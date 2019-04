Eine neue Ehe zweiter Klasse

Frühmorgens in der Kinderkrippe erzählte mir eine andere Mutter, dass sie heiraten werde. Und zwar in Deutschland. Warum sie das so betonte? Weil sie eine Frau heiratete. In der Schweiz ist das noch immer verboten.

Die Bundesverfassung sagt zwar: Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. Und weiter: Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Gleichgeschlechtlich liebende Menschen sind beim Recht auf Ehe und Familie bisher aber nicht mitgedacht.

Nun kommt endlich Bewegung in die Sache. Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats hat jüngst den Gesetzesvorschlag für die «Ehe für alle» in die Vernehmlassung geschickt. Denn: Die Schweiz steht hinter der Ehe für alle. 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage für die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare aus.

Ehe für alle – aber nicht mit allem

So weit, so erfreulich. Doch es zeichnet sich schon die nächste Ungleichbehandlung ab. Denn der Zugang zur Samenspende für lesbische Paare ist nicht Teil der Kernvorlage, sondern nur eine mögliche Variante.

Dabei steht die Samenspende heute allen verheirateten Paaren offen. Wer lesbischen Paaren den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin verwehrt, schafft also neue Ungleichheit. Denn die Ehe für alle ohne Zugang zur Fortpflanzungsmedizin für Frauen liebende Frauen wäre zwar eine «Ehe für alle» – aber nicht eine «Ehe mit allem».

Niemand hat das Recht auf ein Kind, ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung. Aber wenn es ein Recht von Frauen auf Zugang zu Fortpflanzungsmedizin gibt, dann muss dieses Recht allen verheirateten Frauen zustehen. So wäre unter anderem auch die Absicherung des Kindes ab Geburt möglich. Und beide Elternteile würden rechtlich als Elternteile anerkannt. Im Sinne der originären Elternschaft.

Lesben müssen das Recht umgehen

In Österreich, Spanien und Schweden ist die künstliche Befruchtung längst fester Bestandteil der Ehe für alle. In der Schweiz jedoch steht lesbischen Frauen bislang nur die Stiefkindadoption offen. Eine Stiefkindadoption kann dauern. Jahre der Ungewissheit. Fürs Kind, aber auch für die Eltern. Bliebt das so, werden betroffene Frauen weiterhin das Recht umgehen müssen, wenn sie eine Samenspende – im Ausland – in Anspruch nehmen.

Und schwule Männer mit Kinderwunsch, werden Sie fragen? Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Das ist tatsächlich eine andere Baustelle, die es zu diskutieren und auszuhandeln gilt. Nicht zwingend unter dem Blickwinkel der Gleichstellung. Sondern aus ethischer und rechtlicher Sicht.

Denn hier gilt für alle dasselbe: Eizellenspende und Leihmutterschaft sind auch für heterosexuelle Paare verboten. Wie und ob Leihmutterschaft oder Eizellenspende erlaubt sein soll, also unter welchen klar geregelten Rahmenbedingungen, auch für diese Klärung wird die sexuelle Orientierung der Eltern keine Rolle spielen dürfen.

Fangen wir also dort an, wo wir Gleichberechtigung schaffen können: Allen Frauen – ob lesbisch oder heterosexuell, die in einer rechtlich verbindlichen Partnerschaft leben, den Zugang zur Samenspende zu ermöglichen. Ansonsten schaffen wir eine Ehe zweiter Klasse.