens. Ein Anschauungsbeispiel, wie die Bequemlichkeit über die Moral siegt. Wir werden unser Auto vorerst behalten und damit selbstkritisch aber eben doch mit 130 km/h abzüglich Toleranz in die Endphase der Klimakrise fahren. Vielleicht ist es ein kleines Versagen, doch all diese kleinen Einzelversagen braucht es, damit wir uns als Gesellschaft wild hupend an die Wand parken.

Um uns fürs Auto zu bestrafen, bleiben wir diesen Sommer zu Hause, essen Zucchetti aus dem Garten und gehen kürzere Strecken auch mal zu Fuss. Aber reicht das? Haha.