Aufklärung für Erwachsene

«Können Sie sich noch an ihren Aufklärungsunterricht erinnern? Gab es überhaupt welchen? Wie war das genau?»

Diese Fragen stelle ich in Gesprächen mit Erwachsenen in letzter Zeit häufig, nämlich immer dann, wenn befreundete Eltern mit Kindern im gleichen Alter wie meine Vierzehnjährige und mein Zwölfjähriger mir ihrerseits die P-Frage stellen. «Ähm, hast du schon mal über … naja, ich meine, sie werden ja auch älter … die ganze Zeit am Smartphone, da sollte man vielleicht.»

Ja, sollte man. Die P-Frage kreist um die nicht ganz unproblematische Thematik der Pornografie und inwieweit man mit seinen Kindern darüber schon gesprochen hat.

Denn auf der einen Seite wissen die meisten Eltern ganz genau, dass pornografische Inhalte noch nie so zahlreich und unkompliziert verfügbar waren wie heute. Früher waren zwischen Minderjährigen und sehr nackten Tatsachen einige Barrieren eingezogen, die von heutigen Smartphones mit gestochen scharfer Auflösung und Internetflatrate einfach pulverisiert werden. Auch wenn, und darüber sollten wir uns nicht hinwegtäuschen, der eine oder die andere die entsprechenden Geräte gar nicht besitzt. Dann zückt sie halt ein anderer. Die «Bravo» hatte schliesslich auch immer irgendwer dabei.

Auf der anderen Seite stellt sich das Problem oberflächlich betrachtet zunächst dann doch gar nicht so dringlich. Das liegt daran, dass die diversen pornografischen Tube-Seiten in der Wahrnehmung von Heranwachsenden von dieser einen Tube-Seite grossflächig verdeckt werden. Youtube nämlich.

Youtubes Monopolstellung sei Dank

Ich weiss nicht, wie das bei Ihnen zu Hause läuft, aber bei uns ist für die Grossen Internet praktisch gleichbedeutend mit Youtube. Im Grunde scheinen die meisten Eltern (mich eingeschlossen) für die Monopolstellung, die Youtube im Medienkonsum ihrer Kinder hat, geradezu dankbar zu sein. Auch wenn es auf dieser Plattform Inhalte gibt, die Gewalt verherrlichen, zu übersteigertem Konsum auffordern oder einfach nur strunzdoof sind, bleibt es doch einigermassen überschaubar.

Meine holen sich dort ihre täglichen Dosen Unterhaltung, Musik, Information und Klatsch ab. Der Rest des doch sehr weiten Internets interessiert sie kaum. Gelegentlich nutzen sie Wikipedia und die Bildsuche von Google für Referate oder stöbern vielleicht mal auf Ebay, aber mehr auch nicht.

Das eigene Unbehagen nicht verstecken

Auf freien Streifzügen durch das Netz würden sie noch ganz andere Sachen zu Gesicht bekommen. Und mich vermutlich auch nicht mehr genervt und leicht angeekelt auf die Spambenachrichtigungen mit den offenbar unvermeidlichen Tittenbildern und Penisverlängerungsmassnahmen hinweisen, damit ich dafür sorge, dass sie davon nicht noch mal belästigt werden. Weil es der Normalzustand wäre.

Da zeigt sich dann doch, dass man der P-Frage nicht entkommen kann und das eigene Unbehagen über intime Themen nicht verstecken sollte. Auch nicht hinter Youtube. Stattdessen ist Aufklärungsarbeit angesagt. Andernfalls überlassen wir, wie ich an dieser Stelle schon mal bemerkt habe, die Sexualität unserer Kinder einer pornografischen Unmündigkeit, die wenig bis gar keine Gelegenheit bietet, dem eigenen Begehren auf den Grund zu gehen.

Darüber kann man nie genug wissen

Mit Blick auf die Eingangsfrage ist das jedoch leichter gesagt als getan: Können Sie sich noch an Ihren Aufklärungsunterricht erinnern? Meiner war grauenhaft. Nicht nur hochnotpeinlich, sondern auch angefüllt mit Wissensmüll und Informationsleerstellen, damit man bloss nicht zur Sache spricht. Sex war ein Problem, das vom Ende her gedacht wurde. Schwangerschaften und sexuelle übertragbare Krankheiten galt es zu verhindern. Warum alle Welt um «diese Sache» so ein Gewese macht, war überhaupt nicht ersichtlich.

Worüber wir nicht gesprochen haben, könnte ganze Bibliotheken füllen: über Gefühle. Über Einvernehmlichkeit. Über Erwartungsdruck, Bedürfnisse, Bindungskraft, Angst, Hilflosigkeit, Liebe, Macht und Kommunikation. Darüber weiss ich auch heute nicht genug. Darüber kann man nie genug wissen. Deshalb würde ich dafür plädieren, bei allem Verständnis dafür, dass Aufklärungsgespräche mit Heranwachsenden auch die eigene Intimsphäre unangenehm berühren können, sich nicht vor solchen Themen wegzuducken. Auch nicht vor der P-Frage. Ein bisschen mehr Aufklärung tut allen gut.

