Warum meine Kinder nicht zur Schule gehen

«Lernen kann man überall!», sagt unsere Autorin. Und hat sich für das Modell Homeschooling entschieden.

Wenn mir jemand vor noch nicht allzu langer Zeit gesagt hätte, dass unsere Töchter die öffentliche Schule nicht länger als ein Jahr besuchen werden, hätte ich ihm wohl den Vogel gezeigt. Homeschooling: vor zwei Jahren noch eine unvorstellbare Sache. Ebenso, dass wir glücklich zu Hause «Schule» betreiben würden und ich dabei selbst noch etwas lernen würde.

Heute tun wir genau das. Die Themen Bildung und Lernen betrachte ich nun durch eine andere, ganz neue Brille. Aussenstehende haben oft die Vorstellung, wir sässen die meiste Zeit am Küchentisch über den Büchern. Dem ist bei uns wirklich nicht so, und das heisst nicht, dass wir nicht lesen oder rechnen würden. Lernen passiert immer und überall und oft ganz natürlich im Alltag. Beim Kochen etwa muss man das Rezept lesen, verstehen und ausführen. Gleichzeitig lernt man, ohne es zu merken, Einheiten wie Liter oder Kilogramm kennen. Als unsere Tochter sieben Jahre alt war, spielten wir einmal das Würfelspiel «Yatzy». Plötzlich stellte ich fest, dass sie multipliziert und Mehrfachadditionen ausführt. Die Fragen unserer Kinder sind oft der beste Lehrplan. Als eine meiner Töchter wissen wollte, wie die Zahlen eigentlich in den Taschenrechner kommen, brachte uns das schnell zum Thema Programmieren. Und eine Frage wie: «Klebt der Mond am Himmel?» führt einen schnell zu komplexeren Themen wie der Gravitation.

Homeschooling als Ausweg

In der Regel hinterfragt man das öffentliche Schulsystem vor Einschulung der eigenen Kinder nicht. Weshalb entscheidet man sich denn für Homeschooling?, fragen Sie sich vielleicht. Bei uns zumindest entstand die Idee aus einer Notsituation, aus einer Krise heraus. Was würden Sie denn tun, wenn Ihr Kind nach wenigen Wochen Schule morgens nicht mehr aufstehen will? Wenn Ihr Kind Ihnen sagen würde, «In diese Schule gehe ich nie wieder»?

Es gibt Alternativen. Für die meisten jedoch nicht allzu viele. Denn eine Privatschule kann sich kaum jemand leisten. Und für Homeschooling fehlen oft auch die finanziellen sowie gesetzlichen Voraussetzungen. Von Kanton zu Kanton sind die Vorgaben anders. Ich persönlich hatte das Glück, dass im Kanton Luzern eine Matura als gleichwertige Ausbildung wie ein Lehrdiplom gewertet wird und ich deshalb die Bewilligung zum Homeschooling erhalten habe.

Verlorene Sicherheit?

Aus langjähriger beruflicher Erfahrung im Kinder- und Jugendschutz weiss ich, was auf Situationen wie derjenigen unserer Tochter oft folgt. Das Kind wird untersucht: Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, womöglich eine Diagnose und nicht zuletzt vielleicht Medikamente. Wir haben uns als Familie nach einem Gespräch mit der Kinderärztin anders entschieden und einen eher unkonventionellen Weg gewählt. Unsere andere Tochter beendete noch die erste Klasse und entschied sich – nachdem ihre Lehrperson, die sie sehr mochte, gekündigt hatte – ebenfalls für Homeschooling. Sie meinte damals beiläufig: «Wenn meine Lehrerin wählen und die Stelle wechseln kann, dann kann ich das auch.»

Unkonventionelle Wege zu gehen, braucht oft Mut. Manchmal fordert uns das Leben dazu heraus, frech und mutig zu sein – eben «frechmutig». Und geht man «frechmutig» andere Wege, staunt man nicht selten, wie Türen sich öffnen und mit ihnen neue Möglichkeiten. Neue Wege zu gehen, bedeutet auch, Altbekanntes loszulassen. Es fällt oft schwer, die Kontrolle über Dinge loszulassen, die uns eine vermeintliche Sicherheit geben. Aber mal ehrlich: Was ist im Leben denn schon sicher?

Lernen kann man überall

Ich jedenfalls bin ins Ungewisse gesprungen und habe so meine Freiheit zurückgewonnen. Ich wurde quasi über Nacht zur Homeschool-Lehrerin – oder zur Lernbegleiterin, wie ich es bereits vor Einschulung unserer Töchter war. Ich begleite sie im Leben, sie begleiten mich, und wir lernen voneinander. Und überall treffen wir im Alltag auf Experten. Menschen, die mit Leidenschaft etwas gut können und ihr Wissen gerne weitergeben. So haben unsere Töchter von unserer Nachbarin häkeln gelernt. Eine weitere Nachbarin, die anliegend an unser Grundstück einen Heilkräutergarten pflegt, hat unsere Mädchen dazu inspiriert, selbst ein kleines Beet anzulegen.

Auch dass man sich durch Homeschooling isoliert, halte ich für ein Vorurteil. Inzwischen sind in vielen Kantonen immer mehr Homeschool-Familien unterwegs, die sich vernetzen. Ob Homeschool-Ausflüge oder Homeschool-Workshops: Das Angebot wächst.

Doch noch immer vermittelt der Begriff Homeschooling ein falsches Bild. Denn wenn man realisiert, dass Lernen nicht nur zu Hause am Tisch stattfindet, wäre der Begriff «Lifeschooling» – Lebensschule – wohl passender. Ich persönlich bin der Überzeugung: Lernen kann man überall. Und: Das Leben selbst ist unser bester Lehrer.

