Eben war sie doch noch an der Brust

Gerade eben, da sass ich noch in diesem Sessel, in den Armen ein plüschig-weiches Neugeborenes, unser erstes. Wenige Tage alt wars und wollte deutlich gestillt werden. Ich seufzte – keine zwei Stunden seit dem letzten Mal – und legte es an. Anders als es selbst weckte sein Zug beim Trinken so gar keine Assoziationen plüschiger Weichheit, und ich sog vor Schmerz die Luft ein.

Fast zwölf Jahre ist das her. Ich sagte ja: grad eben! Jetzt sitze ich neben diesem Kind am Infoanlass des Oberstufenschulhauses, das es ab Sommer besuchen wird. Aus dem 50-Zentimeter-Menschlein ist eine eineinhalb Meter grosse Jugendliche geworden. Als ein Musterstundenplan an die Leinwand projiziert wird, flüstert sie mir zu: «Mama, ich bleib dann mittags jeden Tag in der Schule.» Obwohl sie nur zweimal wöchentlich eine kurze Mittagspause haben wird und in der Mensa essen müsste.

Freude, Dankbarkeit – und Herzschmerz

«Loslassen beginnt mit der Geburt», hatte man uns damals im Geburtsvorbereitungskurs gesagt. Ich glaubte, ich hätte mich verhört. Dieser kleine Mensch war doch gerade dabei, meinen Körper zu vereinnahmen, bevor er dasselbe mit unserem Leben tun würde. Loslassen schien mir da als Konzept eher unpassend. Vielmehr stellte ich mir vor, wie wir unsere Arme weit ausbreiten, das Kind umarmen, halten, festhalten.

Und doch: Erstmals fiel es mir richtig auf, als unsere Tochter fünf Wochen alt war. Am Telefon mit der Kinderarztpraxis wurde ich nach ihrem Alter gefragt. «Aha, kein Neugeborenes mehr», hiess es da. Nur eine kurze, bitter-süsse Ahnung…

Die Zeit verstrich. Bald war sie keine fünf, aber auch keine sechzehn Wochen mehr, sondern vier Monate alt. Und spätestens, wenn man als Eltern bei der Altersangabe von Monaten auf Viertel-, dann auf Halbjahre wechselt, hat man sie ja intus, diese Ambivalenz: Freude und Dankbarkeit dafür, dass sie gedeihen, auch dafür, dass manche Dinge leichter werden, sind stets vermischt mit etwas Herzschmerz. Weil mit jedem ersten Mal – ersten Zähnen, ersten Schritten, ersten Worten – etwas anderes still und leise zum letzten Mal geschieht, ob sabbern, krabbeln, brabbeln. (Und wann habe ich eigentlich aufgehört, ihr abends vorzulesen?)

Die Jahre sind kurz, aber die Tage lang

Jetzt also Oberstufe. Die Zeit bis hierher fühlt sich rückblickend an, wie es Abba singen: «Slipping through my fingers». Aber wann bleibt schon eine Minute im prallen Leben mit Kindern, um sich über die Flüchtigkeit von Stunden Gedanken zu machen? Zu besetzt der Kopf, vom Turnzeug, das gewaschen werden soll, oder vom Wunsch nach Schlaf nach drei Nächten mit kollektiver Magen-Darm-Grippe.

Die Zeit rinnt einem durch die Finger: «Slipping Through My Fingers» von Abba. Video: Youtube

Denn ja, wohl sind die Jahre kurz, so die gängige Elternweisheit, aber die Tage lang! Und wenn man mittendrin steckt in diesen Tagen voll des Apfelschnitzeschneidens und Steckperlenbügelns, oder auch der wüsten Worte, weil man nicht den gleichen Enthusiasmus für «Fortnite» oder «Germany’s Next Topmodel» aufbringen kann, ja, dann steckt man nun mal mittendrin.

Doch wünschte ich mir, ich spürte die Kürze der Jahre nicht nur in der Rückschau. Es würde einen wohl den Wert auch von so manchen langen Tagen mit Kindern besser erkennen lassen. Vielleicht selbst von jenen, an denen Türen geknallt werden. Sicher aber von jenen, in denen ein unscheinbares kleines Glück in gemeinsam gefertigten Knet-Elefanten liegt. Oder in den überraschend grossen Händen, die auch heute noch hin und wieder nach meinen greifen, nicht nur im übertragenen Sinn. Bei allem Loslassen halte ich sie dann immer sehr gern noch etwas fest.

Lesen Sie zum Thema auch: