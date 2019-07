Was Frauen über Geld wissen sollten

Sollten Frauen, wenn es bloss ums Geld geht, ihren Lebenspartner heiraten?

Hierzu gibt es keine klare Antwort, denn es gibt mehrere Aspekte, die beim Thema Geld und Ehe im Vordergrund stehen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Ehe regelt viele Aspekte wie Steuern, Vermögensteilung bei einer Scheidung, Rentenansprüche oder das Erbe. In den meisten Fällen gibt es durch die Ehe Vorteile – auch finanziell –, weil eben alles hälftig beiden Partnern gehört. Nur in einigen Fällen kann eine Ehe steuerliche Nachteile mit sich bringen, wenn beispielsweise beide Besserverdiener sind ohne Kinder. In den meisten Fällen, auch bei Besserverdienern, heiratet man aber sowieso besser wegen der Liebe und nicht wegen des Geldes.

Getrenntes oder gemeinsames Konto: Was raten Sie Paaren?

Beides! In unseren Beziehungen haben jeweils beide Partner ein eigenes Konto, auf welchem das Gehalt eingeht. Auf diesem Konto wird auch gespart und investiert. Zusätzlich gibt es ein gemeinsames Konto für Ausgaben wie Miete, Essen, Internet und auch für gemeinsame Reisen.

Wie viel zahlt jeder auf das gemeinsame Konto ein?

Solange man nicht verheiratet ist, stellt sich die Frage, was man als fair empfindet: alles 50/50 teilen oder basierend auf dem Einkommen? Ein Beispiel: Sie verdient 120’000 Franken, er 80’000, macht zusammen 200’000 Franken. In diesem Fall könnte sie 60 Prozent und er 40 Prozent auf das gemeinsame Konto einzahlen. So trägt jeder verhältnismässig gleich viel zum Haushalt bei. Persönlich finden wir, dass es hier keine festen Regeln gibt. Wichtiger ist eher, dass Paare darüber reden.

Vielen Paaren scheint es aber nicht nur schwerzufallen, über Sex zu reden, sondern auch über Geld. Warum?

Das hat damit zu tun, dass das Thema Geld noch häufig ein Tabuthema ist. Beispielsweise sprechen ja nur wenige über das Gehalt. Gerade Frauen tauschen sich auch untereinander selten über das Thema Geld aus. Dabei könnte man doch so viel von den anderen lernen. Sowieso ist es doch, ähnlich wie beim Sex, wichtig zu verstehen, was der Partner will und was man selber will. Gerade in der Anfangsphase nähert man sich und definiert, was «normal» in einer Beziehung ist. Viele Studien zeigen, dass einer der Top-Trennungsgründe die Finanzen sind. Daher lohnt es sich doppelt, das liebe Thema Geld früh zu besprechen.

Muss ich meinem Partner oder meiner Partnerin denn all meine Ausgaben offenlegen?

Nein, muss man nicht. Sobald man allerdings plant, zusammenzuziehen, sollte man sich als Paar mit dem Thema Budget auseinandersetzen. Hier kommt man schnell zum Thema: Wer verdient wie viel, wer kann und will sich welche Wohnung leisten. Spätestens bei der Heirat besteht eine Auskunftspflicht über Gehalt, Schulden und Vermögen.

Mit wie viel Mehrausgaben müssen Paare nach der Geburt des ersten Kindes rechnen?

Laut Erfahrungszahlen der Budgetberatung Schweiz bedeutet ein Säugling ca. 400 Franken Mehrausgaben, dies betrifft allerdings nur Essen, Windeln und Säuglingspflege, Kleider, Versicherung und Gesundheitskosten. Kommt die Krippe hinzu, muss man mit 2000 Franken (bei 3 Tagen) rechnen. Für ein Kind zwischen 6 und 11 Jahren rechnet das Bundesamt für Statistik mit monatlich 691 Franken pro Kind, danach sind es über 1000 Franken pro Monat. Jedes weitere Kind kostet weniger, im Schnitt kostet das erste Kind rund 810 CHF pro Monat, zwei Kinder kosten 1310 CHF und drei Kinder knapp 1590 CHF.

60, 80, 100 Prozent: Mit welchem Pensum sollten Frauen nach dem Mutterschaftsurlaub einsteigen?

Laut dem Bundesamt für Statistik arbeiten 59 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer Teilzeit. Damit ist die Schweiz an zweiter Stelle im Europavergleich, nur die Niederlande hat einen höheren Teilzeitanteil von Frauen. Laut dem BFS arbeiten 50 Prozent der Frauen mit Kindern weniger als 50 Prozent, während der Mann Vollzeit arbeitet. Dies ist das beliebteste Familienmodell in der Schweiz. Die Frage, wie man nach dem Mutterschaftsurlaub einsteigt, hängt sehr von der Aufteilung der familiären Pflichten in einer Partnerschaft ab. Die Nachteile von Teilzeit, die man sich bewusst machen sollte, sind zum einen der Einkommensverlust, aber vor allem die fehlende Arbeitserfahrung im Vergleich zum Mann. Die Auswirkungen haben einen doppelten Lohnausfall zur Folge. Eine Studie der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG) zeigt, dass, wer mindestens 70 Prozent arbeitet, die kleinsten Risiken eingeht im Falle einer Scheidung und im Bezug auf die Rente.

Zum Thema Rente: Was müssen Frauen unbedingt dazu wissen?

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat 2016 eine Studie publiziert, die darlegt, dass Frauen eine 37 Prozent tiefere Rente erhalten als Männer. Deswegen lohnt es sich, mögliche Beitragslücken in der AHV zu schliessen. Diese können bis zu 5 Jahre später geschlossen werden und anhand eines Auszugs von der Ausgleichskasse festgestellt werden. Auch ein Einkauf in die Pensionskasse, um Lücken zu schliessen, führt zu einer höheren Rente wie auch zu einer Steuerersparnis beim Einkauf. Daher lohnt sich der Einkauf meist, wenn das Einkommen am höchsten ist, also typischerweise in den Jahren vor der Rente. Es kann daher sinnvoll sein, das Geld zunächst anzulegen und später in die PK einzuzahlen. Zusätzlich sollte man so früh wie möglich in die Säule 3a einzahlen, da man diese Beiträge auch von der Steuer absetzen kann. Da die Beiträge jährlich limitiert sind und somit keine Lücken geschlossen werden können, empfiehlt es sich – sofern möglich – den maximalen Beitrag einzuzahlen.

Was würde eine Scheidung bezüglich Altersvorsorge bedeuten?

Bei einer Scheidung werden Vermögenswerte, die im Rahmen der Ehe aufgebaut werden, hälftig geteilt. Dazu gehört die AHV, die Pensionskasse und die Säule 3a. Hier lohnt es sich, die Situation bei einer Vorsorgeberatung nochmals zu beurteilen und festzustellen, ob genügende Mittel vorhanden sind für das Alter.