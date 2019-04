Quotenregelung, Scheidungs-Tipps und Sex mit Bauch

Happy Birthday, Mamablog! 10 Jahre gibt es ihn bereits, und wir finden, das soll gefeiert werden. Diese Woche widmen wir uns dem Jubiläum, wobei wir an dieser Stelle Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, herzlich danken möchten. Danke für Ihre Begeisterung und Treue und für die vielen wertvollen Diskussionen.

Entgegen seinem Namen ist der Mamablog kein Blog. Er ist vielmehr ein Phänomen.

Seit der Lancierung im März 2009 sind im Mamablog 2620 Beiträge erschienen, in diesen zehn Jahren haben die Leserinnen und Leser insgesamt eine halbe Million Kommentare gepostet. Und nebst den Mamablog-Hausautorinnen und -Hausautoren schrieben mehr als 200 Gäste in einem Jahrzehnt für die Eltern-Plattform der Tamedia-Newssites: darunter Politikerinnen, Schriftstellerinnen, Professoren, Sexualberaterinnen und gar Hardrocker. Das alles ist in der deutschsprachigen Blog-Landschaft beispiellos.

Beeindruckend zweifellos auch die Themenbreite, die der Mamablog bestreitet. Sie reicht von der Babypflege über die Begabtenförderung bis hin zur Ganzkörper-Haarentfernung. Sie spannt den Bogen vom Scheidungsrecht über die Quotenregelung zur Problematik von Sex mit Bauch. Wissen, Witz, Positionen und Provokationen: Dieses Programm machte den Jubilar schnell zum bekanntesten Blog der Schweiz, den bis zu 250’000 verschiedene Leserinnen und Leser pro Monat besuchen.

Format von ausgewiesener Qualität

Das grosse Glück des Mamablogs und seiner Community (darunter von Anfang an auch sehr viele kinderlose Menschen) war es, dass zwei der klügsten Schweizer Journalistinnen überhaupt sich an das Projekt wagten. Bereits ein Jahr nach dem Start gewannen die berufstätigen Mütter Nicole Althaus (heute Chefredaktorin Magazine bei der NZZ) und Michèle Binswanger (heute Tamedia-Autorin und Publizistin) mit dem Blog den Branchentitel «Journalistinnen des Jahres». «Mit dem Blick über den Wickeltisch hinaus» würden im Mamablog «die grossen gesellschaftlichen Themen um Familie, Kinder und Beziehung diskutiert», hiess die Begründung. Und dies gilt heute genauso wie damals.

Der Mamablog war das erste Schweizer Onlineformat überhaupt, das mit einem renommierten Preis geehrt wurde, und widerlegte damit das auch unter Journalistinnen und Journalisten sehr populäre Vorurteil, digitale Publizistik sei flüchtig, oberflächlich, subjektiv – und mit Sicherheit nicht preiswürdig. Binswanger und Althaus, bald gefragte Interview-Partnerinnen auf allen Kanälen, bewiesen das Gegenteil; ebenso die späteren Mamablog-Teams unter der Leitung von Nina Merli (2012 bis 2013) und Gabriela Braun.

Themen, die in unser Leben treffen

Der Mamablog machte viele klüger. Auch uns Journalisten. Der Erfolg der Postings, oft ungleich besser gelesen als die sogenannt ernsten Inhalte aus Politik, Wirtschaft oder Kultur, zeigte, wie lange es der traditionelle, von Männern gesteuerte Journalismus versäumt hatte, sich Themen zuzuwenden, die nicht auf irgendeiner Partei-Agenda stehen, dafür aber am Familientisch für rote Köpfe sorgen, Müttern den Schlaf rauben. Oder Vätern die Gewissheit, was ein guter Vater ist.

Das ist heute anders. Mittlerweile schreiben die Sonntagsblätter über Sex während der Schwangerschaft oder Busen-OPs nach der Niederkunft. Den Mamablog muss dies allerdings nicht bedrohen, wenn er es weiterhin schafft, über Themen zu schreiben, die in unser Leben treffen, zuweilen gar wehtun. Aber nicht nur Eltern, sondern alle fordern und verpflichten.

Doch an Jubiläen soll man vor allem eines tun: den Jubilar angemessen würdigen. Deshalb: Der Mamablog ist ein Stück Schweizer Journalismus-Geschichte. Und bleibt hoffentlich lange noch phänomenal.