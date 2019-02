«Das Kind heisst aber blöd!»

Lachen Sie über Kindernamen? Über Kevin oder Chantal vielleicht, wenn sie mit dem Humor Mario Barths gesegnet sind? Oder über gesucht kreative Doppelvornamen mit gutschweizerischen Nachnamen: Liiliaa-Shanélle Rüdisüli und Jamie-Théoden Häfeli?

Man kann so was lustig finden oder auch weniger.

Bin ich die einzige, die Witze über Shania-Pamela oder Robin-Kevin nicht so arg lustig findet? Drückt hier nicht die Überheblichkeit all jener durch, die vergessen, dass nicht alle Kinder Katharina Lukrezia Walpurga oder Wilhelm Alexander heissen können? — Güzin Kar (@Guzinkar) February 7, 2019

Güzin Kar hat natürlich recht: Sich über vermeintlich blöde Kindernamen lustig zu machen, ist ein elitärer Spass. Ich muss mich da leider schuldig bekennen. Wenn Sie den Mamablog öfter lesen, dürften Sie nicht nur mit meinem Kind – dem Brecht – sondern auch mit den anderen Protagonisten bekannt sein: Maximilian-Jason und Lea-Marihuana.

Nein, IHR Kind heisst blöd!

Wer aber über Kevin und Tio-Zelindo lacht und sich dabei ernsthaft für etwas Besseres hält, vergisst: Es gibt im Grunde keine doofen Kindernamen. Paradoxerweise, weil alle Namen doof sind. Also mathematisch gesehen.

Falls Sie schon einmal ein eigenes Kind benamsen mussten, kennen Sie das Prozedere. Da sortiert man 4500 Vornamen aus, die einem nicht gefallen, bis man den Einen gefunden hat, den man wirklich schön findet. Was denken Sie, kommen die schwangeren Stückelbergers vom Nachbarhaus in Ihrem Auswahlverfahren auf dasselbe Resultat? Natürlich nicht. Die haben den Namen, den Sie so mögen, innerhalb von 2 Sekunden aussortiert. Stückelbergers mögen also den Namen Ihres Kindes nicht. Und Sie werden den Namen von Stückelbergers Baby blöd finden. Zumindest in der Theorie, aber dazu später mehr.

Bei jedem Spässchen über die Namen anderer Kinder müssen wir also bedenken: 99 Prozent der Menschen finden den Namen meines Kindes auch nicht toll. Wir suchen übrigens seit fast 5 Jahren einen schönen Namen für unser zweites Kind. Bisher erfolglos. Keiner ist würdig genug, ihn unserem erhabenen Spross darzutun.

Ein Name ist kein Mensch

Natürlich darf Schadenfreude über Kindernamen nie direkt auf ein fleischliches Kind zielen. Stellen Sie sich bitte nicht vor den Kindergarten und lachen jede Cheyenne aus, die rauskommt. Kinder leiden schon genug unter ihren Namen. Hind und Buolf wegen der Seltenheit, Luca (also alle drei: Bütler, Zürcher und Cadosch) wegen der Alltäglichkeit. Ich habe meinen Allerweltsnamen gehasst. Ironischerweise wollte ich lieber Michael heissen.

Zum Glück gehört es zum Erwachsenwerden, seinen Namen irgendwann zu akzeptieren. Und noch viel schneller gewöhnen sich alle anderen daran. Werden Sie etwa angewidert auf Stückelbergers Geburtsanzeige spucken? Kaum. Der Name Delphine-Océane wird ihnen gar etwas sympathisch vorkommen, weil das Baby auf dem Bild so knuffig grinst. Kurz nach dem Kennenlernen definiert man Menschen nicht mehr über ihren Namen: «Stimmt, Kevin Brülisauer aus der Buchhaltung heisst ja auch Kevin. Sympathischer Typ.» Schnell wird aus EINER Sarafina DIE Sarafina. Sören-Torben füllt seinen Namen mit Persönlichkeit. Eigentlich ist es also völlig egal, wie wir unser nächstes Kind nennen. Wie finden Sie Uschi-Sîgurd-Helmhorst Tschannen?

Kevin nicht ganz allein in der Säuglingsstation

Hier noch ein Fun Fact für alle Kevinisten. Falls Sie die Kevins immer auf diesen einen Film zurückgeführt haben: «Kevin allein zu Haus» erschien im November 1990. Und tatsächlich wurden im Jahr 1991 in der Schweiz über 1000 Kevins geboren. Das sind mehr als alle Emmas und Noahs im Jahr 2017 zusammen. Aber: Bereits 1989 kamen fast 700 Kevins und 1990 über 800 Kevins zur Welt. Die meisten Kevins dürften ihren Namen also eher Kevin Costner als Kevin McCallister zu verdanken haben.

