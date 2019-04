Kuchendrama, hausgemacht

«Wann bringst du den Geburtstagskuchen?», fragt die Kitabetreuerin. Einfache Frage. Unschuldig. Und doch beginnt damit ein Prozess, der so an Fahrt aufnimmt, dass einem schwindlig wird. Und er kommt wieder – alle Jahre!

Kuchen also. Was soll es denn für einer sein? Variante A wäre die Instagram-Torte mit mehreren Etagen und einer in die Deko eingebetteten Barbie. Fällt weg, weil ich die Vorstellung, eine jahrelang mit Sabber und Rotz veredelte Plastikpuppe mit einem Kuchen zu vereinen, sagen wir mal, abwegig finde.

Am anderen Ende des Spektrums ist Variante Z – einen Kuchen kaufen. An die Kasse damit, piffpaffpuff und du bisch duss! Aber dann beginnt mein Hirn diesen Gedanken zu verarbeiten. Es merkt, dass es nicht nur ums Planen geht, es geht um schlechtes Gewissen, um die plötzlich fixe Idee, dass Liebe durch den Kuchen und erst dann durch den Magen gehe, und vor allem um den unbedingten Willen, die Sache mit der Kinderhaberei so richtig zu machen wie möglich.

Ein ganzer Haufen eigentlich unzusammenhängender Emotionen und Ängste, wie wir sie, glaube ich – hoffe ich –, alle kennen, und der sich in meinem Fall konsequent aufs Thema Geburtstagsznüni stürzt, als gäbe es kein Morgen. Denn was sagt der gekaufte Kuchen? Dass du keine Zeit hast für dein Kind! Du Rabenelternteil! Und los gehts.

Angst vor dem Kuchenritual

Wie wärs dann mit Kuchen kaufen und Schoggiglasur draufmachen? Im Ansatz gut, aber wie bekomme ich den dann in die Kita? Kuchen, zum Verschmieren neigende Deko, zwei Kleinkinder, Buggy, Laptoptasche und Bürokleidung – klingt eher nach Herzinfarkt als nach Elternstolz.

Vielleicht Weggli und Schoggistängeli? Sie sagte aber Kuchen, vielleicht weil es ein ganzes Kuchenritual dazu gibt, mit Lied, das sich auf «suchen» reimt, und alle lachen, weil der Betreuer sich auf der Gitarre verspielt, und dem Kind ist das alles so peinlich, dass ihm das Schoggistängeli aus der Hand fällt, Maximilian-Jason isst es vom Boden auf, und voilà, das erste traumatische Ereignis.

Oder ein Gleichschwer-Kuchen? Der geht doch so schnell? Stimmt ansatzweise, aber es gibt Millionen von Kombinationen, denn da könnten auch noch Himbeeren oder Nüsse oder Rosinen rein, oder auszukratzende Vanilleschoten. Und die Ur-Version ist sicher staubtrocken wie die Sahara.

Backwerk für die Ewigkeit

Dann kommt der Punkt, wo man sich in der Nacht wälzt und ins Handy «Kuchen einfach Geburtstag Kinder» tippt. Da gibt es so viele Foreneinträge von anderen Eltern dazu, dass man sich plötzlich nicht mehr so allein fühlt. Man stösst auf ein einfaches Rezept für einen Schoggikuchen und den Tipp, Zuckerguss als Leim für Smarties zu verwenden. Man macht ihn am nächsten Tag, gemeinsam mit dem Kind. Klebt Millionen Smarties drauf und transportiert ihn in der Kuchenform, sodass er die Busfahrt ganz übersteht.

Abends hört man dann vom strahlenden Kind, dass er supergut gewesen sei, und man denkt, es habe sich gelohnt, Emotionen und Logistik haben sich in einem leckeren, liebevollen Backwerk getroffen, nächstes Mal wieder so, Problem gelöst für immer. Aber dann sagt die Kitabetreuerin beim Abschied lächelnd, man habe den Kuchen fast nicht in Stücke schneiden können vor lauter Smarties. War das lustig? Oder kritisch? Ich höre es förmlich rumpeln. «So schnell kommst du nicht davon», gackert jemand in meinem Hirn. Ach!

Lesen Sie zum Thema auch: