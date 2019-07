«Oft gelobte Kinder sind egoistischer»

Der Bestseller-Autor Alfie Kohn über Belohnungen, Strafen und die Problematik von Lob.

Das Buch ist zwar schon mehr als zehn Jahre alt. Trotzdem wirkt «Unconditional Parenting» (Deutsch: «Liebe und Eigenständigkeit») noch immer revolutionär. Darin erklärt der US-amerikanische Autor Alfie Kohn, warum viele der Erziehungstechniken, mit denen wir selber gross geworden sind, höchstens kurzfristig Gehorsam produzieren – und längerfristig sogar schaden. Mit seinen Ansichten provoziert Alfie Kohn damals wie heute, weil er für viele das Fundament ihrer eigenen Erziehung infrage stellt. Ein Gespräch über Belohnungen, Strafen und die Problematik von Lob.

Alfie Kohn, heute habe ich meinem vierjährigen Sohn damit gedroht, dass wir sofort vom Spielplatz heimgehen, wenn er nicht aufhört, seinen Bruder zu schikanieren. Spätestens seitdem ich Ihr Buch gelesen habe, weiss ich, dass das nicht gut ist. Doch wie kann ich eine solche Impulsreaktion verhindern?

Ich bezweifle, dass ich eine universelle Anleitung liefern kann, wie ein Elternteil einen solch verführerischen Impuls überwinden kann, der aus der eigenen Sozialisierung stammt. Ein entscheidender erster Schritt wäre, den Nutzen dieses altmodischen Erziehungsansatzes zu hinterfragen. Ich kann niemandem helfen, vom Ansatz «ich bestimme über mein Kind» hin zu einem «ich arbeite mit meinem Kind zusammen» zu kommen. Ich kann lediglich belegen, wie wertvoll der zweite Ansatz ist und wie schädlich der erste. Und ich kann gewisse Leitlinien für diese Reise mitgeben.

Warum schädlich?

Wir machen Kinder mit Strafen absichtlich unglücklich, weil uns nicht gefällt, was sie getan haben. Das verschafft uns nur vorübergehend Gehorsam. Und der Preis dafür ist enorm hoch.

Welchen Preis haben Strafen denn?

Strafen untergraben die Beziehung zu unseren Kindern, sodass sie weniger geneigt sind, uns zu vertrauen. Sie fangen an, uns eher als Sittenwächter denn als fürsorgliche Verbündete zu sehen. Mit dem Resultat, dass sie uns weniger gern um Hilfe bitten oder davor zurückschrecken, uns etwas zu gestehen, worauf sie nicht stolz sind. Strafen erfüllen Kinder auch mit Wut und Trotz sowie mit dem Wunsch, uns etwas heimzuzahlen. Strafen lehren sie den Wert von Macht – das ist ja nicht, was wir ihnen eigentlich mitgeben wollten. Das Hauptproblem von Strafen ist aber, dass dabei die Folgen für das Kind selber im Zentrum stehen, und die Folgen des kindlichen Verhaltens für die anderen in den Hintergrund rücken.

Wie kommt es, dass Strafen so verbreitet sind, wenn sie so viele negative Auswirkungen haben?

Strafen sind nicht nur allgemein akzeptiert, sie werden auch von den Menschen in unserem Umfeld erwartet. Viele von uns wurden mit Bestrafungsstrategien erzogen. Wie wir erziehen, lernen wir in der eigenen Kinderstube. Unser Umfeld bestärkt uns darin. Es braucht Mut, diese Haltung infrage zu stellen. Ausserdem ist Strafen beliebt, weil es einfach von der Hand geht.

Strafen geht einfach von der Hand? Was meinen Sie damit?

Um mit dem Kind zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden, die authentisch, respektvoll und letztendlich auch viel wirksamer sind, braucht es Zeit. Es erfordert auch Anstrengung, Talent und Mut. Keine dieser Qualitäten ist nötig, wenn wir ein Kind leiden lassen, weil es etwas getan hat, was es nicht tun sollte. Manchmal hat Strafen eine kurzfristige Wirkung: Wenn die Drohung schwerwiegend genug ist, wird das Kind manchmal vorübergehend tatsächlich aufhören zu tun, was wir ihm austreiben wollten. Wir ziehen dann die Schlussfolgerung, dass Strafen funktionieren.

Trifft das auf jede Art von Strafe zu?

Ja. Jede Art von Bestrafung hat dieselbe schädliche Wirkung. Einschliesslich des erzwungenen Isolierens von Kindern – gerade wenn sie uns am meisten brauchen. Das wird dann oft verniedlichend als «time out» bezeichnet.

Mir scheint, dass mehr und mehr Eltern verstehen, dass körperliche Bestrafungen grossen Schaden anrichten. Belohnungen, Kleberli-Systeme, Süssigkeiten und Lob scheinen als Anreizsysteme hingegen immer noch weit verbreitet und akzeptiert zu sein. In Ihrem Buch behaupten Sie, dass beide Strategien Kindern schaden.

Belohnungen und Bestrafungen sind keine Gegensätze. Sie sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sowohl beim Strafen als auch beim Belohnen konzentrieren wir uns nur auf das Verhalten an der Oberfläche und gehen nicht auf die Motivation, die Beweggründe und die Bedürfnisse des Kindes ein. Das bedeutet, dass wir dem Kind nicht helfen, über die Auswirkungen seines Verhaltens auf andere nachzudenken. Wenn ich dem Kind mit etwas drohe, dann ist klar, dass ich versuche, es zu kontrollieren. Eine Belohnung oder ein verbales Hundeleckerli («Bravo! Das hast du gut gemacht!») in Aussicht zu stellen, ist genauso manipulativ. Es ist auch nur Kontrolle, aber mit Zuckerguss.

Ich höre von Freunden, dass das Kleber-System bei ihren Kindern funktioniert.

Forschungsergebnisse zeigen ganz klar, dass Belohnungen, genauso wie Bestrafungen, nur eines bewirken: temporären Gehorsam zu einem enorm hohen Preis. Studien zeigen durchs Band weg: Kinder, die oft belohnt oder gelobt werden, sind egoistischer als Kinder, die nicht belohnt werden. Die Auswirkungen sind am stärksten, wenn sie belohnt oder gelobt werden, weil sie grosszügig waren oder geholfen haben. Die Botschaft, die beim Kind ankommt, lautet: Wenn die Person an der Macht mitbekommt, dass ich grosszügig oder hilfsbereit war, dann springt etwas für mich raus. Dieses Kind ist nun womöglich weniger bereit als zuvor, anderen zu helfen, wenn keine Erwachsenen dabei sind, die eine Belohnung anbieten.

Gibt es denn keine Grauzone? Ich finde es sehr schwierig, keine Freude zu zeigen, wenn mein Sohn etwas Tolles schafft.

Seien wir ehrlich: Es ist unser eigenes Bedürfnis, Lob auszusprechen, nicht das Bedürfnis des Kindes, Lob zu hören. Das sollte uns in Bezug auf die möglichen Folgen skeptisch machen. Es stimmt allerdings, dass nicht jede Form von Lob die gleiche Wirkung hat. Hier gibt es Abstufungen. Die destruktivste Art von Lob ist diejenige, mit der wir das Kind explizit manipulieren. Wenn wir sagen: «Gut gemacht!», damit das Kind dasselbe auch wieder tut. Dann ist es wirklich nur Kontrolle, die wir ausüben. Wenn wir etwas Positives über die Handlung des Kindes sagen, lediglich weil wir uns freuen, haben wir sozusagen die erste Hürde überwunden. Aber nur weil wir authentisch sind, heisst das noch lange nicht, dass wir keinen Schaden anrichten.

Wieso nicht?

Relevant ist, wie das Kind unsere Bemerkungen erlebt. Wenn das Kind Lob oder Schulterklopfen als einen extrinsischen Anreiz wahrnimmt, dann wird das Kind vermutlich trotz unserer guten Absichten in Zukunft weniger intrinsisch motiviert sein. Gleichzeitig wird sich das Kind fremdgesteuert und weniger autonom fühlen, wenn es für eine Bewertung zu Mama und Papa schauen muss, anstatt an den eigenen Leistungen Freude zu haben.

All das umzusetzen, erscheint mir ziemlich schwierig. Fiel es Ihnen leicht mit Ihren Kindern?

Ich musste es auch lernen und habe nicht immer alles richtig gemacht. Ich hatte nicht immer die Geduld, die ich hätte haben sollen, als meine Kinder klein waren. Wir befinden uns alle auf dem Weg. Aber ich habe sicher nie auf Belohnungen oder Bestrafungen zurückgegriffen, und das war ganz klar die richtige Entscheidung.

Dieses Interview erschien in ungekürzter Form auf www.kleinstadt.ch, und zwar in zwei Teilen: «Belohnungen sind Kontrolle mit Zuckerguss» und «Lob schadet doppelt»

