Highlights und ein Höllentrip

Liebe Leserinnen und Leser

Es fällt uns nicht leicht. Aber wir müssen eine ausgezeichnete Journalistin und Blog-Chefin ziehen lassen. Mit dem heutigen Posting verabschiedet sich unsere Kollegin Gabriela Braun, die seit 2013 das Blog-Ressort der Newsnet-Titel leitete und als Autorin im Mamablog schrieb. Gabriela Braun hat in dieser Zeit unser Blog-Angebot entscheidend geprägt. Ganz besonders den Mamablog. Sie tat dies als Schreiberin, aber auch als Teamleiterin. Sie konzipierte Schwerpunkt-Wochen, sie gewann spannende Schreiberinnen und Schreiber und sie entwickelte neue Gefässe und Formate. Gabriela Braun machte es mit ihrem grossen Können und ihrer journalistischen Leidenschaft möglich, dass sich unsere Blogs weiterentwickeln konnten und ihre führende Stellung in der Schweizer Online-Publizistik behauptet haben. Wir bedanken uns dafür herzlich und wünschen Gabriela Braun viel Erfolg im neuen Job. Und hoffen still, sie werde das eine oder andere Mal als Gast wieder für uns schreiben. Möglichst bald.

Michael Marti, Mitglied der Chefredaktion Tamedia

Für den Mamablog zu schreiben, war das Letzte, was ich wollte. Er gehörte zwar kurz nach seiner Gründung zu meiner täglichen Lieblingslektüre, und ich verfolgte die Diskussionen mit Interesse. Als Mutter eines Primarschulkindes, berufstätig und in einer Patchworkfamilie lebend, sprachen mich viele Themen an. Mich und meine Familie aber in einem Blog exponieren und von Kommentarschreibern zerfetzen lassen? Nichts für mich!

Meine Freundin Nina Merli aber liess nicht locker. Irgendwie schaffte sie es dann, mich im Februar 2012 doch zu einem Posting zu überreden – obwohl sie auf meine Bedingung, den Text nur in anonymisierter Form zu bringen, überhaupt nicht einging. Der Text schlug dann ein, auch in mein Leben.

Beim nächsten Mal tat ich nicht so sperrig und bald darauf begann ich, regelmässig zu schreiben. Die Themen fielen mir zu. Ich mochte deren Vielfalt und diese direkte Form des Schreibens, auch wenn ich vor einer Veröffentlichung eines Postings immer mal wieder schlaflose Nächte hatte. Würde ich wegen meines Goldküstenneurosen-Texts im Dorf fortan geächtet? Hatte ich mit dem – wenn auch lustigen – Bericht über unsere Bett- und Schlafgewohnheiten eine persönliche Grenze überschritten? Oder meine schwangeren Freundinnen öffentlich vorgeführt? Die Frage, wie viel ich preisgeben wollte, trieb mich um.

Ein Shitstorm der Superlative

Rückblickend sind es die sehr persönlichen Texte, die mir in Erinnerung bleiben. Sie gehören zu den mutigen, es sind jene ohne doppelten Boden. Der Text über meine anfängliche Überforderung als Alleinerziehende mit einem Baby etwa. Der Beschrieb des Kinderarztes, der sich gegen Gewalt gegenüber Kindern aussprach und zugab, sein eigenes mehrmals geschlagen zu haben. Die Texte jener Mütter, die noch vor «Regretting Motherhood» deren Verzweiflung, Ängste und fehlende Muttergefühle beschrieben – ja, eine Frau aus Mangel an Mutterliebe ihre Familie gar verliess.

Diese Postings «Eine Mutter geht» und «Die Mutterhölle» kratzten an einem Tabu. Etliche Medien nahmen das Thema auf. Ich erhielt noch ein Jahr danach Mails und Briefe von Frauen, einige schon im Pensionsalter, die sich bedankten «und sich endlich ein wenig verstanden fühlten».

In der Kommentarspalte dagegen gingen die Emotionen hoch, die Meinungen dazu waren gespalten: Sie reichten von Bewunderung für die Offenheit der Autorinnen bis hin zur Verurteilung und Beschimpfung der Frauen. Ein Leser schrieb: «Auch nach zehnmaligem Lesen bin ich extrem gespalten, ob ich dieser Frau für ihren Mut auf die Schulter klopfen soll/will oder ob ich für ihre Aussage einfach nur Unverständnis habe.»

Reaktionen wie diese freuten mich. Erschreckend hingegen waren solche wie vor drei Jahren, als ein Shitstorm über eine Kollegin hereinbrach und wir nicht wussten, wie uns geschah. Eine Mutter zweier Kinder, erfolgreiche Journalistin und alleinerziehend, hatte über Anbändelungsversuche von Männern berichtet und wie sie diese wahrnahm. Der Text ging durch die Decke und ich durch die Hölle. Die Haters aller Welt schienen sich innert zweier Stunden zusammengetrollt zu haben, und mehrere Hundert sexistische und beleidigende Kommentare waren wegen eines Systemfehlers veröffentlicht worden. Ich löschte sie, anonymisierte den Text nachträglich und deaktivierte die Kommentarfunktion für jenen Beitrag.

Adieu und alles Gute!

Nie wieder sollte so etwas vorkommen. Seither schalten Freischalter die Kommentare einzeln frei, was für die Diskussion in der Kommentarspalte mühsam sein kann. Hin und wieder dauert es ein Weilchen, bis ein Kommentar aufgeschaltet ist. Der Redaktion jedoch gibt es die Gewissheit, dass kaum ehrverletzende oder rassistische Voten auf der Seite landen – und unsere Autorinnen und Autoren besser geschützt sind.

Nur so werden auch weiterhin Menschen im Mamablog ihre Gedanken, Gefühle und Ansichten äussern und ein Stück weit die Hosen runterlassen. Indem sie ihre Sorgen und Freuden, Probleme und Lösungen, Provokationen und Expertisen mit uns teilen.

Ich sage Ihnen an dieser Stelle Adieu. Nach 250 Postings ist es für mich Zeit, etwas anderes zu tun und weiterzuziehen. Die letzten sieben Jahre – sechs davon als Leiterin der Blogs – waren bereichernd, lehrreich und inspirierend. Ich freue mich, den Mamablog einer Kollegin anzuvertrauen, die ich sehr schätze, deren Namen ich aber leider noch nicht bekannt geben darf. Sie übernimmt die Leitung ab Juli, derzeit befindet sie sich im Mutterschaftsurlaub. Für die Zeit dazwischen wird Katharina Graf zuständig sein, sie leitet ab Montag die Blogs. Meinen Kolleginnen und Ihnen wünsche ich alles Gute!

Herzliche Grüsse, Gabriela Braun

Postings unserer Jubiläumswoche: