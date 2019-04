Jetzt fehlt mir doch ein Geschwister

Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich hatte meine Freundinnen, aber ich konnte mich auch bestens alleine beschäftigen. Stundenlang spielte ich mit meinem Playmobil-Bauernhof oder kochte Löwenzahnsuppe und Grasspaghetti für meine Stofftiere. Niemand störte oder nervte mich. Ich war zufrieden mit mir und meiner kleinen Welt.

Meine Eltern hatte ich – einzeln, da sie getrennt lebten – jeweils für mich. Kein Kampf um Aufmerksamkeit. Keine Eifersucht. Kein Geschrei (zumindest nicht unter Kindern). Manchmal war mir langweilig, logisch. Trotzdem antwortete ich immer, wenn mich jemand fragte, ob ich mir Geschwister wünschte, mit einem klaren Nein. Mir fehlte nichts. Ich kannte es nicht anders.

Keine verhätschelte Egoistin

Auch objektiv betrachtet habe ich aus dem geschwisterlosen Aufwachsen keinen Schaden davongetragen. Studien widerlegen das weit verbreitete Vorurteil, Einzelkinder seien verhätschelte, aufmerksamkeitssüchtige Egoisten, die nicht gut mit anderen Menschen klarkommen. «Im Grossen und Ganzen gibt es keine Unterschiede zwischen Einzel- und Geschwisterkindern», stellt die amerikanische Psychologin und Einzelkind-Forscherin Toni Falbo fest.

Heute habe ich selbst zwei Kinder. Mein Mann und ich hatten so grosse Freude an unserem Erstgeborenen, dass wir uns wünschten, ein zweites Kind auf seinem Lebensweg begleiten zu dürfen. Mir gefällt zudem der Gedanke, dass die Kräfte in unserer Familie ausgeglichen sind: Zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Jetzt erlebe ich die Vorteile von Geschwistern. Schon morgens früh legen meine beiden Kinder mit ihren Rollenspielen los. Da ist immer ein potenzieller Spielkamerad. Die Schwester und der Bruder können sich auch mal gegen uns Eltern verbünden. Sie kennen sich in- und auswendig. Sie ärgern sich und sie versöhnen sich. Sie lieben – und sie hassen sich.

Ich bewundere die Verbundenheit

Und jetzt, als längst erwachsene Frau, denke ich häufig, wie schön es wäre, eine Schwester oder einen Bruder zu haben! Ich habe zwar eine Halbschwester, die viel jünger ist als ich. Doch wenn man nicht miteinander aufgewachsen ist, ist es nicht dasselbe.

Ich bewundere diese Verbundenheit, die ich bei vielen erwachsenen Geschwistern beobachte. Man hat die ersten Jahre des Lebens zusammen verbracht, das ist ein stabiles Fundament. Auch wenn man vielleicht grundverschieden ist und im Alltag nicht viel Kontakt miteinander hat, weiss man: Da ist jemand, bei dem ich jederzeit nachts um drei klingeln könnte. So wird es mir jedenfalls von Freundinnen und Freunden mit Geschwistern erzählt.

Gerne würde ich mal mit jemandem über meine Eltern lästern können, der sie genauso kennt wie ich. Es wäre eine Entlastung, die Verantwortung für die älter werdenden Eltern zu teilen. Und eines Tages nicht alleine aus meiner kleinen Herkunftsfamilie zurückzubleiben – dieser Gedanke wäre äusserst tröstlich.

