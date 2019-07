Von wegen «Weichei-Papa»!

Harald Schmidt hält Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, für Weicheier – und vertritt damit die Mehrheitsmeinung. Ein Plädoyer für die 50/50-Betreuung.

Es gibt sie noch: Menschen, die sich für den Satiriker Harald Schmidt interessieren. Was es hingegen nicht mehr gibt und wahrscheinlich auch niemals gab, sind Menschen, die sich für den Familienvater Harald Schmidt interessieren. Der österreichische Kultursender ORF 3 liess sich trotzdem nicht davon abhalten, Schmidt in einem unlängst ausgestrahlten Interview zu seinem Rollenverständnis als Vater von fünf Kindern zu befragen. Er sei da «sehr traditionell» eingestellt, sagte Schmidt und hätte es einfach dabei belassen sollen.

Stattdessen führte der 61-Jährige aus, was er unter einer sehr traditionellen Vaterrolle versteht. Niemals habe er sich zum «Familientrottel» machen lassen, sagte Schmidt und beschrieb einen solchen als Mann zwischen 35 und 39, der komische Mützen trägt und ein Baby vor den Bauch geschnallt hat. Trotzdem besitzt dieser «Weichei-Daddy» in der Fantasie des Komikers jene Gelenkigkeit und ausgeprägte Rumpfmuskulatur, die nötig sind, um einem weiteren Baby hinterherzukriechen, das gerade den Schauplatz des Geschehens, ein «Hipp-Café», vollkotzt. Die Mutter beider Babys vermutet Schmidt wiederum in einem anderen Café, wo sie damit beschäftigt ist, «die Welt zu retten».

Witz oder nicht?

Da freut sich der ORF-Redaktor – und sei es nur, weil er nicht zu Hause ist, wo seine Partnerin samt aller eventuellen Kinder wahrscheinlich selbst im Strahl kotzen müsste, wenn man ihr solche Sätze ins Gesicht sagen würde. Was aber lässt sich zu Schmidts Verteidigung sagen? Dass er es vielleicht gar nicht so gemeint hat? Weil er als Ultraironiker des deutschen Fernsehens schon immer alles anders meinte, als er es sagte? Und im Laufe seiner über 30-jährigen TV-Karriere ohnehin nie für irgendetwas Konkretes stand, ausser eben die Biegsamkeit seiner Haltungen?

Witz oder nicht? Es spielt keine Rolle. Denn ärgerlich sind Schmidts Aussagen gar nicht wegen ihres vermeintlich reaktionären Anstrichs, sondern weil sie so realitätsfern sind. Der Komiker verkauft seine Vorstellung von Vaterschaft als Geste der Rebellion gegen eine gesellschaftliche Entwicklung, die es weder in Deutschland noch in Österreich oder der Schweiz gibt. Selbst in den vermeintlichen Berliner Hochburgen der progressiven Familienplanung ist der von Schmidt beschriebene Vater noch immer in der Unterzahl. Auf dem Spielplatz, auf Elternabenden oder auch im «Hipp-Café» gilt nach wie vor: Wer kein Wochenend- oder Feierabendvater ist, wird sich immer wieder umzingelt von Müttern finden.

Von wegen Provokateur …

Diese Mütter sind es noch immer, die einen Grossteil der Kinderbetreuung leisten, dafür ihre Karrieren unterbrechen oder gleich beerdigen und sich in finanzielle Abhängigkeit von ihren Partnern begeben. Das gilt insbesondere für die Schweiz, wo es nach wie vor keine nennenswerten Elternzeitangebote für Väter gibt. So verfestigen sich auch im Jahr 2019 noch traditionelle Rollenerwartungen, die Vätern erlauben, weitgehend so weiterzumachen wie vor der Geburt ihrer Kinder. Zwei Monate Elternzeit sind zumindest in Schmidts Heimat Deutschland drin, danach vielleicht auch ein fester Home-Office-Tag. Alles aber, was echte berufliche Einschnitte und Abstriche verlangt, bleibt vornehmlich den Müttern überlassen.

Schmidts Sätze sind also gar nicht deshalb frech, weil sie sich gegen einen vermeintlichen «linksliberalen Mainstream» richten, den der Satiriker laut seines ORF-Interviews in Deutschland beobachtet haben will. Dass es diesen nicht gibt, beweist ein Blick auf nahezu jedes deutsche Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahlergebnis seit 1945. Frech ist allerdings, dass Schmidt die Rolle des Provokateurs für sich beansprucht, während er dem Mainstream nach dem Mund redet – und noch dazu jene Menschen als Trottel verunglimpft, die für andere, womöglich fairere Familienmodelle als die bisher gängigen eintreten.

Was muss sich ändern?

Der Satiriker verwechselt Weicheier mit weichen Zielen. Denn Eltern, die sich für ein 50/50-Modell der Kinderbetreuung entscheiden (oder diese mehrheitlich dem Vater überlassen), wählen sicherlich nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Oft ist ihr Modell zumindest mit vorübergehenden finanziellen Einbussen für beide Partner verbunden. Und noch immer herrscht wenig gesellschaftliche Akzeptanz für Rollenverteilungen abseits jahrhundertelang eingeübter Normen. Mütter, die schon nach kurzer Zeit in den Beruf zurückkehren, stehen unter Verdacht, ihr Kind zu vernachlässigen. Väter, die vor 19 Uhr Windeln wechseln, Spucke wegwischen oder in Babycafés herumkriechen, stehen unter Verdacht, den Broterwerb für die Familie zu vernachlässigen.

Was also muss sich ändern? Eigentlich alles, sowohl auf den Spielplätzen als auch in den Köpfen der Leute. Unbezahlte Kinderbetreuung sollte einen ebenso grossen Stellenwert geniessen wie jene Lohnarbeit, mit der Menschen nicht nur ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern oft auch entscheidende Lebensinhalte verknüpfen. Es gibt zu viele Männer, die sich über ihren Job definieren, und zu viele Frauen, die sich über ihre Kinder definieren. Beide Selbstverständnisse sind gesellschaftlich fest verankert und eindeutig besetzt als typisch männlich beziehungsweise weiblich. Wer sie aufbrechen will, nimmt sich viel vor: Es sind nicht weniger als die Grundpfeiler des Patriarchats, an denen es zu rütteln gilt.

Nicht ohne euren Verzicht, Väter!

Anders als in der Schweiz bietet die Politik in Deutschland mittlerweile einige finanzielle Lockmittel an, die Paaren eine faire Aufteilung von Betreuung und Lohnarbeit schmackhaft machen sollen. Diese Initiativen haben Babyschritte in die richtige Richtung ermöglicht. Sie bauen jedoch das Dach eines Hauses, zu dem es noch gar kein Fundament gibt. Denn was nützen 14 Monate Elterngeld für Mütter und Väter und anschliessende Bonuszahlungen bei aufgeteilter Kinderbetreuung, wenn es nicht genügend Kitaplätze für den Nachwuchs arbeitswilliger Eltern gibt? Solange dieses Problem ungelöst bleibt, werden fairere Verhältnisse nicht ohne Verzicht zu erreichen sein.

Das bedeutet natürlich: nicht ohne männlichen Verzicht. Väter in privilegierten beruflichen Situationen müssen mehr Bereitschaft für Auszeiten und Umwege in der Karriereplanung entwickeln. Zu oft stehlen sie sich mit Verweisen auf ihren Status als Hauptverdiener der Familie und die angebliche Abhängigkeit neugeborener Kinder von ihren Müttern aus der Verantwortung. Ein Umdenken auf diesem Feld würde nicht nur neue Verhältnisse am Klettergerüst schaffen. Würden sich weniger Mütter in Dauer-Teilzeit oder komplett aus dem Berufsleben verabschieden, würde das auch bisher vorherrschenden Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, etwa dem Gender-Pay-Gap, entgegenwirken.

Was auch Schmidts Vaterherz weiss …

Männer, die bereits in gleicher oder überwiegender Verantwortung zur Betreuung ihrer Kinder beitragen, sollten sich ausserdem nicht allzu arg auf die eigene Schulter klopfen. Wer das Richtige tut, wird dadurch noch lange nicht zum Helden. Statt unablässig über ihre Entbehrungen zu sprechen, sollten ganztags engagierte Väter lieber von den Vorzügen ihres Modells erzählen. Von der engen Bindung, die sich ganz automatisch zum eigenen Nachwuchs ergibt. Von dem Gefühl, helfen zu können, wo andere Väter nur im Weg stehen. Von ersten Worten und Schritten ihrer Kinder, die sie nicht nur aus nachgestellten Handyvideos kennen.

Eigentlich weiss sogar Harald Schmidt, wie erfüllend all das sein kann. Es gibt andere Interviews mit ihm, die vor Jahren und Jahrzehnten geführt wurden, zu einer Zeit, als er selbst noch kleine Kinder im Haus hatte. Schmidt schwärmte darin vom Zuhausebleiben und Vorlesen, es klang geradezu rührend. Warum also inszeniert er sich heute als wandelnden Herrenwitz, der auf Kosten jener Väter geht, die seinem einstigen Vorbild folgen und damit zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen? Vielleicht, weil er andernfalls Gefahr liefe, einmal im Leben für eine klare Haltung zu stehen.

Weitere Postings zum Thema: