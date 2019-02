‚Zero Waste geht auch mit kleinen Kindern‘

Als Weltverbesserin sieht sich Verena Klaus nicht, und in den Unverpackt-Laden hat sie es zuletzt auch nur selten geschafft. Die Öffnungszeiten sind für die Zweifachmama einfach zu ungünstig. Und doch arbeitet die Mittdreissigerin jeden Tag ein Stück weit an ihrem Ziel: auf unnötige Verpackung verzichten, nie wieder Schrott kaufen, nie wieder tausend Dinge lagern, die man nicht braucht. An diesem Weg lässt sie die Leser ihres Blogs und ihres Buches mit nützlichen Tipps, wertvollen Tricks und ehrlichen Einblicken teilhaben.

Frau Klaus, Sie haben zwei Kleinkinder, erschweren die ein Zero-Waste-Leben? Oder anders gefragt: Worauf muss Ihr Nachwuchs verzichten?

Auf nichts. Statt in das Spielzeuggeschäft gehen wir eben in den Secondhand-Laden. Ich versuche, meinen Söhnen den Wert von gebrauchten Gegenständen zu vermitteln, indem ich sage: Das war mal das Lieblingsspielzeug eines anderen Kinds, und jetzt darfst du es haben. Umgekehrt erkläre ich ihnen, dass das eigene Feuerwehrauto, welches nicht mehr genutzt wird, nun weiterzieht und einem anderen Jungen oder Mädchen Freude bereiten wird. Wenn Kinder früh lernen, dass Teilen Spass macht, haben sie einen entscheidenden Part von Zero Waste schon verinnerlicht.

Haben Sie eigentlich Wegwerfwindeln benutzt?

Nein. Wir haben waschbare Windeln verwendet. Es gibt mittlerweile eine grosse Auswahl an praktischen Modellen. Stoffwindeln haben heute nichts mehr mit den Wickelsystemen unserer Grosseltern zu tun. Wir haben einige Produkte ausprobiert, für unsere Zwerge passten am besten die Pop In von Close Parent. Die Windeln lassen sich auf die richtige Grösse einstellen, sodass wir sie für beide Kinder nutzen konnten.

Muss man Stoffwindeln denn nicht bei 90 Grad waschen, und ist das nicht auch wieder eine enorme Energiebelastung?

Ich kenne die Diskussion darüber, ob Stoffwindeln durch das häufige Waschen nicht doch eine schlechtere Umweltbilanz als Einwegwindeln haben. Aber ich habe auf Grundlage meiner eigenen Nutzung eine Rechnung aufgestellt und bin zu dem Schluss gekommen, dass sich Stoffwindeln lohnen, finanziell und ökologisch. Nicht zuletzt, weil Hugo, unser Erstgeborener, schon kurz nach seinem zweiten Geburtstag trocken war. Ein Grund dafür war sicher, dass er immer gemerkt hat, wenn es in der Hose nass wurde. Mit Wegwerfwindeln hätte das Sauberwerden bestimmt um einiges länger gedauert.

Haben Sie es mal mit «windelfrei» probiert, was ja noch konsequenter wäre im Sinne der Müllvermeidung?

Ja, ich habe es bei meinem zweiten Kind tatsächlich eine Zeitlang ausprobiert. Aber für mich hat es leider nicht funktioniert. Ich habe einfach nie mitgekriegt, wenn Kasimir musste. Manchmal fiel mir erst beim Blick in den Spiegel auf, dass er mich angepinkelt hatte. Schliesslich bekam er dann doch Windeln, weil es für mich so entspannter war. In vielen Ländern und Kulturen, wo es keine Windeln gibt oder kein Geld dafür, wird windelfrei aber ganz selbstverständlich praktiziert.

Wie sieht es mit Feuchttüchern aus?

Kamen uns nicht ins Haus. Wir haben von Anfang an Wasser und Waschlappen benutzt. Zum Wickeln wurde morgens eine Thermoskanne mit heissem Wasser gefüllt, und fürs grosse Geschäft haben wir unsere Jungs mit der Duschbrause abgewaschen. Das schont die Haut, spart Geld und jede Menge Müll.

Was würden Sie generell einer werdenden Mutter im Sinne von Zero Waste empfehlen?

Dass sie mit all den Anschaffungen, die sie glaubt für das Baby zu brauchen, warten soll und sich die existenziellen Dinge lieber schenken lässt oder ausleiht. Viele vermeintlich notwendige Sachen wird sie überhaupt nie vermissen.

Inzwischen sind Ihre Kinder aus den Windeln raus, wie vermeiden Sie heute Müll?

Auf jeden Fall bei Spielplatzsnacks. Quetschies & Co kommen mir nicht in die Tüte. Neben dem enormen Verpackungsmüll sind es die hochverarbeiteten Lebensmittel, die mich abschrecken. Meine Kinder sollten erst mal die Grundnahrungsmittel kennen lernen. Sind alle Zähne da, können die Kleinen unterwegs Rohkost essen, sind sie noch jünger, bieten sich für zwischendurch Brotstücke an, weicheres Obst oder die Reste des Mittagessens.

Können Sie einschätzen, wie viel weniger Sie ausgeben, seit Sie bewusster einkaufen?

Nur schwer, weil wir mit dem geänderten Konsumverhalten zeitgleich unsere Kinder bekommen haben. Aber allein bei den Alternativen für Windeln, Feuchttüchern und anderer Babyausstattung sind es in den vergangenen Jahren bestimmt mindestens 5000 Euro gewesen, die wir eingespart haben.

Neben dem Müllvermeiden wollen Sie Ihren Haushalt zudem von unnötigem Kram freihalten – wie halten Sie es da mit Geschenken für die Kinder?

Unsere Familien halten sich vergleichsweise zurück und fragen meist vorab, was gebraucht wird. Wunschzettel sind eine feine Sache. Meine Oma etwa schenkt immer Geld, wovon wir Schwimmkurse und Theaterbesuche bezahlen, das finde ich super.