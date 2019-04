Keiner zu klein, Klimaschützer zu sein

Nicht nur die Jugendlichen gehen für den Klimaschutz auf die Strasse. Immer öfter schliessen sich auch Eltern mit kleineren Kindern den Demonstrationszügen an. Weil es diese kleinen Menschen sind, die dereinst mit den Folgen unseres heutigen (Fehl-)Verhaltens werden leben müssen.

Der Klimaschutz ist uns Eltern also ein sehr persönliches Anliegen. Was aber können wir als Familien im Alltag konkret tun, um klimafreundlicher zu leben? Zehn einfache Ideen:

1. Das Klima zum Thema machen

Nur wer über das Problem genau Bescheid weiss, wird sich engagieren. Also klären Sie den Nachwuchs auf. Bei «Naturdetektive» gibt es eine gute, kindergerecht erklärte Übersicht über das Thema. Teenager finden auf der Website der Jugendorganisation Bund Naturschutz Informationen zum Klimawandel.

2. Den Bienen ein Zuhause geben

Acht Prozent der Tierarten sind laut Wissenschaftlern aufgrund des Klimawandels vom Aussterben bedroht. Zum Beispiel die Bienen. Das ist deshalb besonders kritisch, weil Bienen zu den sogenannten Schlüsselarten gehören: Sie sind lebenswichtig für andere Tier- und Pflanzenarten – und somit auch für uns. Warum also nicht ein Insektenhotel in den Garten oder auf den Balkon stellen, damit sich die Bienen willkommen fühlen? So ein Mini-Hotel kann man gemeinsam mit den Kindern selber bauen, entweder mit dieser Anleitung von Greenpeace oder einem fertigen Bausatz. Wer noch mehr über Bienen wissen will, dem empfehle ich das Buch «Mach dieses Buch zum Bienenhaus». Es enthält nicht nur Bastelmaterial für ein Bienenhaus, sondern auch ganz viele Infos über die kleinen Bestäuber und Ideen für spannende Experimente.

3. Bewusst anpflanzen

Da wir schon bei den Bienen sind: Mit dem Haus alleine ist es nicht getan. Achten Sie darauf, Blumen anzupflanzen, die den Bienen besonders gut gefallen. Zum Beispiel Brombeere, Sonnenblume, Veilchen, Hortensie und Geissblatt.

4. Das Auto stehen lassen

Mal ehrlich: Kinder fahren meist sowieso nicht gerne Auto. Es wird also ein Leichtes sein, sie vom ÖV zu überzeugen. Sie selber sitzen lieber am Steuer? Dann habe ich hier ein paar Argumente für Sie: Mit der Juniorkarte fahren Ihre Kinder ein ganzes Jahr lang für nur 30 Franken mit Ihnen gemeinsam durch die Schweiz, ab dem dritten Kind ist die Karte sogar gratis. Das Angebot gilt bis 16 Jahre. Im Zug können Sie unterwegs mit den Kindern spielen, ihnen ein Buch vorlesen – gemeinsam «quality time» verbringen, wie es so schön heisst. Anstatt ihnen all die Fluchwörter beizubringen, die Ihnen am Steuer aus dem Mund rutschen.

5. Rollen auf zwei Rädern

Zum lokalen Supermarkt kommt man mit dem Fahrrad meist mindestens so gut und schnell wie mit dem Auto. Mit einem Veloanhänger klappt es auch mit dem Grosseinkauf. Wir haben seit neun Jahren einen Anhänger von Leggero: Die werden in der Schweiz produziert, und der Kofferraum bietet problemlos Platz für zwei grosse Einkaufstaschen.

Sie wohnen am Hügel, und der Heimweg ist Ihnen zu steil? Dann besorgen Sie sich Micro Scooter an der nächsten Rädlibörse. So können Sie zusammen mit dem Nachwuchs gemütlich hinunterrollen und danach mit dem Bus wieder hochfahren – die Trottis darf man kostenlos mitnehmen. Zugegeben, besonders cool sieht man als Erwachsener nicht aus auf diesen Gefährten, aber das Herumkurven macht Spass.

6. Reparieren statt wegschmeissen

Wir tendieren heute dazu, Dinge sofort zu entsorgen, wenn sie nicht mehr ganz sind. Weil wir zu faul sind, sie zu reparieren. Dabei ist vieles machbar, wenn man sich nur die Zeit dafür nimmt. Und das reparierte Teil liegt einem danach gleich mehr am Herzen, da man seine Energie darin investiert hat. Ich habe kürzlich entdeckt, dass es sogar Reissverschluss-Reparatursets gibt. So konnte ich den Rucksack meiner Tochter ganz einfach und günstig reparieren. Das Ergebnis: Sie ist glücklich, ich bin zufrieden und das Klima dankt.

7. Dinge wertschätzen

Indem Sie Sachen reparieren, zeigen Sie Ihren Kindern auch, dass man Dinge wertschätzen soll. Eine wichtige Lehre fürs Leben, wie ich finde.

8. Flohmärkte und Börsen besuchen

Die Verlockung ist gross, neue Kinderkleider zu kaufen, wenn ein T-Shirt im Laden nur 5 Franken kostet. Umwelttechnisch ist es aber besser, Secondhandware zu kaufen. Zum Glück gibt es gerade im Kinderkleiderbereich ein Riesenangebot an Börsen und Flohmärkten, an denen man die eigene Ware auch wieder verkaufen kann. Das sorgt nicht nur für ein gutes Gewissen, sondern auch für einen Zustupf in die Familienkasse.

9. Die Ernährung überdenken

«Richtig» zu essen, ist unglaublich schwierig geworden: zu viele Widersprüche, zu viele Regeln. Zwei Richtlinien können Ihnen helfen, sich einigermassen umweltfreundlich zu ernähren: 1. Wer beim Essen ans Klima denkt, darf eigentlich gar kein Fleisch essen. Ganz so weit müssen Sie nicht gehen. Aber wie wäre es, nur noch zweimal pro Woche Fleisch aufzutischen, es dafür ganz bewusst zu geniessen? 2. Bei Früchten und Gemüse macht man schon vieles richtig, wenn man auf die Saisonalität achtet. Saisontabellen gibts von WWF oder der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Schauen Sie die Tabellen gemeinsam mit den Kindern an, damit die Kleinen verstehen, warum sie gewisse Früchte jetzt gerade nicht kaufen.

10. Zu zweit baden

Meine Tochter hat mir kürzlich ganz überrascht erzählt, dass ihre Kollegin jeden Tag dusche. Ich finde, bei jüngeren Kindern ist das absolut unnötig. Eigentlich würden sogar die meisten Erwachsenen gut ohne die tägliche Dusche auskommen, ohne gleich zu Miefmonstern zu werden. Aber bleiben wir bei den Kleinen: Einmal pro Woche duschen reicht in der Regel – ausser sie haben sich im Sandkasten gewälzt. Wollen die Kinder lieber baden, packen Sie möglichst mehrere Dreckspätze zusammen in die Wanne. So lohnt es sich wenigstens, das viele Wasser einzulassen.

Haben Sie noch weitere praktikable Tipps auf Lager? Schreiben Sie sie in die Kommentarspalte!



