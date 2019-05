Kochmuffel Papa will kochen

Wer meine Kinder fragt, was Papa denn besonders gut kochen könne, erhält immer dieselbe Antwort: Ravioli. Ganz unrecht haben sie nicht. Kochen liegt mir nicht, ich machs nicht gern, und darum verbringe ich die Zeit mit den Jungs lieber beim Spielen, Zeichnen, Velöle, Tschutte oder Legotürmli bauen als in der Küche. Damit erfülle ich wohl jedes gängige Papa-Klischee, ich gebs zu. Aber hey: Ich male ihnen dafür auch Finger- und Fussnägel violett, pink und orange an.

Etwas zu essen brauchen sie trotzdem, und deshalb habe ich das schnell zubereitete Fertigmenü «Ravioli mit Fleischfüllung und ganz viel Tomatensauce alla Pandora» zu meinem Signature Dish gemacht. Und siehe da: Es sind alle zufrieden. Ich, weils keinen Aufwand bedeutet, und die Jungs, weils ihnen gut schmeckt. Und manchmal sagen sie tatsächlich: «Mmh, Papi, hesch mega fein gchochet.» Warum also viel Zeit investieren, wenns mit wenig auch geht?

Regional versus « schnell gekocht »

Doch seit ich dank wöchentlichem Papatag öfter für die Ernährung der Buben zuständig bin, versuche ich etwas Abwechslung auf die Speisekarte zu bringen. Dies einerseits wegen meiner eigenen Ansprüche ans Essen meiner Kinder, andererseits auch wegen jener meiner Frau, die – das macht die Sache nicht einfacher – als Ernährungsberaterin arbeitet und mir jeden Freitag die Stichworte regional, saisonal, ökologisch und nachhaltig ins Ohr haucht, wenn sie aus dem Haus geht und ich der Küchenchef bin.

Einhalten kann ich ihre Vorstellung einer perfekten Essenswelt nicht (immer), zumal mir selbst die Stichworte «schnell gekocht» und «schnell abgewaschen» näher sind als ihre. Erschwerend kommt hinzu, dass ich mir den ganzen Vormittag keine Gedanken ums Zmittag mache. Erst kurz vor halb 12 fällt mir meistens ein: Oh, Mist. Da war noch was … und stehe dann erst mal vor Kühl- und Küchenschrank und greife aus Mangel an Alternativen meist zu: Richtig, den Ravioli alla Pandora.

Papas Traum von der Super-Handy-App

Schon oft habe ich mir vorgenommen, eine Schnellrezept-Sammlung in einer Super-Handy-App anzulegen, bei der ich die vorhandenen Lebensmittel eintöggelen kann und die dann ein passendes Menü ausspuckt. Nur: Gemacht habe ich es bis jetzt nicht.

Aber vielleicht können ja Sie, liebe Leserinnen und Leser, mir auf die Sprünge helfen und den kleinen Bocuse in mir wecken? Kennen Sie einfache Rezepte, Apps oder Strategien für Mamas und Papas wie mich, die nicht gerne kochen? Ich bin gespannt und freue mich auf eine Diskussion mit Ihnen in der Kommentarspalte.

