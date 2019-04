Elternblog? Nein, Mamablog!

Happy Birthday, Mamablog! In folgendem Video blicken fünf Blogger auf zehn Jahre Mamablog zurück. Sie erzählen welche Texte für sie persönlich wichtig waren, wofür der Mamablog steht und wie sie mit den Kommentaren umgehen. Viel Vergnügen!

«Die Kommentare sind bereichernd – meistens!» Gabriela Braun, Jeanette Kuster, Michèle Binswanger, Nicole Althaus und Markus Tschannen im Video.

«Geschätztes Mamablog-Team, warum heisst der Mamablog eigentlich nicht Elternblog? Das würde ich als Vater zeitgemässer finden.» Immer wieder bekomme ich diese Frage in Mails, Kommentaren und Gesprächen gestellt. Meist sind es Männer, die sich am Namen stören, sie finden ihn ungerecht, diskriminierend gar. Wie nur könnten wir fast wöchentlich Gleichberechtigung predigen, fragen sie, aber den Vätern im Mamablog nur begrenzt Platz einräumen? «Handelt es sich um Wasser predigen und Wein trinken?», schrieb unlängst ein Leser. «Schön wäre es, wenn man den Vätern anlässlich des zehnten Geburtstags ein Geschenk machen würde!»

Wieso heisst der Mamablog nicht Elternblog?

Solche Rückmeldungen sind erfreulich, zeigen sie doch, welche Stellung der Mamablog nach zehnjährigem Bestehen auch bei männlichen Lesern hat. Der Blog wird von unseren Leserinnen und Lesern ernst genommen. Auch Männer wollen sich sowohl thematisch als auch im Blognamen wiederfinden.

Das Anliegen des Lesers ist berechtigt. Aber den Mamablog kurzerhand in Elternzeit oder Mama- & Papablog umtaufen, zumal Papas seit acht Jahren munter mitbloggen? Unser Mamablog ist eine Marke, ein «Brand». Der Blog ist über die Landesgrenzen hinweg bekannt und quasi die Mutter aller deutschsprachigen Mama- und Elternblogs.

Wichtig ist aber etwas anderes: In neun von zehn Familien betreuen immer noch hauptsächlich die Frauen die Kinder. In den meisten Familien dominiert noch die klassische Rollenverteilung. Die Hausarbeit bleibt in weiten Teilen an den Frauen hängen; Kochen ist nach wie vor Frauensache. Doch ein Leben ohne Erwerbstätigkeit kann oder will sich heute kaum noch eine Frau vorstellen. Tatsache ist, dass die meisten Frauen immer noch Hausfrauen sind, nur stemmen sie daneben einen Teilzeitjob.

Machen wir uns nichts vor …

Weil wir es als unsere Aufgabe ansehen, die Realität im Mamablog abzubilden und zu thematisieren, ist nicht einzusehen, weshalb wir uns und Ihnen etwas vormachen sollten: Warum beschönigen und mit der Namenswahl politisch korrekt und genderneutral sein, wenn es im Alltag ja doch anders ist? Frauen werden aufgrund ihrer Mutterschaft noch immer diskriminiert, indem sie ihre Jobs nach der Babypause verlieren. Wir haben einen Mutterschafts«urlaub», aber keine Elternzeit; eine solche jedoch wäre elementar, um Väter schon von Anfang an in die Familien- und Betreuungsarbeit miteinzubeziehen. Die vielfach geäusserte Begründung, die Schweizer Wirtschaft könne sich keine Elternzeit leisten, ist blanker Hohn.

Es ist nur ehrlich, wenn Mütter im Mamablog die Hauptrolle spielen und das Sagen haben. Bloggende Väter sind weiterhin willkommen. Wobei anzumerken ist, dass es nicht einfach ist, Männer zu finden für Eltern- und Väterthemen. Interessierte dürfen sich gerne bei uns melden (siehe unten).

Der Namenwechsel als unser gemeinsames Ziel

Die abschliessende Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet deshalb: Ja, wir halten den Namen Mamablog noch immer für angebracht, leider. Gerade auch weil er politisch nicht ganz korrekt ist. Solange die Schweizer Nachrichtenseiten noch immer männlich geprägt sind, geben wir im Mamablog jenen Frauen- und Mütterthemen Platz, die sonst in der Medienlandschaft nicht stattfinden. Sollten sich die Rahmenbedingungen und Realitäten ändern, so wird sich die Redaktionsleitung ernsthaft mit dem Namen befassen müssen.

Bis dahin werden wir weiterhin unseren Job machen: Ungeschminkt über Mütter-, Eltern- und Gesellschaftsthemen schreiben und die Finger auf jene Stellen drücken, wos wehtut. Vielleicht – ja, hoffentlich! – wird ein Namenswechsel bald schon wieder Thema sein.

Was sind Ihre Wünsche für den Mamablog – und welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen? Wir freuen uns über Ihre Kommentare. Für Input, Themenvorschläge (auch von Männern) und Texte melden Sie sich direkt bei der Blogredaktion: blogs@tamedia.ch

