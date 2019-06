Was bei einer Geburt wirklich passiert

«Was die Frauen durchmachen, übersteigt jede Vorstellungskraft», sagte Prinz Harry kürzlich darüber, was seine Frau Meghan bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes leistete. Sehe ich genau gleich. Voraussichtlich in vier Monaten bringe ich selber ein Kind zur Welt und habe eine maximal schemenhafte Vorstellung davon, was mich und meinen Körper erwartet.

Um Geburten scheint sich auch heute noch ein Nebel aus Tabus zu winden. Viele Frauen fassen das oftmals brachiale Ereignis im Nachhinein lediglich in einer milden Kurzversion zusammen: «Schmerzvoll, aber danach ist alles vergessen.» Ich habe drei Frauen getroffen, die unter geändertem Namen bereit waren, die Langversion ihrer inzwischen einige Monate zurückliegenden Geburten zu erzählen – vom Erbrechen, von Vaginalrissen und der absoluten Überzeugung, hier und jetzt sterben zu müssen.

Wenn du heute an deine Geburt denkst, was kommt dir als Erstes in den Sinn?

Margrit: Die Saugglocke. Und wie gross das Ereignis für mich war.

Nadja: Der Schmerz, die Sorge.

Karoline: Das bläuliche Morgenlicht im Gebärsaal.

Wie lief die Geburt ab?

Margrit: Ich verlor in der Nacht Flüssigkeit und wusste erst nicht genau, was es war: Urin, Ausfluss, Fruchtwasser? Doch es kamen keine Wehen. Den nächsten Tag über hatte ich das Gefühl, dass sich etwas tut. Am Tag darauf ging ich ins Spital, wo man feststellte, dass die Fruchtblase tatsächlich gesprungen war. Die Geburt wurde eingeleitet. Erst mit einem Zäpfchen. Als nichts geschah, legten sie eine Infusion, wo mir wehenfördernde Mittel injiziert wurden. Später folgte ein Einlauf. Ich wollte immer schon – sofern Zeit dafür bleibt – eine Darmentleerung vor der Geburt, damit ich beim Pressen nicht das ganze Bett vollmache. Es kamen erste Wehen, die erst noch nicht stark waren, aber immer intensiver wurden. Nach 24 Stunden legten sie mir eine PDA. Sie könne den Prozess vorantreiben, hiess es. Erst wollte ich die Betäubung nicht, weil ich fand, dass ich schon so weit gekommen war ohne Schmerzmittel. Doch im Grunde hatte ich keine Wahl, die Experten im Kreissaal rieten alle dazu. Da ich danach nichts mehr spürte, leitete mich die Hebamme bei den Presswehen an. Als das Köpfchen meines Sohnes rausschaute, setzten sie die Saugglocke an.

Nadja: Fünf Tage nach dem errechneten Geburtstermin begannen die Wehen. Ich fuhr ins Spital, wo sie mir sagten, der Muttermund sei noch nicht genügend weit geöffnet und ich solle wieder nach Hause gehen. In der Nacht hatte ich unregelmässige, aber schon sehr schmerzhafte Wehen. Ich schlief nur zwei, drei Stunden. Am nächsten Tag ging ich wieder ins Spital. Sie schickten mich nochmals nach Hause, nach ein paar Stunden ging es dann richtig los. Schon im Wartezimmer hätte ich mich vor Schmerzen auf dem Boden wälzen können. Im Kreissaal riet mir die Hebamme, in die Wanne zu steigen. Ich wollte nicht, aber die Schmerzen waren inzwischen so stark, dass ich mir dachte: Ich werde sowieso sterben, spielt ja keine Rolle mehr, ob in der Wanne oder auf dem Bett. In der Wanne wurden die Wehen heftiger. Ich bekam Atemnot, hatte so etwas wie Panikattacken. Ich konnte mich zwischen den Schmerzschüben nie richtig erholen. Bis auf Notfalltropfen, die mir die Hebamme verabreichte, nahm ich keine anderen Schmerzmittel. Ich wollte auch keine. Ich gebar am Ende auf dem Bett. Keine Ahnung, wie ich aus dem Wasser gekommen war. Wie sich die Geburt anfühlte? Wie zu stuhlen nach einer brutalen Verstopfung.

Karoline: Eine Woche vor dem Termin hatte ich ein leichtes Ziehen im Rücken, wie man es von den Mensschmerzen kennt. Wehen stellte ich mir heftiger vor. Als die Schmerzen stärker wurden, erbrach ich zum ersten Mal. Ich fuhr ins Geburtshaus. Ich erbrach immer weiter und konnte darum nichts mehr trinken. Das war wohl auch der Grund, weshalb ich Fieber bekam. Nach ein paar Stunden im Geburtshaus schickten sie mich deswegen ins Spital. Der Muttermund war noch immer nicht genügend geöffnet. Ich durfte also noch nicht pressen, obwohl ich ein riesiges Bedürfnis danach hatte. Ich dachte sowieso immer, ich müsse auf die Toilette. Irgendwann ging es nicht mehr vorwärts. Offenbar gibt es eine gewisse Dauer, die eine Geburt haben darf. Die Hebamme kam plötzlich rein und meinte, es müsse jetzt schneller gehen, es gebe einen Kaiserschnitt. Ich selber empfand die Situation selber nicht als dramatisch. Im OP plauderte ich noch mit meinem Partner, als plötzlich der Schrei unseres Babys ertönte. Das war ein wahnsinnig schöner Moment.

Was ist kaputtgegangen?

Margrit: Ich hatte einen Vaginalriss. Bis heute, fünf Monate nach der Geburt, ist er schon ziemlich gut verheilt. Worüber niemand spricht, sind die Hämorrhoiden. Sie entstanden schon gegen Ende der Schwangerschaft, bei der Geburt haben sie sich noch verstärkt. Inzwischen haben sie sich wieder zurückgebildet.

Nadja: Ich konnte den Urin mehrere Tage nicht kontrollieren, er floss einfach raus. Ich hatte einen mittleren Dammriss und einen mittleren Vaginalriss. Unter lokaler Betäubung wurden sie gleich nach der Geburt während über einer Stunde zusammengenäht. Ich hatte mehrere Wochen kein Gefühl in der Vagina. Ich habe die Naht nie angeschaut, vielleicht sollte ich das mal nachholen. Mein Mann sagt, dass sie gut aussieht.

Karoline: Im Wochenbett hatte ich nicht den Eindruck, dass ich stärkere Schmerzen hatte als jene Frauen, die vaginal geboren hatten. Jedoch habe ich nach vier Monaten immer noch ein taubes Gefühl im unteren Bauch, weil die Nerven durchtrennt wurden.

Gibt es etwas, das dich stört, wenn du heute an die Geburt zurückdenkst?

Margrit: Es wäre mir lieber gewesen, wenn ich weder eine Saugglocke noch eine PDA gebraucht hätte. Ich dachte immer, wenn man sportlich ist und fit, klappt das schon. Vielleicht hätte ich es gern ohne Hilfsmittel geschafft, weil viele Frauen nicht darüber sprechen, wie brutal und streng eine Geburt tatsächlich ist, und man denkt, dass man das doch auch schaffen muss.

Nadja: Sehr traurig und prägend für mich war, was zwei Stunden nach der Geburt folgte: Der Kleine hatte sich einen bedrohlichen Infekt geholt. Neun Tage lag er im Kinderspital. Statt dass ich mich hätte erholen können, war ich voller Sorge. Das führte später zu einer postnatalen Depression. Ich war wie eine offene Wunde, habe mich jeden Abend in den Schlaf geweint. Heute, neun Monate später, geht es meinem Sohn und mir gut. Was mich aber nervt: Es wird viel schöngeredet rund um die Geburt. Ist das Baby da, ist das wie Magie, es verzaubert dich. Es ist der Himmel. Aber es kann auch die Hölle sein.

Karoline: Erst jetzt hadere ich manchmal damit, dass ich einen Kaiserschnitt hatte. Auch wenn ich den Geburtshelfern mittlerweile glaube, dass er notwendig war. Es fühlt sich an wie ein Zaubertrick, der mir einen Teil meiner Geschichte nahm.

Wann hattest du wieder Sex?

Margrit: Normalerweise wird einem geraten, bis zur Nachuntersuchung nach sechs Wochen zu warten. Wir hatten kurz davor wieder Sex. Das war wegen des noch nicht vollständig verheilten Vaginalrisses etwas schmerzhaft. Inzwischen spüre ich ihn aber kaum mehr.

Nadja: Lange war ich psychisch nicht dazu imstande. Darum haben wir uns Zeit gelassen, wenn ich mich richtig erinnere, insgesamt etwa sechs Monate.

Karoline: Drei Wochen nach der Geburt. Ich hätte früher Lust gehabt auf Sex, aber mein Partner hatte Angst, mir wegen der Kaiserschnittnarbe wehzutun.

Weitere Postings zum Thema: