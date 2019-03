Väter, spielt die Hauptrolle!

Wacht auf, ihr Böcke eurer Herde,

die stets man ins Abseits zwingt!

Vaterfreude wie Glut im Kraterherde

nun endlich zum Kind durchdringt.

Reinen Tisch macht mit euren Frauen!

Herren des Haushalts, wachet auf!

Präsent zu sein, sollt ihr euch trauen,

Väter zu werden, strömt zuhauf!

Gefühlt gibt es heute mehr leidenschaftliche Väter als je zuvor. Und doch existieren immer noch viele wie die folgenden drei:

Reto kennt keinen einzigen Freund seiner Lea-Marihuana beim Namen.

Chrigu hat noch nie mit Loïc gezeichnet. Am Abend hat er halt häufig etwas los, und am Wochenende muss er entspannen. Überhaupt kann er nicht so gut zeichnen.

Bernhard hat zwar am Mittwoch Papitag, seine Frau Nicole schreibt ihm aber alles auf: wann und wie er den vorbereiteten Pastinakenauflauf in den Backofen schieben muss und wie lange der abkühlen muss, damit sich Maximilian-Jason nicht das Maul dran verbrennt.

Nennen Sie mich intolerant, aber so was verstehe ich nicht. Wie kann man nur so ein Hobbyvater sein? Ganz grob betrachtet gibt es wohl zwei Ursachen:

Bequemlichkeit und fehlender Wille, Verantwortung zu übernehmen.

Ist ja ganz gäbig, wenn sich Sabine um alles kümmert. Ausserdem hat Chrigu viel zu tun, und das Bier mit seinen Kumpels ist ihm heilig. Mutti lässt Vati nicht ran ans Kind.

Fränzi weiss alles besser, enthält Reto Informationen vor und korrigiert ihn bei allem, was er tut. «Maternal Gatekeeping» nennt man das. Zu Deutsch etwa: Mutti hat zwischen Vater und Kind ein Mauthäuschen aufgestellt.

Ursache 1 ist eine innere Einstellung, die jeder Vater überdenken sollte. Ursache 2 gehört bekämpft. Genauso wie Frauen jedes Recht auf berufliche und finanzielle Selbstbestimmung haben, steht auch den Männern eine väterliche Emanzipation zu.

Mir würde die Nebenrolle nicht reichen

Nun sagen Sie vielleicht: Wenn Ursache 1 und 2 zutreffen, dann sind doch alle glücklich. Vielleicht. Heute. Aber wie sieht es morgen aus – wenn die Zeit rascher vorbeizieht als gedacht? Wenn man plötzlich ein distanziertes Verhältnis zu seinen Kindern hat? Wie stehen Hobbyväter bei einer Trennung da?

Ich kann allen Vätern nur raten, ihre Rolle bewusst zu gestalten und sich ein paar Fragen zu stellen. Was bedeutet Vaterschaft für mich? Will ich im Leben meiner Kinder wirklich nur eine Nebenrolle spielen? Oder wartet da etwa eine Aufgabe, die mir auf den zweiten Blick viel Erfüllung bereiten könnte?

Oft trifft man ältere Männer, die sich sehr für Kinder interessieren. Aschi stellt Fragen zum Tragetuch. Alois sitzt täglich um 12 auf dem Bänkli vor dem Haus und kalauert mit den Kindern auf dem Schulweg. Sepp erklärt dem Vater mit Kinderwagen, dass die Zeiten früher ja andere waren. Fredi wiederum stürzte sich nach der Pensionierung in die Freiwilligenarbeit und hilft in drei Kindergärten aus. Im Gespräch mit manchen dieser Senioren glaube ich Reue zu spüren. Reue, die Kindheit des eigenen Nachwuchses verpasst zu haben.

Erfüllen Sie diese Mindestanforderungen?

Natürlich muss Vati jetzt nicht die Stoppuhr zücken und genau gleich viel Zeit mit dem Kind verbringen wie Mutti. Wer welchen Anteil in der Kinderbetreuung leistet, hängt vom gewählten Familienmodell ab. Aber unabhängig von den Prozentzahlen gibt es – so sehe ich das zumindest – ein paar Mindestanforderungen an Väter:

Sie kennen die Schuh- und Kleidergrösse Ihres Kindes. Als Zahl, nicht als ungefähre Handgeste. Sie wissen, wie Plüschtiere, Puppen, Lehrer*innen, und Klassenkamerad*innen heissen. Die Freund*innen Ihres Kindes grüssen Sie auf der Strasse. Ein High-Five gibt natürlich mehr Punkte, als wenn sie Ihnen vor die Füsse spucken. Sie kennen die Ängste und Vorlieben Ihres Kindes. Zum Beispiel, schäumende Zahnpasta und Nudeln ohne Sauce. Oder Franzwörtli und Sören-Torben. Sie sind in alle wichtigen Entscheidungen rund um Ihr Kind involviert. Gilt nur vor der Pubertät. Während der Pubertät: Haha! Für gewisse Themen sind Sie hauptzuständig. Zum Beispiel für Arzttermine, Fingernägel, Hausaufgaben oder die Beziehung zu Sören-Torben. Sie kommen ohne fremde Hilfe und ohne Checklisten eine ganze Woche alleine mit Ihren Kindern klar. Niemand nimmt dabei dauerhaft Schaden – weder Sie noch die Kinder, die Wohnung oder die Katze.

Ach, und noch ein Punkt, liebe Väter: Benehmt euch bei der Kinderbetreuung nicht absichtlich ungeschickt oder stellt euch im Gespräch als ungeschickt dar. Spielt eure Hauptrolle mit Würde. Das Leben ist ein filmisches Monumentalwerk, nicht eine seichte Komödie mit Jennifer Aniston.

Väter, hört die Signale!

Für Joël und den Brecht.

Mit Wille und Randale,

erkämpft das Elternrecht!

