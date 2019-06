Was wir Eltern fordern

Weniger Sexismus, weniger Schubladisierung, mehr Solidarität: Im Hinblick auf den Frauenstreik haben wir 13 Mütter, Mamabloggerinnen und Papablogger gefragt, was sie heute auf die Strasse treibt.

Regula Portillo

«Neulich liess eine Nationalrätin verlauten, sie habe ein zwiespältiges Verhältnis zum Frauenstreik, ihr müsse der Staat nicht helfen, sie helfe sich selber. Solche Aussagen machen mich wütend. Es geht doch nicht um mich allein, sondern um Solidarität. Nicht alle Frauen können sich Gleichstellung aus einer privilegierten Lage heraus erkämpfen. Deshalb braucht es endlich Gesetze, die wirklich greifen. Dass es auf freiwilliger Basis leider nicht funktioniert, ist ja längst erwiesen.»

Regula Portillo studierte in Freiburg Germanistik und Kunstgeschichte. Sie verbrachte mehrere Jahre in Norwegen, Nicaragua und Mexiko. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als freie Texterin und Autorin. 2017 erschien ihr erster Roman «Schwirrflug».

Jeanette Kuster

«Der Frauenstreiktag ist wichtig und richtig. Gerade für Teilzeit arbeitende Mütter, die oft schlechter bezahlt werden als die männlichen Kollegen und weniger Aufstiegsmöglichkeiten haben. Nur: Will ich es aus dieser schwachen Position heraus riskieren, trotz firmeninternem Streikverbot die Arbeit niederzulegen? Vermutlich werden solche Gedanken viele berufstätige Mütter von einer aktiven Teilnahme am Streik abhalten. Ein Grund mehr, weshalb gerade Frauen in stärkeren Positionen sich solidarisieren und auch auf die Strasse gehen sollten.»

Jeanette Kuster ist zweifache Mutter, Journalistin und Kommunikations-Fachfrau. Sie hat bei verschiedenen Medien in den Ressorts Lifestyle und Kultur als Redaktorin gearbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich.

Barbara Loop

«Ich staunte nicht schlecht über die Reaktionen, als ich verkündete, dass ich nach dem Mutterschaftsurlaub weiterhin 80 Prozent arbeiten würde. Man sorgte sich nicht nur um das Wohl des Kindes, sondern sah vor allem meinen Kräftehaushalt in Gefahr. Erstaunt hat mich, dass offenbar niemand in Betracht zog, dass auch mein Einkommen notwendig ist, damit wir als Familie so leben können, wie wir es uns eingerichtet haben. In den Debatten um Gleichstellung der Geschlechter kommt Erwerbsarbeit vor allem als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung vor. Man vergisst dabei, dass es nicht zuletzt auch ökonomische Zwänge sind, welche die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zementieren. Bei einem Streik geht es auch um Solidarität. Ich gehe für alle Frauen auf die Strasse: für die schlecht bezahlten Putzfrauen etwa, die noch immer viel zu oft in prekären Arbeitsverhältnissen dafür sorgen, dass berufstätige Paare in Gleichstellung leben können. Für Frauen, die ihre kranken Kinder und alten Verwandten nicht einfach allein lassen können. Und für die Frauen, die es sich nie erlauben könnten, ihren Job für einen Frauenstreiktag aufs Spiel zu setzen.»

Barbara Loop ist Lifestyle-Redaktorin bei der «Annabelle». Mehr zu ihrer Meinung zum Frauenstreik lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der «Annabelle».

Mirjam Oertli

«Ab Geburt und auf Lebenszeit werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts schubladisiert. In der Eintütung von Individuen in Geschlechterstereotype liegt eine wichtige Wurzel von Ungleichbehandlung und Sexismus. Deshalb wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft Menschen bald endlich in erster Linie als Menschen wahrnimmt und darstellt – mit all ihrer Vielfalt, die weit über die immer noch vorherrschende binäre Schablone hinausgeht.»

Mirjam Oertli ist freie Journalistin, Mutter von drei Kindern und lebt in Luzern. Sie ist Autorin des Buches «Jetzt stellen Sie doch das Kind mal ruhig!».

Julia Hofstetter

«Die Ökonomin Mascha Madörin schätzt, dass die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern für Löhne, inklusive AHV- und PK-Beiträge, 100 Milliarden Franken beträgt. Frauen leisten Gratisarbeit im Wert von 75 Milliarden Franken. Dazu verdienen sie im Schnitt weniger als die Männer. Diese Zahlen empören. Care-Arbeit ist der Kern unserer Gesellschaft! Er braucht auch eine finanzielle Wertschätzung.»

Julia Hofstetter ist Biologin und publiziert als Bloggerin, Autorin und Kinderbuch-Illustratorin.

Nils Pickert

«Geschlechtergerechtigkeit geht uns alle an. Wo von Frauen unbezahlte Hausarbeit erwartet wird, man ihnen Aufstiegschancen verwehrt und sie dafür bestraft, dass sie Kinder bekommen, ist nicht gut leben. Auch für Männer nicht. Meine Freiheit als Mann hängt unmittelbar von der Freiheit der Frauen ab. Es geht nur zusammen. Höchste Zeit also, sich zu solidarisieren. Auch mit einem Frauenstreik.»

Nils Pickert arbeitet als freier Journalist. Er hat eine monatliche Kolumne auf Standard.at, in der er sich mit den männlichen Seiten der weiblichen Emanzipation beschäftigt.

Jacqueline Krause-Blouin

«Der Feminismus hat vieles erreicht, worauf man stolz sein kann. Und trotzdem grassiert da plötzlich eine Abneigung vor dem neuen «F-Wort». Stimmt schon, wenn sich Emily Ratajkowski bis auf den String auszieht und das Feminismus nennt, Chanel eine Frauenrechtsdemo in 10’000-Franken-Kleidern inszeniert, der Proletenfreund der Nagelstudiotussi ein T-Shirt mit «Ich bin Feminist» trägt, dann nervt das, dann sieht das banal und nach Schönwetter-Kaugummi-Feminismus aus – ist aber doch am Ende genau das, was der Feminismus erreichen muss: allumfassende Gleichheit, die niemanden ausschliesst. Der Feminismus ist endlich im Mainstream angekommen. Feminismus ist nicht nur für Intellektuelle und Trendsetter. Und Feminismus ist gleichzeitig nichts, von dem man sich als selbst ernannter Avantgardist distanzieren muss, bevor es peinlich wird. Diese Arroganz können wir Frauen uns nicht leisten. Make Feminism great again!»

Jacqueline Krause-Blouin ist Redaktorin bei der Frauenzeitschrift «Annabelle» und derzeit im Mutterschaftsurlaub. Bald werden Sie an dieser Stelle regelmässig von ihr lesen: Am 1. Juli 2019 übernimmt sie die Leitung des Mamablogs.

Gabi Schürch

«Mein Mann und ich bewirtschaften einen Landwirtschaftsbetrieb. Ich schätze diese abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit und das natürliche Umfeld, in dem unsere Kinder aufwachsen können. Wir sind gleichberechtigte Partner und fällen strategische und finanzielle Entscheidungen gemeinsam. Ich finde es wichtig, dass alle Frauen für ihre Arbeit auf den Landwirtschaftsbetrieben entlöhnt werden und dadurch sozial abgesichert sind. Dies soll zu einer Selbstverständlichkeit werden!»

Gabi Schürch ist Bäuerin. Sie lebt und arbeitet mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Bütikofen/Kirchberg.

Martina Schütze

«Frauen müssen gleich bezahlt werden. Frauen müssen gehört werden. Den Frauen muss eine Stimme gegeben werden. Jetzt reicht es! Das sind Sätze, die ich in meinem Umfeld immer wieder höre. Ich werde heute an den Frauenstreiktag gehen – vor allem, um all die anderen Frauen zu unterstützen. Zusammen mit meinem Mann, unseren Söhnen (10/7) und unserer Tochter (4). Ich bin überzeugt, dass wir zusammen etwas verändern können. Nicht nur heute, sondern an allen Tagen im Jahr.»

Martina Schütze lebt mit ihren drei Kindern und ihrem Mann in Zürich. Sie improvisiert nicht nur daheim, sondern auch auf der Bühne bei TSurigo, Theatersport im Miller’s Studio. Ihr Kinderbuch «Ich pass von oben auf dich auf» ist im Herder-Verlag erschienen.

Markus Tschannen

«Am Frauenstreiktag halte ich mich als Mann mit Forderungen und Meinungen zurück. Ganz allgemein – an allen Tagen – wünsche ich mir, dass wir diskriminierten und marginalisierten Menschen mehr zuhören. Aufrichtig zuhören. Nicht, um sofort mitzureden, sondern um zu verstehen und schliesslich unseren Beitrag an eine faire und respektvolle Gesellschaft zu leisten.»

Markus Tschannen lebt mit seiner Frau und dem kleinen Brecht in der Nähe von Bern. Als @souslik nötigt er auf Twitter rund 9000 Follower, an seinem Leben teilzuhaben.

Stephanie Hess

«Die Geburt markiert in der Schweiz nicht nur den Startpunkt für überwältigende Freude. Sondern auch für haushohe Ungerechtigkeit. Heute räumt der Staat ausdrücklich nur Müttern Zeit ein, damit sie in ihre neue Rolle hineinwachsen können. Dreieinhalb Monate. Väter kriegen einen Tag. Das ist nicht gerecht. Die ersten Wochen einer Familie dürfen nicht den Anfang vom Ende einer gleichberechtigten Partnerschaft bedeuten. Sie sollen vielmehr eine Keimzelle schaffen, in der elterliche Gefühle wachsen – jene der Mütter und jene der Väter. Darum ist für mich klar: Wir brauchen eine gesetzlich geregelte Elternzeit.»

Stephanie Hess schreibt als Autorin für die Frauenzeitschrift «Annabelle» im Ressort Reportagen. In vier Monaten erwartet sie ihr erstes Kind. Mehr zu ihrer Meinung zum Frauenstreik lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der «Annabelle».

Seraina Sattler

«Im Privaten leben Herr und Frau Schweizer meistens ziemlich gleichberechtigt – bis ein Kind auf die Welt kommt. Nach der Geburt bleibt sie mindestens 14 Wochen zu Hause und wächst in die Mama-Rolle hinein: Sie lernt, wie das Weinen des Babys zu deuten ist, lässt sich von der Kinderärztin über Milchschorf aufklären und entscheidet, wie die Bodys gestapelt werden. Bei ihm aber bleibt zumindest tagsüber alles beim Alten – und schon haben wir ihn, den Geschlechterrollen-Salat! Die Frau hat die Verantwortung für Familie und Haushalt übernommen, der Mann ist abgehängt. Deshalb: Gleichberechtigung in der Familie beginnt mit einem anständigen Vaterschaftsurlaub!»

Seraina Sattler ist Produzentin bei Tamedia. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Zürich.

Anja Derungs

«Der Frauenstreik von 1991, der grösste Streik in der Schweizer Geschichte, hat überrascht, mobilisiert, Diskriminierungen sichtbar gemacht, bewegt. 28 Jahre später sind wir in Sachen Gleichstellung noch immer nicht am Ziel: Die aktuellsten Zahlen zu Gewalt an Frauen sind empörend, die Lohngleichheit ist nicht erreicht, und Haus-, Betreuungs- und Sorgearbeit gilt weiterhin für viele als biologische Bestimmung der Frau, sogenannte Arbeit aus Liebe,

gesellschaftlich und monetär gering geschätzt. Es ist Zeit für einen zweiten Frauenstreik!»

Anja Derungs ist Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich.

