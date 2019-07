10 Vorurteile gegenüber natürlicher Verhütung

Unsicher, aufwendig, mühsam? Wer sich selbst gegen die Pille und Co. entschieden hat, kennt sie: die Vorurteile gegenüber natürlicher Verhütung. Unsere Autorin stellt sich ihnen.

1. Vorurteil gegenüber natürlicher Verhütung: Sie ist unsicher

100 Prozent Sicherheit gibt es bei keinem einzigen Verhütungsmittel. Grundsätzlich gilt: Je niedriger der Pearl Index, desto sicherer die Verhütungsmethode. Dabei wird heutzutage in Methoden- und Anwendersicherheit unterschieden: Erstere beziffert die Sicherheit einer Methode bei absolut korrekter Anwendung. Letztere bildet die Sicherheit unter den normalen täglichen Umständen ab. Die symptothermale Methode, die Temperaturmessung und Zervixschleimbeobachtung kombiniert, hat eine Methodensicherheit von 0,4 und eine Anwendersicherheit von 1,6 bis 3. Zum Vergleich: Die Methodensicherheit der Pille liegt zwar deutlich unter 1, aber ihre Anwendersicherheit wird mit 6 bis 8 beziffert. Denn Vergesslichkeit, Erbrechen, Durchfall oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten führen oft zum Verlust des Verhütungsschutzes.

2. Man muss sie erst erlernen

Ja, das stimmt. Dieses Vorurteil kann ich zwar 100-prozentig bestätigen, sehe es jedoch nicht als Nachteil an. Denn ich zumindest denke, dass jede Frau den gesamten Lernprozess spannend und interessant finden wird. Ich selbst habe mich damals wie ein kleines Kind darauf gefreut, morgens meine Temperatur zu messen und in mein Kurvenblatt einzutragen. Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wenn man dann irgendwann in der Lage ist, seinen eigenen Eisprung zu erkennen. Und das geht schneller, als man denkt.

3. Sie ist aufwendig

Nö, gar nicht (mehr). Anfangs, in der Lernphase, kommt sie einem vielleicht ein wenig aufwendig vor. Aber der Aufwand hält sich in Grenzen und macht zudem unheimlich viel Spass. Zum Glück ist der Mensch ein Gewohnheitstier: Schon nach ein paar Zyklen verinnerlicht man das morgendliche Messen und die tägliche Schleimbeobachtung. Heute denke ich gar nicht darüber nach, ich greife morgens automatisch zu meinem Thermometer, mittlerweile nur noch an circa 10–12 Tagen pro Zyklus.

4. Man braucht einen regelmässigen Zyklus

Das ist Quatsch. Da man mit der symptothermalen Methode den Eisprung jeden Monat aufs Neue zuverlässig bestimmt und nicht einfach nur «abgezählt» wird, wann er stattfindet, ist es piepegal, wie lang der Zyklus ist oder ob er schwankt. Und überhaupt: Was heisst schon regelmässig? Wir sind schliesslich keine Maschinen, da darf er ruhig mal mehr und mal weniger Tage betragen: Alles zwischen 21 und 35 Tagen gilt als normal. Einzig die potenziell fruchtbare Zeit verlängert sich bei einem sehr langen Zyklus entsprechend.

5. Ich muss mindestens sechs Stunden geschlafen haben

Die offizielle Regel besagt: Mindestens eine Stunde ruhen vor der Messung der Basaltemperatur, also nicht aufstehen. Es gibt keine Richtlinie zur Schlafdauer, denn was das angeht, reagiert jeder Körper individuell.

6. Ich muss jeden Morgen exakt zur gleichen Zeit messen

Einige Frauen müssen tatsächlich zur exakt gleichen Uhrzeit messen, da sie sonst ihre Zykluskurve nicht auswerten können. Aber die meisten können sich einen grosszügigen Spielraum einräumen. Hier heisst es: ausprobieren, also zunächst eine geringe Zeitdifferenz von +/- 1 Stunde wählen und sich dann langsam steigern. Mehr als eine nicht auswertbare Kurve zu erhalten, kann nicht passieren.

7. Ich kann keinen Alkohol mehr trinken

Das wäre ja schrecklich! (Zu viel) Alkohol am Vorabend kann zwar einen Einfluss auf die Basaltemperatur am Morgen danach haben und gilt als sogenannter Störfaktor. Da diese Temperatur jedoch ausgeklammert werden kann, hat sie keinen Einfluss auf die Sicherheit der symptothermalen Methode, denn sie wird einfach nicht in die Berechnung miteinbezogen. Gleiches gilt übrigens auch für Erkältungen, unruhigen Schlaf oder Fieber.

8. Sie ist nur etwas für Frauen ab 30

Völliger Quatsch! Natürliche Verhütung ist etwas für alle Frauen, egal, ob jung oder alt. Wichtig ist, die Methode gründlich zu erlernen, und das geht in jedem Alter. Ich selbst habe mit 29 Jahren angefangen, und mir hat ein Verhütungscomputer den Einstieg erleichtert.

9. Ich brauche einen geregelten Tagesablauf

Auch dieses Vorurteil ist völlig veraltet. Es gibt sogar sehr viele Frauen, die trotz Schichtarbeit erfolgreich natürlich verhüten.

10. Mit Kind ist sie nicht möglich

O doch! Ich habe 4,5 Monate nach der Geburt meiner ersten Tochter und nur fünf Wochen nach der Geburt meiner zweiten Tochter wieder angefangen, meine Temperatur zu messen und meinen Zervixschleim zu protokollieren. Allerdings habe ich nicht gestillt, für die Stillzeit gibt es gesonderte Regeln. Natürlich sind meine Nächte nicht mehr so ruhig wie früher und damit nicht alle Zyklen auswertbar, aber im Grossen und Ganzen funktioniert es prima – auch dank der vielen neuen Tools, die auf dem Markt sind und alles erleichtern.

