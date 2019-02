Ich bin stolz, dass meine Tochter bei den Klimastreiks mit dabei ist. Und gleichzeitig erfüllt es mich mit einer Ohnmacht. «Wäm sini Zuäkunft, öisi Zuäkunft» rufen die Jugendlichen, und ich lasse den Satz nachwirken. Überlege, wie das war, als ich jung war, als ich dachte, alles sei möglich. Ich hatte vieles, was mich einschränkte, aber das kam mehr von innen, diese Selbstzweifel und eine lähmende Schüchternheit. Aber eigentlich wusste ich: Vor mir liegt eine lange, gute Zukunft.

Und nun also der Zorn der Jugend. Es ist eine berechtigte Wut. Mir gehen Sätze von Erwachsenen durch den Kopf. Erwachsene, die Väter sind, Mütter, Grosseltern, Gottis und Göttis, Lehrerinnen und Lehrer. Menschen, die sagen: «Ich weiss, was der Klimawandel mit uns macht, und ich staune selber, wie wenig konsequent ich bin. Dieses Jahr habe ich zwei Flüge geplant.» Oder: «Sorry, aber nachhaltige Ernährung, dass schaffe ich nicht. Ich habe einfach keine Zeit dafür, mit zwei kleinen Kindern und einem Job. Fischstäbchen sind bei uns der Renner. Und weniger Fleisch, das kannst du vergessen. Wir machen dafür anderes. Und Bio ist einfach zu teuer.»

Unsere Scheinheiligkeit ist durchschaut

Wir Erwachsenen haben es uns in Sachen Nachhaltigkeit auf einer Wohlfühlwolke bequem gemacht. Wir pflücken diejenigen Massnahmen heraus, die gerade so passen. Wir fliegen mehr als die Bevölkerung in unseren Nachbarländern. Wir essen pro Tag und Kopf 140 Gramm Fleisch, obwohl wir wissen, dass Fleischkonsum in diesem Ausmass eine ökologische Katastrophe ist. Und das Auto! Ja, das Auto. Die heilige Kuh. Viele von uns Eltern haben ein extragrosses. Damit unsere Kinder auf den Rücksitzen gut geschützt sind. Ja, uns sind unsere Kinder das Wertvollste, was wir haben. Für unsere Kinder machen wir alles. Wir helikoptern um sie herum. Fördern sie, wo wir können. Behüten und beschützen sie. Aber wäre es nicht das Wichtigste, ihnen eine Zukunft zu geben?

Die Jugend, die jetzt auf die Strassen geht, durchschaut uns. Unsere Scheinheiligkeit macht zornig. Ich erinnere mich, wie meine Tochter vor Jahren gefragt hat: «Weshalb nimmt eigentlich niemand diesen Klimawandel ernst?» Und jetzt hören wir beide Greta Thunbergs Reden. Und wir reden davon, wie Greta von verschiedenen Seiten kritisiert wird. Menschen, die sagen, dass Greta wegen ihres Asperger-Syndroms nicht ernst zu nehmen sei und vielleicht sogar fremdbestimmt für etwas missbraucht werde, was sie nicht verstehe. Diese Haltung erschüttert mich zutiefst.

Wir wissen, aber wir handeln nicht

Ich denke, wir können das Asperger-Syndrom auch ganz anders lesen. Wir haben ein Bedürfnis, jeden Menschen, der von der Norm abweicht, zu klassieren. Wäre es nicht wertvoller, wir würden die Menschheit in ihrer Vielfalt feiern? Es gibt mehr Geschlechter als Mann und Frau, es gibt mehr Sichtweisen auf die Welt als diejenige, welche uns die Wirtschaft diktiert, es gibt mehr, als wir uns in unserem Alltagstrott vorstellen können, es gibt mehr als unser Normdenken und -fühlen.

Wir können viel von Greta lernen. Von Menschen, die anders denken, die unsere Normen infrage stellen. Greta zeigt mir, vielleicht gerade wegen ihrer Krankheit, auf, dass wir im Grunde eine verheerende kognitive Dissonanz zu unserem Lebenssynonym gemacht haben. Wir wissen, aber wir handeln nicht. Auf Greta, die sich vielleicht gerade dank ihres Asperger-Syndroms nicht beirren lässt, müssen wir alle wie Heuchler wirken. Und ich verstehe, dass sie sagt, wir müssten in Panik ausbrechen. Denn das müssten wir tatsächlich.

Aber wir lassen uns ablenken. Wir beschönigen unser Bild von uns selber, nur damit wir uns aushalten. Wir reden uns ein, in unserem Alltagsstress hätten wir keine Zeit für den Klimaschutz. Doch wir sollten auch mutig sein. Auf persönlicher Ebene im Alltag konsequent, auf politischer Ebene fordernd. Mit einem offenen Geist, der nicht zu faul ist, alles zu hinterfragen.