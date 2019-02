Warum Teenies Koreanisch lernen

Haben unsere Kinder noch echte Idole? Die Frage hab ich mir angesichts der unüberschaubaren Vielzahl der sogenannten Influencer, denen die Jugend heute auf Social Media folgt, schon öfter gestellt. Die Antwort bekam ich, als unsere fast 14-jährige Tochter letzthin den Wunsch äusserte, Koreanisch zu lernen. Koreanisch? Hatte ich richtig verstanden? Italienisch oder Spanisch neben Englisch und Französisch, okay, aber Koreanisch? Hintergrund für die Koreanophorie, die Eltern von pubertierenden Mädchen können es sich vielleicht denken, ist die Begeisterung für den «K-Pop», die offenbar derzeit viele Teenager, vornehmlich weiblich, teilen.

«K-Pop» steht für Korea-Pop, eine der bekanntesten und erfolgreichsten K-Pop-Gruppen ist BTS («Bangtan Sonyeondan»; sie werden auch Bangtan Boys genannt). Was früher die Backstreet Boys waren, verkörpern heute diese smarten jungen Männer, sieben an der Zahl, die mit ihrem Textmix aus Koreanisch und Englisch und ihren wohlchoreografierten Tanzeinlagen die Herzen asiatischer, amerikanischer und nun auch europäischer Mädchen höherschlagen lassen.

«V» steht nicht mehr für «victory»

Die «A.R.M.Ys» («Adorable Representative M.C. for Youth»), wie die BTS-Fans genannt werden, sind mittlerweile auf allen Kontinenten zu finden. Auf den ersten Blick nicht auseinanderzuhalten, offenbart mir die Tochter die signifikanten Unterschiede der fast mädchenhaft anmutenden Schöngesichter. Und es ist der eine, der so besonders ist, und er heisst «V» (richtiger Name Kim Taehyung). Da ist es plötzlich – das Idol. Wenn V singt und tanzt, gerät das Blut der jungen Dame in Wallung und sie in einen Zustand verzückter Entrücktheit. Begegnet man ihr, spreizt sie Zeige- und Mittelfinger zu dem Buchstaben, der bei uns noch für Sieg stand. Insider erwidern den Gruss.

Bei mir werden da Erinnerungen wach. Mein Idol hatte auch ein spezielles Gesicht – und verschiedenfarbige Augen. David Bowie natürlich. Er war mit «Heroes» mein absoluter hero. Ich hätte alles gegeben, ihn einmal persönlich zu treffen oder wenigstens live on stage zu sehen. Nun scheint der Generationensprung manchmal gar nicht so gross zu sein, zumindest nicht im emotionalen, hormongesteuerten Bereich. Unsere Tochter möchte ihren V auch unbedingt treffen. Doch fürs Konzert müsste sie nach Berlin, alternativ nach London, was wir als besorgte Nesthäkchen-Eltern noch nicht zulassen wollen, weil uns Berlin wie London aus der Schweizer Perspektive für eine 14-Jährige zu gefährlich erscheinen.

Um ihm irgendwie näher zu sein, will sie zumindest schon mal seine Sprache lernen. Wie ernst es ihr damit ist, bewies sie unlängst in der Schule, als sie auf ein Testblatt ihren Namen in Koreanisch schrieb. Der Englischlehrer wunderte sich und fragte in die Klasse, wer denn bitte Ötteltö sei?

Unsere Tochter erklärte dem älteren Lehrer etwas verlegen ihre Begeisterung für die siebenköpfige, hübsche Boygroup und den daraus erwachsenden Wunsch, die Sprache zu lernen. Sein Kommentar: Wozu Männer doch gut sind!



Backstreet Boys auf Koreanisch: «Idol» von BTS. Video: Youtube